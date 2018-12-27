Минфин опроверг планы по вводу минимальных цен на вино

Минфин не принимал решений ввести минимальные розничные цены как на вино, так и на другую алкогольную продукцию, которую не регулирует государство. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Минфина.

Министерство рассматривает предложения бизнес-сообщества на эту тему, но на данный момент планов установить минимальные цены на вино у ведомства нет, уточняют в Минфине.

"Более того, мы склоняемся к мнению, что механизм минимальных цен в большей степени необходим для достижения целей общественного здоровья, чтобы снизить доступность алкогольной продукции для потребителей, чем для ограничения присутствия на рынке низкокачественной продукции", - говорится в сообщении.

В Минфине выражают сомнение в том, что установление минимальных розничных цен само по себе будет способствовать вытеснению винных напитков и снижению их конкурентоспособности по сравнению с натуральными винами. Если не исключить экономические причины неравных конкурентных условий (гораздо более низкую стоимость производства винных напитков и возможность позиционирования своей продукции в секторе натуральных вин), введение минимальной розничной цены может лишь повысить рентабельность недобросовестных производителей, считают в ведомстве.

Ранее газета "Известия" сообщила, что представители бизнеса обратились в Минфин с предложениями установить минимальные цены на вино, а ведомство прорабатывает эти предложения. В частности, отраслевики предлагали установить минимальную цену за бутылку вина не выше 180 рублей.