Сборная России минувшей ночью провела свой первый матч на молодежном чемпионате мира по хоккею (среди игроков до 20 лет), начавшемся в канадских Ванкувере и Виктории. Результат встречи против Дании стал известен позже.

Вратарь датчан Мадс Согард в матче с Канадой отразил 31 бросок. Но это не спасло скандинавов от разгрома. Фото: AP

Для датчан эта игра стала уже второй на турнире. А в стартовом матче, состоявшемся днем ранее, им не повезло поучаствовать в празднике на чужой, если быть точнее, канадской улице. На главной площадке МЧМ, ванкуверской "Роджерс Арене", хозяева льда разнесли соперника с редким даже для молодежного хоккея счетом - 14:0.

Согласно букмекерским котировкам, канадцы, являющиеся действующими чемпионами мира, и сейчас возглавляют список претендентов на титул. Хотя, по мнению многих специалистов, состав у "кленовых листьев" нынче далеко не такой впечатляющий, как в прошлые годы. Кого-то из звезд не отпустили клубы Национальной хоккейной лиги, другие ключевые игроки не попали в сборную из-за травм. Другое дело, что датчанам кадровые проблемы канадцев оказались что мертвому припарка.

- Я впервые сыграл в матче, в котором у меня сейвов столько же, сколько голов у команды, - с улыбкой признался после финальной сирены голкипер Канады Майкл Дипьетро, отразивший за весь матч всего 14 бросков. - Думаю, что мы находимся на верном пути. Сборная Канады создала много моментов. Само собой главное - это одержать победу, а сегодня мы сделали это еще и в отличном стиле.

Если Дипьетро в воротах откровенно скучал, то его партнеры по атаке покуражились вдоволь. Капитан "кленовых листьев" Максим Комтуа оформил покер, а Морган Фрост - хет-трик. Кроме того, дубли у Оуэна Типпета и Бретта Лисона.

- Мы показали, что можем делать в атаке все, что захотим, - немного впал в эйфорию Типпет. - Необходимо вырабатывать хорошие привычки. Например, не сбавлять газ ни при каких условиях. Поэтому мы сегодня забивали и забивали. С точки зрения атаки такая игра нас делает увереннее, а то, что мы не пропустили, добавляет уверенности в защите.

Впрочем, чрезмерно обольщаться канадцам не стоит. Датчане - объективно слабейшая команда в группе "А", а в канун Нового года "кленовых листьев" ждет еще и встреча с россиянами. Надеемся, что там расклад на льду будет совсем иной.

Датчане нанесли всего 14 бросков по воротам сборной Канады. А сами пропустили ровно столько же шайб

Вообще скандинавский разгром несколько выбивается из общей картины первого игрового дня. Остальные три матча получились куда более напряженными. Что характерно, все они закончились с одинаковым счетом - 2:1.

К примеру, в нашей группе чехи с превеликим трудом совладали со сборной Швейцарии. С той самой, которую наши в недавнем контрольном матче уверенно обыграли - 4:1. А вот чешской команде потребовался овертайм, правда, он закончился уже на 52-й секунде благодаря точному броску Давида Кваснички.

В группе "В" предсказуемо упорной получилась встреча принципиальных соперников - сборных Финляндии и Швеции. Финны ходят в фаворитах чемпионата мира, а шведы котируются чуть ниже во многом из-за не самой сильной линии нападения. Зато оборона у "Тре крунур" по традиции топ-уровня: там все умеют не только выполнять свои непосредственные функции, но и подключаться к атакам. Не случайно дубль именно защитника Эрика Бреннстрема позволил шведам одержать минимальную победу.

А вот то, что сборной США пришлось помучиться со словаками, стало сюрпризом. Есть мнение, что именно "звездно-полосатые" привезли на турнир самую талантливую молодежь во главе с Джеком Хьюзом, которого заранее провозгласили едва ли не главной звездой всего чемпионата мира.

Однако в первом матче весь свой потенциал американцы раскрыть не сумели. Более того, к началу третьего периода счет был в пользу словаков - 1:0. Но в оставшиеся 20 минут Соединенные Штаты все-таки спаслись. Упомянутый Хьюз отметился голевой передачей, а автором победной шайбы стал Эван Бэррет.

- Сегодня мы конечно были далеки от идеала, но хорошие команды должны уметь вытаскивать даже такие матчи. И парни справились, - констатировал наставник команды США Майк Хастингс. - Если мы подправим кое-какие нюансы, добавим движения в линиях, то сможем избежать тех проблем, с которыми столкнулись в этот вечер.