Лукашенко принял участие в благотворительном новогоднем карнавале

Ничто в жизни не приносит такую радость, как возможность подарить детям сказку, увидеть улыбку и радость в глазах миллиона белорусских детей. Столь проникновенные слова Александр Лукашенко произнес перед многотысячной оравой детей из всех уголков республики, приглашенных 27 декабря на благотворительный рождественский праздник в рамках акции "Наши дети", передает БЕЛТА.

Рядом с белорусским лидером вглядывался в зал и белорусский румяный Дед Мороз. Президент признался, что присутствовать на детских новогодних праздниках большая честь и ответственность. "Любой глава государства, руководитель любого уровня счастлив, когда дети живут в мирной стране", - заверил Лукашенко собравшихся в зале Дворца Республики.

У взрослых, признался президент, есть большое количество поводов гордиться подрастающим поколением белорусов. "Это ваше успешное участие в многочисленных международных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. Было приятно узнать, что маленькие жители страны активно включились в мероприятия, связанные с Годом малой родины, совершили много добрых дел в своих городах, селах, маленьких деревеньках, чтобы благоустроить их".

Лукашенко убежден, что эти дела останутся навсегда в памяти ребят, и выразил маленьким белорусам за это свою благодарность. "На этой традиции преемственности, уважительном отношении к людям держится история государства", - пояснил он, заверив ребят, что их ждет увлекательнейшая жизнь, а рядом всегда будут близкие люди, готовые подставить плечо, окружить теплом и вниманием.

Глава государства пожелал участникам бала веселых зимних каникул и счастливого Нового года. "Постарайтесь их использовать так, чтобы через несколько дней, когда они закончатся, вы почувствовали, что стали на полступенечки выше, мудрее, чему-то научились. Пусть новый год подарит вам много поводов для хорошего настроения, исполнит заветные мечты и желания", - добавил он. Отдельно Лукашенко обратился к родителям и близким детей, их педагогам, поздравив и их с наступающим Новым годом.

На главную елку страны, уточняет агентство, пригласили более двух тысяч ребят из всех регионов Беларуси, где для них подготовили красочное сказочное музыкально-сценическое шоу в исполнении лучших творческих коллективов, насыщенную культурную программу и подарки от имени президента.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит в Беларуси с 10 декабря по 11 января. Руководители республиканских и местных органов власти посещают в эти праздничные дни детские интернаты, больницы, опекунские и приемные семьи, поздравляют детей с Новым годом и Рождеством, вручают им подарки и оказывают помощь в решении существующих проблем.