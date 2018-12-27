Новости

В Москве девушка на Audi пропала, взяв попутчика у метро 23:17
Мишель Обама названа "самой уважаемой женщиной в Америке" в 2018 году 22:48
Собянин подписал закон о снижении торгового сбора для бизнеса 22:21
Лукашенко принял участие в благотворительном новогоднем карнавале 21:24
Злоумышленник в Вене до ограбления храма "заминировал" другую церковь 21:23
Турция вводит для туристов налог на безопасность 20:55
Матвиенко: РФ не изменит внешнюю политику под гнетом санкций 20:50
"Альпари" собирается обжаловать решение ЦБ 20:48
На охрану белорусской АЭС заступили ракетные комплексы "Тор-М2" 20:39
Украинский политолог Ковтун попал в базу данных "Миротворца" 20:24
Матвиенко: Власти примут все меры для обеспечения роста зарплат россиян 20:14
В Москве автохам не выпустил на выезд "скорую помощь" 20:07
Песков пришел на премьеру шоу Навки "Аленький цветочек" 19:59
Регистрация на авиарейсах Южной Кореи будет без удостоверений личности 19:58
Матвиенко: За показатели по нацпроектам будут строго спрашивать 19:52
Капитаном команды Столичного дивизиона в Матче звезд НХЛ будет Овечкин 19:16
СМИ: Военные Южной Кореи перестанут называть армию КНДР "врагом" 19:16
СМИ запутались в избитых женах актера Марата Башарова 18:30
Ростуризм изменит систему мониторинга финансового состояния туроператоров 18:20
Минтранс: К 2035 году вложения в Крымский мост окупятся 18:18
Депутаты Махачкалы освободили от должности осужденного мэра 18:14
Россиянин погиб на заводе в Корее 18:10
В 2018 году транспортная подвижность населения выросла на 3,7 процента 18:00
Норвежская прыгунья с трамплина умерла в возрасте 17 лет 17:58
Российские бронетракторы отправят за рубеж 17:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пенсии: кому и сколько прибавят
Пенсии: кому и сколько прибавят
Чему нас научил 2018 год
Чему нас научил 2018 год
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
27.12.2018 23:13
Рубрика: Общество

Расшифровал язык молекул

В Китае признали вклад российского химика в развитие исследований
Текст: Ли Хунян
Российская газета - Спецвыпуск №7757 (294)
Высокой наградой отмечен вклад российского химика Константина Чингина в китайско-российское академическое сотрудничество в избранной им области исследований - масс-спектрометрии. Он получил от правительства КНР орден Дружбы - высшую награду для иностранных специалистов, внесших значимый вклад в экономическое и социальное развитие страны.
Высокую награду вручил Константину Чингину вице-премьер правительства КНР Лю Хэ. Фото: China Daily Высокую награду вручил Константину Чингину вице-премьер правительства КНР Лю Хэ. Фото: China Daily
Высокую награду вручил Константину Чингину вице-премьер правительства КНР Лю Хэ. Фото: China Daily

35-летний Чингин работает в лаборатории масс-спектрометрии Восточно-Китайского технологического университета в Наньчане, провинция Цзянси. По его словам, этот университет является единственным в стране, специализирующимся на таких исследованиях. "По сути, наша работа направлена на предоставление молекулярной информации об образцах, которые мы анализируем", - рассказал он. Эту информацию можно использовать для лечения рака легких и молочной железы, когда врачи хотят удалить опухоль с максимальной точностью, а не опираясь лишь на опыт.

"Мы сможем помочь им определить границы опухоли прямо во время операции, - рассказывает Константин. - Наша цель - исследовать образцы тканей из каждого участка опухоли непосредственно во время операции. И ценнее всего то, что результат будет получен сразу же, в течение минуты". Исследование еще не было применено в хирургии, но обе страны считают его многообещающим.

Фото: depositphotos.com
В ДВФУ предложили активировать клетки рака для последующей терапии

Российский филиал научно-исследовательского центра масс-спектрометрии был создан в мае прошлого года в Москве Восточно-Китайским технологическим университетом и Научным медицинским центром акушерства, гинекологии и перинатологии Минздрава России. В августе прошлого года этот проект был включен в китайскую программу по созданию в стране инновационных центров, известную как "План 111". Он был разработан министерством образования и государственной администрацией по делам иностранных специалистов и направлен на привлечение талантливых ученых из-за рубежа. Китай модернизирует исследовательский и инновационный потенциал страны. Эти проекты получают финансирование на пять лет - гранты в размере не менее 1,8 миллиона юаней (260 тысяч долларов) ежегодно.

Китай модернизирует исследовательский и инновационный потенциал страны. Эти проекты получают финансирование на пять лет - гранты в размере не менее 1,8 миллиона юаней (260 тысяч долларов) ежегодно

Константин Чингин, любитель древней китайской настольной логической игры гомоку, впервые посетил страну в 2012 году, чтобы принять участие в конкурсе в Пекине. В следующем году он решил поработать в Китае по приглашению руководителя группы масс-спектрометрической лаборатории Чэн Хуаньвэня, вместе с которым учился в швейцарском федеральном технологическом институте в Цюрихе. "Я много лет учился в европейских странах и на этот раз захотел попасть в другую среду, в Азию, - рассказал Чингин. - Исследовательская среда здесь также очень дружелюбна. В Китае политическая система более централизована, и исследовательская поддержка может быть доступна каждому, в то время как в Европе нет таких масштабов. А в Китае на это направлены большие усилия, правительство старается сделать все возможное, чтобы удовлетворить требования исследователей. Здесь изучение масс-спектрометрии как науки находится на начальной стадии, и в этой области нет лидеров. Но лишь внедрения технологии недостаточно, необходимо также обучать людей и привлекать больше иностранных специалистов".

Фото: depositphotos.com
Ученые из Петербурга создали частицы-трансформеры для борьбы с раком

В будущем Чингин планирует принять участие в программе исследований в области традиционной китайской медицины с использованием технологии масс-спектрометрии. "Несмотря на то что традиционная китайская медицина обладает большим объемом знаний, она не имеет прочной научной базы, - говорит он. - Мы должны создать ее и убедить людей поверить в это. Мы можем проанализировать используемые в ней химические вещества и помочь лучше понять их действие на молекулярном уровне. У нас уже создан центр традиционной китайской медицины в Цзянси, и на следующем этапе мы планируем добиться более плодотворных результатов в этой области".

Общество Наука
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минтранс поддержал снижение нештрафуемого порога до 10 км/ч
Владимир Путин исполнил мечту тяжелобольного мальчика
ЦБ: "Альпари" и "Телетрейд" выводили клиентов в материнские офшоры
МИД РФ: Причины вывода войск США из Сирии остаются неизвестными
Для чего нужен выведенный на орбиту спутник "Канопус"