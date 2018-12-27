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27.12.2018 05:47
Рубрика: Экономика

Минтруд назвал попадающие под сокращение профессии в 2019 году

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Минтруд рассказал, работникам каких отраслей стоит ждать массовых сокращений в 2019 году. В зоне риска оказались сотрудники банков, транспортных предприятий, компаний по производству электрооборудования или машин.

Фото: Пресс-служба Центра занятости населения Санкт-Петербурга
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Прогноз Минтруда основан на опросе 46 тысяч организаций, где работают 12 миллионов человек.

Всего под сокращения за три месяца попадут 230,8 тысячи россиян, большая часть из которых работает в Москве и Санкт-Петербурге. Минтруд отметил, что число увольнений может уменьшиться, если внутри компаний произойдут положительные изменения. В этом случае потребуется сохранить персонал или даже увеличить штат сотрудников, информирует газета "Известия", ссылаясь на аналитическую записку министерства. Ранее "РГ" уже писала о том, что каждый четвертый работодатель начнет 2019 год с увольнений. По закону работодатель обязан уведомлять службу занятости за два месяца до планируемого сокращения.

Напомним, что в текущем году под сокращения попали операторы call-центров, бухгалтеры начального уровня, специалисты по страхованию, операторы ввода информации, модераторы, юристы низкой квалификации.

Экономика Работа Правительство Минтруд
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