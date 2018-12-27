Китайский город Иу стал мировой столицей рождественских украшений

На деятельность Санты не повлияет напряженная ситуация с мировыми таможенными пошлинами и повышением цен на такие праздничные атрибуты, как колокольчики, шапки с помпонами, красные полушубки с белой меховой оторочкой, искусственные ели, гирлянды, куклы, блестящие шары и яркие елочные украшения - все это огромный рождественский рынок объемом в миллиарды долларов.
По словам экспертов, в этом году продажи примерно трех сотен компаний из Иу вырастут на 25 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, а выручка достигнет 5 миллиардов долларов.
За несколько месяцев до Рождества в международном торговом центре Иу, где покупают и откуда отправляют огромное количество праздничной атрибутики, закипела работа. Ведь для владельцев фабрик и продавцов Иу рождественский сезон начинается в мае, когда поступают первые заказы от покупателей. Фабрики работают на полную мощность, чтобы успеть произвести и отправить продукцию по всему миру.
Чжан Дань из компании Kunyuan Christmas Craftwork Co говорит, что в этом году ее компания поставила в два раза больше продукции из-за большого спроса из стран Латинской Америки, Европы и Африки. История Чжан невероятно захватывающая - она отражает тот предпринимательский дух, который воспитывает в людях Иу.
Родители Чжан Дань переехали в Иу из города Чэнду провинции Сычуань более 15 лет назад. Чжан окончила Сычуаньский педагогический университет четыре года назад и стала заниматься семейным бизнесом по продаже рождественских товаров.
Ее обязанность - изучать новые рынки с помощью таких трансграничных платформ электронной торговли, как Amazon. Кроме того, учитывая все возрастающую популярность новогодних украшений среди китайцев, компания удовлетворяет нужды внутреннего рынка на местных торговых площадках.
Компании Kunyuan принадлежит производственный комплекс в уезде Дунъян недалеко от Иу. Комплекс заключил соглашения о поставках с десятками зарубежных клиентов. Изделия ручной работы этой компании популярны среди пользователей Amazon. Чжан считает, что секрет роста продаж заключается в постоянном общении с зарубежными клиентами и оригинальных дизайнерских решениях.
"Мы специально наняли дизайнеров для разработки последней коллекции тематических изделий ручной работы к Рождеству. Например, я изучаю целевые рынки, и затем мы разрабатываем дизайн, принимая во внимание местную культуру. Иногда клиенты сами подают нам идеи по дизайну продукции", - говорит она.
Чжан - одна из 470 тысяч предпринимателей на рынке Иу, который называют столицей производства мелких товаров, и особенно рождественской продукции. По данным Ассоциации производителей рождественских товаров города Иу, здесь производится более 90 процентов этих товаров внутри Китая и две трети всех рождественских товаров в мире.
"По сравнению с прошлым годом продажи рождественских товаров в этом году несколько выросли, поскольку теперь мы поставляем их в большее число стран Латинской Америки и Европы, - говорит генеральный секретарь ассоциации Цай Циньлян. - Рождественская продукция из Иу популярна даже в такой южноамериканской стране, как Бразилия. Большое количество рождественских товаров продано и России. Европейские страны и США тоже проявляют большой интерес, спрос оттуда стабилен".
В недавнем интервью пекинской газете China Times Цай рассказал, что экспорт рождественских товаров из Китая в США составляет только малую часть всего экспорта из Иу. По его словам, несмотря на торговые войны, в этом году экспорт вырос.
На сайте журнала Forbes говорится, что рост пошлин на китайскую продукцию "спровоцирует рост цен на рождественские товары в этом году. Потребителям из США придется покупать товары, которые обычно импортируются из Китая, по более высокой цене".
Цю Сюэмэй, управляющая компанией Weijiule, которая производит рождественские украшения, соглашается: "Разногласия в сфере торговли, безусловно, повлияли на наш экспорт, но не очень сильно".
Weijiule теперь ориентируется на рынки Южной Америки, Юго-Восточной Азии и Австралии, говорит она. "У нас сильная команда дизайнеров в городе Хуэйчжоу провинции Гуандун, наша фабрика производит там в основном люксовые рождественские товары, а в Иу продается продукция среднего и нижнего ценового сегмента. Так мы охватываем весь спектр рождественских товаров и не отстаем от последних тенденций. Рынки постоянно меняются, и только оригинальный дизайн и модная продукция могут обеспечить самые большие объемы продаж. К примеру, недавно к Дню святого Валентина, который в Китае отмечается 17 августа, мы прорекламировали новый ночник с помощью платформы для коротких видео Douyin. Видеоролик тут же набрал больше 300 тысяч "лайков", и ночник стал пользоваться огромным спросом у потребителей. Мы даже не можем выполнить такое невероятное количество заказов".
В международном торговом центре Иу сейчас больше 75 тысяч магазинов, которые поставляют более 1,8 миллиона видов товаров, включая одежду, обувь, технику и стройматериалы, более чем в 200 стран и регионов. Каждый год центр посещают больше полумиллиона иностранных закупщиков.
В конце октября в Иу прошла 24-я Международная ярмарка потребительских товаров, которая привлекла почти 205 тысяч закупщиков и участников, в том числе 8 тысяч - иностранных. В ходе ярмарки было заключено больше 60 тысяч сделок на общую сумму 18,4 миллиарда юаней (2,67 миллиарда долларов).
"Мы будем продолжать усилия по повышению качества продукции и применять новаторские подходы, чтобы Иу стал "главным складом мира", - сказал Линь И, секретарь партии в Иу.
Согласно официальным данным, в период с января по август этого года торговый оборот в Иу составил 171 миллиард юаней, что на 11 процентов больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Страны, вовлеченные в инициативу "Один пояс, один путь", недавно стали для Китая важными направлениями экспорта, и теперь многие продавцы делают этикетки и инструкции не только на китайском и английском языках, но и на арабском. По данным таможенных служб, крупнейшим импортером товаров из Иу является Индия: в 2017 году объем торговли с этой страной составил 13 миллиардов юаней. Объемы торговли с Венгрией и Анголой выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года на 232 и 101 процент соответственно.