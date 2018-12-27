Китайская нация сделала заметный рывок благодаря образованию и теперь может передать свой опыт другим странам, считает президент и главный исполнительный директор американо-китайского фонда US-China Strong Foundation Джон Л. Холден.

"Китай был совершенно другой страной, когда я впервые посетил его в 1974 году, - рассказывает он. - Я был счастлив оказаться в Китае. Китайский народ - гостеприимный и дружелюбный, но было видно, что Китай переживает очень тяжелые времена. Страна была крайне бедной. Людям не хватало еды, члены семьи могли выходить на улицу только по очереди, так как у них не хватало одежды для всех".

Миссия фонда, которым руководит Джон Холден, - помочь молодым американцам лучше понимать Китай. Президент фонда назвал два главных фактора, которые дали возможность нации раскрыться: тайный визит советника по безопасности США Генри Киссинджера в Китай в 1971 году и реформы, проведенные Дэн Сяопином. "Люди в то время не знали, каким окажется будущее, но они знали одно: Китай должен измениться, в этом не было никаких сомнений, - говорит Холден. - У нас не было четкого представления о том, какой хочет стать эта страна. Вот почему Дэн Сяопин сказал: "Мы переходим реку, нащупывая камни". Эта эмпирическая реформа, основанная на эксперименте, дала очень хорошие результаты".

Политика реформ и открытости Дэн Сяопина началась с сельского хозяйства в декабре 1978 года. Сельское хозяйство в Китае прошло процесс деколлективизации, землю народных коммун разделили на частные участки. Акцент был сделан на системе ответственности домашних хозяйств. В соответствии с новой политикой, продавая по контракту часть своего урожая правительству, фермеры сами контролировали свою землю. Это привело к росту производства.

Холден вернулся в Пекин в конце 1980 года, а в следующем году он провел здесь полгода, путешествуя по стране с переводчиком. Он побывал во многих местах выше и ниже течения Хуанхэ и пять недель находился в Тибетском автономном районе. В этой поездке он увидел настоящий Китай и почувствовал, что происходит в сельской глубинке. "Политика реформ и открытости значительно улучшила жизнь многих фермеров, - сказал он. - Я понял, что если бы у них был стимул производить свою еду и продавать ее и у них был бы рынок, на котором можно было бы это продавать, многое стало бы возможным". По его словам, политика реформ и открытости сняла барьеры, которые мешали китайцам добиться успеха.

Расширение кругозора китайского народа также произвело глубокое впечатление на Холдена, опытного эксперта по Китаю, который с 1998 по 2005 год занимал пост президента Национального комитета по американо-китайским отношениям, а затем стал заместителем декана Пекинского университета. "На самом деле это самое большое изменение в Китае - приобретение знаний, которых раньше не было, - подчеркивает он. - Мысль о том, что обычный человек может иметь загранпаспорт и поехать за границу, была непостижимой и невозможной даже в 1985-1988 годах".

Заглядывая в будущее, странам нужно работать вместе, особенно над такими задачами, как искусственный интеллект и передовые биотехнологии

В 1980 году, когда Холден жил в Вашингтоне, в Китае было создано издательство "Большая энциклопедия Китая". "Китайцы понимали, что у них большие пробелы в знаниях. Они начали переговоры с "Британской энциклопедией" в Чикаго", - рассказал Холден.

Летом того же года издательство "Большая энциклопедия Китая" объявило о переводе "Британской энциклопедии" на китайский язык. Холден переводил на пресс-конференции в Вашингтоне, где было объявлено о партнерстве. Для Джона Холдена это был сигнал о том, что Китай готов изучать внешний мир и хочет получить как можно больше знаний. "Китайцы ясно продемонстрировали свою цель - стать открытыми для новых идей. За последние 40 лет Китай достиг многого. Китайский народ добился успеха, в полной мере использовав свои трудовые навыки и предпринимательский дух, во имя лучшего будущего для себя и своих детей".

По словам Холдена, за 40 лет невероятных перемен китайцы усвоили два основных урока. "Первый урок состоит в том, что изменения хороши, необходимы и возможны. Идея реформ тесно связана с прогрессом. Это главный вывод, который сделали люди. Все всегда можно улучшить, - говорит он. - Второе - это открытость. Китаю было очень важно и полезно открыть свои двери иностранцам и иностранным идеям, а также позволить своему народу ездить за границу, чтобы получать там образование".

На форуме в Боао 10 апреля с.г. председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай будет и впредь придерживаться своей фундаментальной национальной политики открытости и развития с широко открытыми дверями.

По мнению Джона Холдена, есть несколько аспектов открытости. Одним из них является взаимодействие с внешним миром в сфере торговли и инвестиций. "Безусловно, Китай планирует двигаться дальше в этом направлении", - считает он. По его словам, второй аспект заключается в том, что Китай играет все более важную роль на мировой арене и в международных организациях, он готов взять на себя большую ответственность за достижение общих целей. Третий аспект - открытость новым идеям - также крайне важен, поскольку инновации и технологии необходимы для будущего экономического роста. "Все президенты США, начиная с Ричарда Никсона, выражали надежду, что Китай станет успешным государством. Это будет хорошо и для них, как четвертой части населения мира, так, в конечном итоге, и для остального мира. Мы надеемся, что вместе с этим возникнет ощущение открытости для всевозможных идей".

Холден подчеркнул, что политика китайских реформ и открытости получила широкое признание во всем мире. "Каждая страна должна смотреть на Китай, при этом внимательно выбирая, чего она хочет, а чего нет", - уверен он. Заглядывая в будущее, странам нужно работать вместе, особенно над такими задачами, как искусственный интеллект и передовые биотехнологии. "Мы должны продолжать разговаривать друг с другом и совместно решать проблемы, потому что они действительно глобальные. Если каждая страна будет сама по себе развиваться в этом направлении, это может быть проблематично. Нам нужно координировать усилия, - считает он. - Надо много работать, чтобы создать лучшее будущее. Это требует больших усилий и от американцев, и от китайцев. Сейчас трудное время, переходный момент, и мы должны трудиться больше, чем обычно", - подчеркнул Холден.