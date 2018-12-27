Матвиенко: РФ не изменит внешнюю политику под гнетом санкций

Россия не изменит свою независимую внешнюю политику. "Наша страна не боится санкций и принимает превентивные меры", заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в эфире телеканала "Россия-24".

- С самого начала санкции вводились только потому, что Россия проводила независимую политику и принимала меры по защите своего суверенитета и безопасности, - заявила председатель верхней палаты.

Она отметила, что многие страны высказывают солидарность с российской внешней политике и не поддерживают санкционную войну против России. Ряду стран хотелось бы видеть Россию слабой и зависимой.

"Но у нас другие планы. Бояться и ждать - это не про нас", - заявила Валентина Матвиенко.

По ее словам, Россия понимает, как реагировать на угрозы, и принимает превентивные меры.