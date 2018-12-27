Матвиенко: За показатели по нацпроектам будут строго спрашивать

По национальным проектам в следующем году предстоит активная работа и за исполнение этой работы будет строгий спрос, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в прямом эфире на телеканале "Россия-24".

Реализация части нацпроектов, по ее словам, "может потребовать некоторого уточнения законодательства, для более качественного его решения".

"По национальным проектам активная работа, их конкретное действие начнется в 2019 году", - сказала она, уточнив, что "главные стратегические цели и показатели национальных проектов будут сохранены, за это будут строго спрашивать".