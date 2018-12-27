Китайский город Иу стал мировой столицей рождественских украшений

В последнюю неделю года Санта-Клаус, как обычно, работает, и все благодаря городу Иу в провинции Чжэцзян - мировой столице рождественских товаров.

На деятельность Санты не повлияет напряженная ситуация с мировыми таможенными пошлинами и повышением цен на такие праздничные атрибуты, как колокольчики, шапки с помпонами, красные полушубки с белой меховой оторочкой, искусственные ели, гирлянды, куклы, блестящие шары и яркие елочные украшения - все это огромный рождественский рынок объемом в миллиарды долларов.

По словам экспертов, в этом году продажи примерно трех сотен компаний из Иу вырастут на 25 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, а выручка достигнет 5 миллиардов долларов.

За несколько месяцев до Рождества в международном торговом центре Иу, где покупают и откуда отправляют огромное количество праздничной атрибутики, закипела работа. Ведь для владельцев фабрик и продавцов Иу рождественский сезон начинается в мае, когда поступают первые заказы от покупателей. Фабрики работают на полную мощность, чтобы успеть произвести и отправить продукцию по всему миру.

Чжан Дань из компании Kunyuan Christmas Craftwork Co говорит, что в этом году ее компания поставила в два раза больше продукции из-за большого спроса из стран Латинской Америки, Европы и Африки. История Чжан невероятно захватывающая - она отражает тот предпринимательский дух, который воспитывает в людях Иу.

Родители Чжан Дань переехали в Иу из города Чэнду провинции Сычуань более 15 лет назад. Чжан окончила Сычуаньский педагогический университет четыре года назад и стала заниматься семейным бизнесом по продаже рождественских товаров.

Ее обязанность - изучать новые рынки с помощью таких трансграничных платформ электронной торговли, как Amazon. Кроме того, учитывая все возрастающую популярность новогодних украшений среди китайцев, компания удовлетворяет нужды внутреннего рынка на местных торговых площадках.

Рынки постоянно меняются, и только оригинальный дизайн и модная продукция могут обеспечить самые большие объемы продаж

Компании Kunyuan принадлежит производственный комплекс в уезде Дунъян недалеко от Иу. Комплекс заключил соглашения о поставках с десятками зарубежных клиентов. Изделия ручной работы этой компании популярны среди пользователей Amazon. Чжан считает, что секрет роста продаж заключается в постоянном общении с зарубежными клиентами и оригинальных дизайнерских решениях.

"Мы специально наняли дизайнеров для разработки последней коллекции тематических изделий ручной работы к Рождеству. Например, я изучаю целевые рынки, и затем мы разрабатываем дизайн, принимая во внимание местную культуру. Иногда клиенты сами подают нам идеи по дизайну продукции", - говорит она.

Чжан - одна из 470 тысяч предпринимателей на рынке Иу, который называют столицей производства мелких товаров, и особенно рождественской продукции. По данным Ассоциации производителей рождественских товаров города Иу, здесь производится более 90 процентов этих товаров внутри Китая и две трети всех рождественских товаров в мире.

"По сравнению с прошлым годом продажи рождественских товаров в этом году несколько выросли, поскольку теперь мы поставляем их в большее число стран Латинской Америки и Европы, - говорит генеральный секретарь ассоциации Цай Циньлян. - Рождественская продукция из Иу популярна даже в такой южноамериканской стране, как Бразилия. Большое количество рождественских товаров продано и России. Европейские страны и США тоже проявляют большой интерес, спрос оттуда стабилен".

В недавнем интервью пекинской газете China Times Цай рассказал, что экспорт рождественских товаров из Китая в США составляет только малую часть всего экспорта из Иу. По его словам, несмотря на торговые войны, в этом году экспорт вырос.

На сайте журнала Forbes говорится, что рост пошлин на китайскую продукцию "спровоцирует рост цен на рождественские товары в этом году. Потребителям из США придется покупать товары, которые обычно импортируются из Китая, по более высокой цене".

Цю Сюэмэй, управляющая компанией Weijiule, которая производит рождественские украшения, соглашается: "Разногласия в сфере торговли, безусловно, повлияли на наш экспорт, но не очень сильно".

Weijiule теперь ориентируется на рынки Южной Америки, Юго-Восточной Азии и Австралии, говорит она. "У нас сильная команда дизайнеров в городе Хуэйчжоу провинции Гуандун, наша фабрика производит там в основном люксовые рождественские товары, а в Иу продается продукция среднего и нижнего ценового сегмента. Так мы охватываем весь спектр рождественских товаров и не отстаем от последних тенденций. Рынки постоянно меняются, и только оригинальный дизайн и модная продукция могут обеспечить самые большие объемы продаж. К примеру, недавно к Дню святого Валентина, который в Китае отмечается 17 августа, мы прорекламировали новый ночник с помощью платформы для коротких видео Douyin. Видеоролик тут же набрал больше 300 тысяч "лайков", и ночник стал пользоваться огромным спросом у потребителей. Мы даже не можем выполнить такое невероятное количество заказов".

В международном торговом центре Иу сейчас больше 75 тысяч магазинов, которые поставляют более 1,8 миллиона видов товаров, включая одежду, обувь, технику и стройматериалы, более чем в 200 стран и регионов. Каждый год центр посещают больше полумиллиона иностранных закупщиков.

В конце октября в Иу прошла 24-я Международная ярмарка потребительских товаров, которая привлекла почти 205 тысяч закупщиков и участников, в том числе 8 тысяч - иностранных. В ходе ярмарки было заключено больше 60 тысяч сделок на общую сумму 18,4 миллиарда юаней (2,67 миллиарда долларов).

"Мы будем продолжать усилия по повышению качества продукции и применять новаторские подходы, чтобы Иу стал "главным складом мира", - сказал Линь И, секретарь партии в Иу.

Согласно официальным данным, в период с января по август этого года торговый оборот в Иу составил 171 миллиард юаней, что на 11 процентов больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Страны, вовлеченные в инициативу "Один пояс, один путь", недавно стали для Китая важными направлениями экспорта, и теперь многие продавцы делают этикетки и инструкции не только на китайском и английском языках, но и на арабском. По данным таможенных служб, крупнейшим импортером товаров из Иу является Индия: в 2017 году объем торговли с этой страной составил 13 миллиардов юаней. Объемы торговли с Венгрией и Анголой выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года на 232 и 101 процент соответственно.