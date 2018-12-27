МИД РФ: Причины вывода войск США из Сирии остаются неизвестными

Причины вывода американских войск из Сирии и дальнейшие планы Вашингтона в регионе остаются неизвестными.

По словам представителя МИД РФ Игоря Царикова, "этот гамбит еще предстоит разгадать". Цитату приводит агентство РИА Новости. Дипломат напомнил, что в Москве неоднократно указывали на незаконность нахождения военных США на сирийской территории. Этот фактор, по его мнению, препятствовал урегулированию ситуации в стране.

"Вместе с тем, нам пока ничего не известно о причинах этого решения и его параметрах, перспективных планах американцев", - отметил он.

Напомним, что президент США Дональд Трамп 19 декабря заявил о победе американцев над группировкой ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). За словами хозяина Белого дома последовала новость о начале вывода американских войск из Сирии. Военным надлежит покинуть территорию САР в течение 60-100 дней.

Решение американского лидера подтолкнуло министра обороны США Джеймса Мэттиса подать в отставку. Причиной такого шага стало несогласие шефа Пентагона с политикой действующего американского президента Дональда Трампа.

Джеймс Мэттис попросил освободить его от должности в личном письме, которое он адресовал американскому лидеру. "У вас есть право иметь министра обороны, чьи взгляды больше совпадают с вашими", - сказано в послании.