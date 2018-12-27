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Рубрика: Спорт

Капитаном команды Столичного дивизиона в Матче звезд НХЛ будет Овечкин

Россиянин Александр Овечкин, выступающий за команду Нападающий "Вашингтон Кэпиталз", станет капитаном команды Столичного дивизиона в предстоящем Матче звезд, сообщается на сайте НХЛ. 

Фото: AP
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Фото: AP Photo/Adam Hunger
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Коннор Макдэвид из "Эдмонтона", Остон Мэттьюс из "Торонто" и Натан Маккиннон из "Колорадо" соответственно станут капитанами команд Тихоокеанского, Атлантического и Центрального дивизионов.

Примечательно, капитанов определяли голосованием болельщиков, а остальных игроков выберет департамент хоккейных операций.

Напомним, что Матч звезд пройдет 26 января на льду SAP Center в американском Сан-Хосе (штат Калифорния). Для Овечкина это будет уже десятый такой поединок в его заокеанской карьере.

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