Минэкономразвития подготовило новые требования к туроператорам

Как следует из пояснительной записки к документу, новые показатели в отчетность туроператоров вносятся "в целях обеспечения защиты прав и интересов туристов" . В частности, в документах теперь должны быть отражены такие цифры, как количество туристов, в пользу которых в предыдущем году были заключены договоры добровольного страхования, а также средняя стоимость тура за предыдущий год. Кроме того, туроператор будет обязан предоставлять в отчетности пояснения к показателю "средняя стоимость туристского продукта" и указывать сведения о страховщиках, от имени которых он заключает договоры добровольного страхования.

Как отмечают эксперты рынка, в том числе исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, новые требования введены, чтобы точно отследить объем услуг, которые предоставляет тот или иной туроператор. Ранее недобросовестные компании скрывали от надзорных органов реальные объемы своего бизнеса. В частности, в свое время так произошло с "Натали Турс". Тогда в Ростуризме констатировали, что несколько аффилированных юрлиц компании "намеренно скрывали информацию о реальных объемах своей деятельности, предоставляли недостоверные данные о количестве проданных туров". Власти надеются, что с введением нового порядка предоставления отчетности подобные случаи не повторятся.