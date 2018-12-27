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Рубрика: Экономика

Минэкономразвития подготовило новые требования к туроператорам

Текст: Надежда Толстоухова

Минэкономразвития подготовило новые требования к отчетности операторов выездного туризма. Проект приказа "Об утверждении требований к отчетности туроператора, осуществляющего деятельность в сфере выездного туризма, ее составу и форме" размещен на федеральном портале нормативно-правовых актов.

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com
Какие перемены ожидаются на туристическом рынке в следующем году

Как следует из пояснительной записки к документу, новые показатели в отчетность туроператоров вносятся "в целях обеспечения защиты прав и интересов туристов" . В частности, в документах теперь должны быть отражены такие цифры, как количество туристов, в пользу которых в предыдущем году были заключены договоры добровольного страхования, а также средняя стоимость тура за предыдущий год. Кроме того, туроператор будет обязан предоставлять в отчетности пояснения к показателю "средняя стоимость туристского продукта" и указывать сведения о страховщиках, от имени которых он заключает договоры добровольного страхования.

Как отмечают эксперты рынка, в том числе исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, новые требования введены, чтобы точно отследить объем услуг, которые предоставляет тот или иной туроператор. Ранее недобросовестные компании скрывали от надзорных органов реальные объемы своего бизнеса. В частности, в свое время так произошло с "Натали Турс". Тогда в Ростуризме констатировали, что несколько аффилированных юрлиц компании "намеренно скрывали информацию о реальных объемах своей деятельности, предоставляли недостоверные данные о количестве проданных туров". Власти надеются, что с введением нового порядка предоставления отчетности подобные случаи не повторятся.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Законодательство о туризме
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