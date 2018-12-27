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27.12.2018 10:40
Рубрика: Спорт

Канадцы уничтожили датчан на старте молодежного ЧМ по хоккею

Текст: Данила Жиляев
Фото: @TeamCanada/Twitter.com Фото: @TeamCanada/Twitter.com
Фото: @TeamCanada/Twitter.com

В Канаде стартовал молодежный чемпионат мира по хоккею. Хозяева льда начали турнир с сокрушительной победы над датчанами - 14:0.

Фото: РИА Новости
В Канаде стартует молодежный чемпионат мира по хоккею

Описывать эту игру смысла нет, канадцы владели преимуществом по ходу всей встречи, а самым результативным стал третий период, в котором в ворота скандинавов влетело шесть шайб. Отметим лишь, что сборная Дании упустила, по сути, единственный шанс уйти хотя бы от "сухого" разгрома, не реализовав буллит в дебюте заключительной 20-минутки. Главным героем встречи стал канадский форвард Морган Фрост, забросивший три шайбы и сделавший две результативные передачи. Также в составе "кленовых листьев" четырежды отличился Макс Комтуа.

Для сборной России такой результат может быть обнадеживающим, поскольку именно датчане станут нашими первыми соперниками на турнире. С другой стороны, датская команда после такой затрещины постарается сделать все, чтобы реабилитироваться, потому недооценивать соперников подопечным Валерия Брагина ни в коем случае не стоит. Матч между сборными России и Дании состоится в ночь на пятницу и начнется в 0:00 по московскому времени.

Минувшей ночью в рамках группового этапа молодежного чемпионата мира состоялось еще три матча, но они были, конечно, не столь результативными - каждый из них завершился со счетом 2:1. В группе А США переиграли Словакию, а шведы взяли верх над Финляндией. В группе В сборная Чехии в овертайме одолела Швейцарию.

Возвращаясь к российской команде, отметим, что после игры с датчанами нашим ребятам предстоит встретиться с чехами и швейцарцами - эти игры пройдут в ночь на субботу и на понедельник соответственно. А в новогоднюю ночь любители хоккея смогут насладиться противостоянием молодежных сборных России и Канады - эта игра начнется в 4:00 по московскому времени.

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