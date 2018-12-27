Любимая всей страной картошка фри теперь полностью российская

"Макдоналдс" в России локализовал последнюю из ключевых категорий продуктов

Трудно найти человека, который хотя бы раз в жизни не пробовал картошку фри. При этом сам картофель считается традиционным "славянским" продуктом.

С декабря фирменное блюдо "Макдоналдс" - картофель фри стал полностью российским, - не только произведенным, но и выращенным на территории страны. В ОЭЗ "Липецк" в нынешнем году открылся завод по переработке картофеля, построенный поставщиками "Макдоналдс" - ГК "Белая Дача" совместно с международным агрохолдингом Lamb Weston Meijer.

Новый завод станет первой площадкой по производству картофеля фри в России и в перспективе, как ожидается, полностью закроет потребности в импорте этого продукта в нашу страну. Объем инвестиций в проект составил около 8,7 млрд. рублей, на предприятии создано 218 новых рабочих мест. На полную мощность, то есть переработку 200 тысяч тонн картофеля в год, завод планирует выйти в 2019 году.

Большую часть сырья для завода закупают у фермеров, до 30% "Белая Дача" выращивает самостоятельно. Для этого компания организовала собственную производственную базу в Тамбовской области, а также создала целую "экосистему" поставщиков - фермерских хозяйств. За 5 лет подготовки проекта "Белая Дача" обучила фермеров в 16 российских регионах самым современным технологиям, что позволило им повысить урожайность картофеля до 500 центнеров/50 тонн с гектара.

"С открытием завода по производству картофеля фри 98% продукции "Макдоналдс" поставляется российскими предприятиями, а это более 160 компаний-флагманов агропромышленного комплекса РФ", - рассказал Генеральный директор "Макдоналдс" в России Марк Карена.

Открытый в Липецке завод - весьма наглядный пример нового этапа импортозамещения и создания вертикально интегрированных производств. Такие производства обеспечивают весь цикл - от выращивания сырья до его переработки, упаковки, хранения и транспортировки уже готовой продукции. Это позволяет сохранять долговременную ценовую стабильность - даже при условии значительных колебаний курсов валют и при прочих финансовых, в том числе инфляционных рисках.

Сегодня многие предприятия проводят политику импортозамещения, в том числе связанную с введенными против России экономическими санкциями. Однако "Макдоналдс" начал выстраивать локальную сеть поставщиков задолго до этого, а точнее - с первого дня своего присутствия на российском рынке.

"На этапе выхода на российский рынок в 90-е годы в порядке исключения мы вынуждены были сначала построить "Маккомплекс" - производственную площадку и дистрибьюторский центр. Но с первого дня мы старались развивать отечественных поставщиков: в России нашей целью было создание производств мирового класса. Это требовало много времени, особенно на начальном этапе, но сегодня от этого, думаю, выигрывают многие участники рынка. Мы вложили более $50 млн в строительство собственного производства перед тем как передать эти функции сторонним поставщикам. Сегодня в России у нас около 160 поставщиков. Суммарный объем инвестиций "Макдоналдс" в экономику России на сегодня превышает 60 млрд руб. На предприятиях наших поставщиков, благодаря "Макдоналдс", создано более 100 тыс. рабочих мест. Наш бизнес глубоко интегрирован в экономику России", - продолжает Марк Карена.

Фото: Виктор Молодцов

За 28 лет удалось добиться того, что абсолютное большинство ингредиентов для всех наименований в меню "Макдоналдс" поставляется отечественными компаниями. Осталось заместить лишь две категории - соки и некоторые виды пирожных. "Да, мы можем довести эту долю до 100%, - уверен Марк Карена. - Мы последовательно работаем в этом направлении, но важно понимать, что в зависимости от макроэкономических факторов (например, урожая/неурожая) иногда возникает потребность в импорте того или иного вида продукции. Но наша цель - это 100%, и мы к ней очень близки".

"Российское гражданство" получил и самый знаменитый бургер и "визитная карточка" "Макдоналдс" - Биг Мак. Его ингредиенты - от булочек до котлет из говядины - произведены в РФ. Единственная составная часть бургера, которая приезжает из-за рубежа, - это семена кунжута.

В последние годы бургеры в России очень популярны - соответствующие предприятия общепита открываются чуть ли не каждую неделю, появляются новые неожиданные и даже экспериментальные вкусы (вроде добавления "копченой вишни" или "бездрожжевой булочки из гречневой муки"). Но привычка есть бургеры сформировалась у россиян, пожалуй, во многом благодаря Биг Маку и другим знаменитым "фигурантам" меню "Макдоналдс".

Биг Мак максимально близок к менталитету русского человека, уверен Юрий Шарабакин, генеральный директор "ИстБолт Рус" (поставщик булочек для бургеров "Макдоналдс"): "Еще с советских времен во всех домах жарили котлеты, а дети везде клали эти котлеты на хлеб. Продвинутые мамы добавляли горчицу и огурцы. По сути, это трансформация того, к чему многие привыкли. Да, и на бургере этого не написано, но для "Макдоналдс" очень важно, чтобы в их блюдах были использованы те ингредиенты, которые несут людям пользу. А состав булочки в Биг Маке полезнее, чем какой-либо другой. В ней нет никаких красителей, добавок. Наш перечень ингредиентов существенно меньше, чем у большинства крупных и мелких производителей хлеба. Мы отработали технологию, как не использовать вредные составляющие. Проделали очень долгий путь к тому, чтобы сегодня выпускать продукт, не уступающий другим по вкусу и внешнему виду. А по калорийности наши булочки сопоставимы с простым нарезным батоном".

Многие поставщики работают с "Макдоналдс" уже очень и очень давно, и их бизнес развивался параллельно с развитием компании в России. "В 1989 году на правительственном уровне уже был решен вопрос о том, что "Макдоналдс" придёт к нам, и шёл поиск поставщиков. Наш совхоз "Заречье", где я работал коммерческим директором, был передовым по выращиванию огурцов. Наш генеральный не заинтересовался, а я как-то сразу ухватился. Но и огурцы им нужны были особые.

Меня отправили на производство компании "Девеляй", что под Мюнхеном. Передовое, да ещё и немецкое, - конечно, мне это многое дало. Теперь мы знали, с чего начать: купили оборудование, дубовые бочки, сделали мини-цех. В том же году вырастили первый урожай огурцов для "Макдоналдс", засолили, прошла ферментация, - и выпустили продукцию. Успели как раз к открытию первого ресторана на Пушкинской", - рассказывает историю зарождения своего партнерства с "Макдоналдс" глава ООО "Аграм" Анатолий Ревякин.

Фото: предоставлено Пресс-службой "Макдональдс"

В самом конце 80-х, когда готовилось открытие "Макдоналдс" в России, сельское хозяйство и пищевая промышленность страны переживали совсем не простые времена... "Тогда представители сети знакомились со всеми возможными поставщиками, но понимали, что далеко не все "потянут". И поэтому решили строить свой собственный завод. Так в Солнцево появился "Маккомплекс". Там они начали выпускать и котлеты, и булочки, и соусы, и даже пробовали делать картошку фри, но из отечественного сырья она не получалась. Это был единственный завод в мире, который принадлежал "Макдоналдс". Ни в одной другой стране мира такого не было. В середине нулевых они поняли, что ситуация на рынке изменилась, появились новые игроки. "Макдоналдс" принял решение избавиться от "непрофильного" актива. Так весь этот бизнес был разбит на крупные части: линия по производству булочек ушла к "Ист Болт", "Марр Руссия" выиграла тендер на производство котлет и т.д. Наши итальянские партнёры на своем итальянском заводе уже производили котлеты для "Макдоналдс". И в конце 2009 - начале 2010 года мы сами начали поставлять мясную продукцию - все виды котлет из красного мяса", - вспоминает Игорь Старостенко, генеральный директор компании "Марр Руссия".

Продолжает Виктор Семенов, председатель наблюдательного совета ГК "Белая Дача" (поставщика салатов, свежих овощей и - с нынешнего года - еще и картофеля фри для "Макдоналдс"): "Я говорил и буду говорить: новую "Белую Дачу" отчасти построил "Макдоналдс". Когда им перестало хватать своего производства в Солнцево, они предложили нам поставлять уже готовый полуфабрикат для бургеров - резаный и мытый салат. У нас не было денег на линию (она тогда стоила более 100 тыс. долларов), те дали кредит, договорились, что за год мы все деньги вернём. Они купили и привезли готовое оборудование, помогли смонтировать. Мы построили цех для производства, - все произошло в течение 3-4 месяцев. И через год "Макдоналдс" увеличил нам заказ вдвое, мы стали эксклюзивным поставщиком".

Чуть позднее поставщиком мясных котлет "Макдоналдс" стал еще один теперешний "колосс" агропромышленного рынка - АПХ "Мираторг". Говорит президент компании Виктор Линник: "Компания "Макдоналдс" много сделала для развития мясной индустрии в России. Во многом благодаря ей в нашей отрасли появилась эффективная система контроля качества продукции, стандартов и процессов, которые гарантируют стабильность, безопасность, прослеживаемость продукции, строгое следование рецептурам".

К началу 2000-х "обрусел" и используемый в Биг Маке сыр Чеддер, его поставляет компания "Хохланд Русланд". "Первый раз в "Макдоналдс" я зашел очень давно. Думаю, 28 лет назад, когда открылся самый первый ресторан на Пушкинской, - рассказал руководитель компании Алексей Прохоров. - Честно скажу: я не помню, что именно я тогда попробовал. Меня больше интересовало, "как это устроено". Мною двигал не только аппетит, но и любопытство. Удивила именно организация работы - все было очень быстро и удобно". Hochland глобально сотрудничает с McDоnald’s с 1974 года, поэтому высокие требования этой ресторанной сети к своим поставщикам были хорошо известны компании.

Поставщики компании буквально "в один голос" признаются, что сотрудничество с "Макдоналдс" открывает им возможности для экспорта - благодаря внедрению лучших международных стандартов качества, безопасности и гуманного обращения с животными. "Мы искренне благодарны "Макдоналдс" за то, что именно они начали прививать нам, своим поставщикам в России, настоящую культуру ведения бизнеса. Прежде всего, конечно, это касается контроля качества, проверок, аудитов, - поделился председатель наблюдательного совета ГК "Белая Дача" Виктор Семенов. - Поначалу наши технологи, не привыкшие к такому скрупулезному менеджменту, воспринимали это как придирки, но время показало, что такой подход был всецело оправдан. Более того, за этим подходом к ведению бизнеса - будущее".