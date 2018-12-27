Мишель Обама названа "самой уважаемой женщиной в Америке" в 2018 году

Бывшая первая леди США Мишель Обама была названа "самой уважаемой женщиной в Америке" в 2018 году, согласно опросу проведенному авторитетной социологической службой Гэллапа. Как отмечает CBSNews со ссылкой на Гэллап, первый раз за 17 лет на вершине этого списка не оказалась другая бывшая первая леди, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон.

"Самым уважаемым мужчиной в Америке" в 11-й раз подряд назван бывший глава Белого дома Барак Обама.

Ежегодный опрос просит американцев назвать мужчину и женщину, которыми они больше всего восхищаются. Мишель Обама заняла первое место с 15 процентами респодентов, проголосовавших за нее, второе место заняла знаменитая телеведущая Опра Уинфри с пятью процентами голосов опрошенных. Хиллари Клинтон и Меланию Трамп упомянули по четыре процента лиц, принимавших участие в опросе.

Мишель Обама в настоящее время совершает тур по США, продвигая свою книгу "Становление" - самую продаваемую автобиографию в истории книжной торговли Америки.

Что касается "мужской части" опроса, то Барак Обама набрал 19 процентов голосов, опередив занявшего второе место нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа на шесть пунктов.