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27.12.2018 09:50
Рубрика: Власть

Косачев: Трамп пытается "усидеть на двух стульях"

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета Совета Федерации по международным делам)
Заявив в ходе неожиданного визита в Ирак о намерении сохранить военную базу в этой стране в качестве передового плацдарма для действий в Сирии, президент США Дональд Трамп пытается "усидеть на двух стульях".
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

С одной стороны, он по-прежнему хочет продемонстрировать намерение отказаться от роли "мирового жандарма" с вытекающей из нее миссии проливать кровь американцев за страны, "о которых большинство ничего не слышало".

Фото: AP Photo/Andrew Harnik
Трамп: США не могут оставаться мировыми полицейскими

С другой стороны, Трампу, безусловно, нужно гасить недовольство в рядах республиканцев в связи с решением о выводе американских военных из Сирии, что уже стало поводом для отставки главы Пентагона Мэттиса накануне - а тот был в Вашингтоне явно популярнее самого Трампа.

Полагаю, само заявление ничего не изменит в нынешней ситуации. Американцы находятся в Ираке (в отличие от Сирии) на вполне легальных основаниях, ибо поддерживают местное правительство в противодействии боевикам. Если они захотят нанести удар и в Сирии, вряд ли их остановят какие-либо соображения, кроме американских внутриполитических.

Но есть смысл на всех уровнях и раз за разом напоминать США, что военные действия в соседней стране без согласия ее руководства и мандата СБ ООН будут силовым вмешательством во внутренние дела суверенного государства. И выполнением той самой миссии "мирового жандарма", которой никто, кроме самих США, Вашингтон не наделял. Как говорится, уходя, уходи.

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.

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