Медики опасаются возникновения эпидемии кори в Македонии

Эпидемия кори может возникнуть в столице Македонии Скопье. Пятнадцать тысяч детей в возрасте до четырнадцати лет не прошли вакцинацию. По оценкам специалистов, один заболевший ребенок может заразить двадцать не прошедших вакцинацию детей, сообщает македонский Канал5.

Несмотря на угрозу эпидемии, родители по-прежнему не отдают на прививку детей. Македонский комитет по вакцинации совместно с министерством здравоохранения и социальной политики готовят законопроект, согласно которому не привитые от кори дети не смогут посещать школу и детский сад.

По данным ВОЗ, в конце текущего года в Европе зафиксировано шестьдесят тысяч случаев заболеваний корью. Это в два раза больше, чем в 2017 году. Виной всему являются растущие социальные различия среди населения, считает еврокомиссар по здравоохранению Витенис Андриуактис. По его словам, создана специальная рабочая группа совместно с представителями ВОЗ и США по изучению проблемы вакцинации населения от кори.