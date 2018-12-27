Высокой наградой отмечен вклад российского химика Константина Чингина в китайско-российское академическое сотрудничество в избранной им области исследований - масс-спектрометрии. Он получил от правительства КНР орден Дружбы - высшую награду для иностранных специалистов, внесших значимый вклад в экономическое и социальное развитие страны.

35-летний Чингин работает в лаборатории масс-спектрометрии Восточно-Китайского технологического университета в Наньчане, провинция Цзянси. По его словам, этот университет является единственным в стране, специализирующимся на таких исследованиях. "По сути, наша работа направлена на предоставление молекулярной информации об образцах, которые мы анализируем", - рассказал он. Эту информацию можно использовать для лечения рака легких и молочной железы, когда врачи хотят удалить опухоль с максимальной точностью, а не опираясь лишь на опыт.

"Мы сможем помочь им определить границы опухоли прямо во время операции, - рассказывает Константин. - Наша цель - исследовать образцы тканей из каждого участка опухоли непосредственно во время операции. И ценнее всего то, что результат будет получен сразу же, в течение минуты". Исследование еще не было применено в хирургии, но обе страны считают его многообещающим.

Российский филиал научно-исследовательского центра масс-спектрометрии был создан в мае прошлого года в Москве Восточно-Китайским технологическим университетом и Научным медицинским центром акушерства, гинекологии и перинатологии Минздрава России. В августе прошлого года этот проект был включен в китайскую программу по созданию в стране инновационных центров, известную как "План 111". Он был разработан министерством образования и государственной администрацией по делам иностранных специалистов и направлен на привлечение талантливых ученых из-за рубежа. Китай модернизирует исследовательский и инновационный потенциал страны. Эти проекты получают финансирование на пять лет - гранты в размере не менее 1,8 миллиона юаней (260 тысяч долларов) ежегодно.

Китай модернизирует исследовательский и инновационный потенциал страны. Эти проекты получают финансирование на пять лет - гранты в размере не менее 1,8 миллиона юаней (260 тысяч долларов) ежегодно

Константин Чингин, любитель древней китайской настольной логической игры гомоку, впервые посетил страну в 2012 году, чтобы принять участие в конкурсе в Пекине. В следующем году он решил поработать в Китае по приглашению руководителя группы масс-спектрометрической лаборатории Чэн Хуаньвэня, вместе с которым учился в швейцарском федеральном технологическом институте в Цюрихе. "Я много лет учился в европейских странах и на этот раз захотел попасть в другую среду, в Азию, - рассказал Чингин. - Исследовательская среда здесь также очень дружелюбна. В Китае политическая система более централизована, и исследовательская поддержка может быть доступна каждому, в то время как в Европе нет таких масштабов. А в Китае на это направлены большие усилия, правительство старается сделать все возможное, чтобы удовлетворить требования исследователей. Здесь изучение масс-спектрометрии как науки находится на начальной стадии, и в этой области нет лидеров. Но лишь внедрения технологии недостаточно, необходимо также обучать людей и привлекать больше иностранных специалистов".

В будущем Чингин планирует принять участие в программе исследований в области традиционной китайской медицины с использованием технологии масс-спектрометрии. "Несмотря на то что традиционная китайская медицина обладает большим объемом знаний, она не имеет прочной научной базы, - говорит он. - Мы должны создать ее и убедить людей поверить в это. Мы можем проанализировать используемые в ней химические вещества и помочь лучше понять их действие на молекулярном уровне. У нас уже создан центр традиционной китайской медицины в Цзянси, и на следующем этапе мы планируем добиться более плодотворных результатов в этой области".