Минтруд назвал попадающие под сокращение профессии в 2019 году

Минтруд рассказал, работникам каких отраслей стоит ждать массовых сокращений в 2019 году. В зоне риска оказались сотрудники банков, транспортных предприятий, компаний по производству электрооборудования или машин.

Прогноз Минтруда основан на опросе 46 тысяч организаций, где работают 12 миллионов человек.

Всего под сокращения за три месяца попадут 230,8 тысячи россиян, большая часть из которых работает в Москве и Санкт-Петербурге. Минтруд отметил, что число увольнений может уменьшиться, если внутри компаний произойдут положительные изменения. В этом случае потребуется сохранить персонал или даже увеличить штат сотрудников, информирует газета "Известия", ссылаясь на аналитическую записку министерства. Ранее "РГ" уже писала о том, что каждый четвертый работодатель начнет 2019 год с увольнений. По закону работодатель обязан уведомлять службу занятости за два месяца до планируемого сокращения.

Напомним, что в текущем году под сокращения попали операторы call-центров, бухгалтеры начального уровня, специалисты по страхованию, операторы ввода информации, модераторы, юристы низкой квалификации.