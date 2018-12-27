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Рубрика: Экономика

Без сокращений

Массовых увольнений водителей и финансистов не будет
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск №7757 (294)
В России не ожидается массовых сокращений работников финансовой сферы и транспортных предприятий. Об этом сообщает Минтруд. Поводом для заявления послужили публикации в ряде СМИ о предстоящих массовых увольнениях работников в этих сферах.
Положение на рынке труда сейчас стабильно, безработица - низкая Фото: Михаил Синицын/ РГ Положение на рынке труда сейчас стабильно, безработица - низкая. Фото: Михаил Синицын/ РГ
Положение на рынке труда сейчас стабильно, безработица - низкая. Фото: Михаил Синицын/ РГ

Как пояснили в министерстве, сокращение штатов на ряде предприятий действительно может произойти, но это обычная ситуация. Каждый день кто-то увольняется и трудоустраивается. Говорить о массовости этого явления не стоит.

По законодательству предприятия, которые предполагают сократить часть сотрудников, обязаны за два месяца уведомить об этом службу занятости. Роструд и минтруд аккумулируют эту информацию. Она обновляется в еженедельном режиме.

Фото: ТАСС
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Кстати, нередко предприятия заявляют об увольнении работников в связи с реорганизацией или реструктуризацией. Но на месте "старой" организации часто тут же открываются новые, и в них на работу принимаются "сокращенные" сотрудники. Кроме того, даже если работодатель и предположил, что через два месяца уволит часть персонала, совсем не обязательно сделает это, поскольку ситуация на предприятии за эти да месяца может измениться.

Могут быть заключены новые сделки, организация может рассчитаться с долгами или ее должники вернут деньги. Тогда предприятие будет заинтересовано в сохранении персонала и даже может набрать дополнительный. Так что на практике работу теряют не все специалисты, о которых было заявлено в службу занятости.

"Численность планируемых увольнений отражает естественное движение персонала на предприятиях и незначительно варьируется от недели к неделе. В целом динамика движения рабочей силы остается стабильной в течение последних лет", - говорится в сообщении минтруда.

Сейчас положение на рынке труда стабильное. Безработица очень низкая. В конце ноября в службах занятости была зарегистрирована 661 тысяча человек, что на 9,7 процента меньше по сравнению с ноябрем прошлого года. Уровень регистрируемой безработицы составляет в среднем по России 0,9 процента от числа экономически активного населения (на 1 декабря 2017 года - один процент).

Количество безработных по методике Международной организации труда (МОТ) составляет 3,6 миллиона человек, или 4,7 процента. Методология МОТ показывает более высокие цифры по безработице, потому что охватывает и тех, кто не регистрировался в службах занятости. Кроме того, она учитывает желание трудиться людей в возрасте от 15 до 72 лет, в то время как официально зарегистрироваться безработным можно с 16 лет до наступления пенсионного возраста.

Фото: depositphotos.com
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По прогнозу минэкономразвития, в 2019-2021 годах число безработных по методологии МОТ в России будет находиться на том же уровне, что и в 2018 году - примерно 4,7-4,8 процента.

Кстати, уровень безработицы в странах Евросоюза составляет 6,7 процента. По данным Евростата, самая низкая безработица в Европе - в Чехии (2,2 процента) и Германии (3,3 процента), а самый высокий ее уровень - в Греции (18,9 процента) и Испании (14,8 процента). Сильнее всего безработица за год снизилась в Хорватии (с 10,2 процента до 8,1 процента), Греции (с 20,8 процента до 18,9 процента), Испании (с 16,6 процента до 14,8 процента) и Португалии (с 8,4 процента до 6,7 процента).

Тем временем на рынке труда происходят изменения в связи с цифровизацией, поэтому его запросы плавно меняются. Речь идет скорее не о сокращениях профессий, которые станут менее востребованными, а об изменениях требований к ним. Как уточнил "РГ" координатор центра компетенций по направлению "Кадры и образование" Национального проекта "Цифровая экономика России" АСИ Олег Подольский, в перспективе менее востребованными станут профессии, которые полностью состоят из рутинных действий. Их заменят алгоритмы, машины. Это уже произошло при переходе к высокотехнологичным фабрикам в автомобилестроении, обработке сырья и в других отраслях. Но быстрого перехода от рутинной деятельности человека к роботизированной не произойдет, требуется масштабная подготовка таких специалистов. Только в этом случае, по прогнозам Международного экономического форума, к 2022 году более 40 процентов задач будут решаться роботами.

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