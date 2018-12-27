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27 декабря 2018 г.

Закон Липецкой области от 26 декабря 2018 года № 226-ОЗ "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Липецкой области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Дата подписания 26 декабря 2018 г.
Опубликован 27 декабря 2018 г.
Вступает в силу 1 января 2019 г.

Принят Липецким областным Советом депутатов 18 декабря 2018 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Липецкой области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Липецкой области (далее - ТФОМС) на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета ТФОМС в сумме 14 446 046,1 тыс. руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 13 945 016,2 тыс. руб., областного бюджета в сумме 83 292,0 тыс. руб. и бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 417 737,9 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета ТФОМС в сумме 14 446 046,1 тыс. руб.

2. Утвердить основные характеристики бюджета ТФОМС на плановый период 2020 и 2021 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета ТФОМС на 2020 год в сумме 15 654 798,3 тыс. руб. и на 2021 год в сумме 16 804 958,7 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета ТФОМС на 2020 год в сумме 15 654 798,3 тыс. руб. и на 2021 год в сумме 16 804 958,7 тыс. руб.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета ТФОМС и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета ТФОМС на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета ТФОМС на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета ТФОМС на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета ТФОМС на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета ТФОМС на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, областного бюджета и бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования, по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 4. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов ТФОМС, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, из областного бюджета и бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в 2019 году и на плановый период 2020 и 2021 годов, согласно приложению 4 к настоящему Закону.

2. Установить, что средства межбюджетных трансфертов, полученные из областного бюджета в 2019 году в сумме 83 292,0 тыс. руб. направляются на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования.

Статья 5. Особенности исполнения бюджета ТФОМС в 2019 году

1. Установить, что ТФОМС в 2019 году формирует нормированный страховой запас финансовых средств в сумме 1 118 257,9 тыс. руб.

Средства нормированного страхового запаса используются в соответствии с порядком использования средств нормированного страхового запаса территориального фонда, установленным Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, на:

1) финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в виде дополнительного финансирования страховых медицинских организаций;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории Липецкой области, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Липецкой области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

2. Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для всех страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Липецкой области, в размере 1,0% от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

3. Установить, что остатки средств по состоянию на 1 января 2018 года, образовавшиеся в бюджете ТФОМС в результате неполного их использования в 2017 году, направляются в 2018 году на те же цели с соответствующим внесением изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета ТФОМС, за исключением средств, полученных из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования субвенции на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации и межбюджетных трансфертов на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам, которые подлежат возврату в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования, и полученных из областного бюджета межбюджетных трансфертов, которые подлежат возврату в областной бюджет.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Временно иснолняющий обязанности главы администрации Липецкой области И.Г.Артамонов

 

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Приложения к закону
(pdf, PDF, 221 Кб)