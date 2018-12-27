Для датчан эта игра стала уже второй на турнире. А в стартовом матче, состоявшемся днем ранее, им не повезло поучаствовать в празднике на чужой, если быть точнее, канадской улице. На главной площадке МЧМ, ванкуверской "Роджерс Арене", хозяева льда разнесли соперника с редким даже для молодежного хоккея счетом - 14:0.
Согласно букмекерским котировкам, канадцы, являющиеся действующими чемпионами мира, и сейчас возглавляют список претендентов на титул. Хотя, по мнению многих специалистов, состав у "кленовых листьев" нынче далеко не такой впечатляющий, как в прошлые годы. Кого-то из звезд не отпустили клубы Национальной хоккейной лиги, другие ключевые игроки не попали в сборную из-за травм. Другое дело, что датчанам кадровые проблемы канадцев оказались что мертвому припарка.
- Я впервые сыграл в матче, в котором у меня сейвов столько же, сколько голов у команды, - с улыбкой признался после финальной сирены голкипер Канады Майкл Дипьетро, отразивший за весь матч всего 14 бросков. - Думаю, что мы находимся на верном пути. Сборная Канады создала много моментов. Само собой главное - это одержать победу, а сегодня мы сделали это еще и в отличном стиле.
Если Дипьетро в воротах откровенно скучал, то его партнеры по атаке покуражились вдоволь. Капитан "кленовых листьев" Максим Комтуа оформил покер, а Морган Фрост - хет-трик. Кроме того, дубли у Оуэна Типпета и Бретта Лисона.
- Мы показали, что можем делать в атаке все, что захотим, - немного впал в эйфорию Типпет. - Необходимо вырабатывать хорошие привычки. Например, не сбавлять газ ни при каких условиях. Поэтому мы сегодня забивали и забивали. С точки зрения атаки такая игра нас делает увереннее, а то, что мы не пропустили, добавляет уверенности в защите.
Впрочем, чрезмерно обольщаться канадцам не стоит. Датчане - объективно слабейшая команда в группе "А", а в канун Нового года "кленовых листьев" ждет еще и встреча с россиянами. Надеемся, что там расклад на льду будет совсем иной.
Вообще скандинавский разгром несколько выбивается из общей картины первого игрового дня. Остальные три матча получились куда более напряженными. Что характерно, все они закончились с одинаковым счетом - 2:1.
К примеру, в нашей группе чехи с превеликим трудом совладали со сборной Швейцарии. С той самой, которую наши в недавнем контрольном матче уверенно обыграли - 4:1. А вот чешской команде потребовался овертайм, правда, он закончился уже на 52-й секунде благодаря точному броску Давида Кваснички.
В группе "В" предсказуемо упорной получилась встреча принципиальных соперников - сборных Финляндии и Швеции. Финны ходят в фаворитах чемпионата мира, а шведы котируются чуть ниже во многом из-за не самой сильной линии нападения. Зато оборона у "Тре крунур" по традиции топ-уровня: там все умеют не только выполнять свои непосредственные функции, но и подключаться к атакам. Не случайно дубль именно защитника Эрика Бреннстрема позволил шведам одержать минимальную победу.
А вот то, что сборной США пришлось помучиться со словаками, стало сюрпризом. Есть мнение, что именно "звездно-полосатые" привезли на турнир самую талантливую молодежь во главе с Джеком Хьюзом, которого заранее провозгласили едва ли не главной звездой всего чемпионата мира.
Однако в первом матче весь свой потенциал американцы раскрыть не сумели. Более того, к началу третьего периода счет был в пользу словаков - 1:0. Но в оставшиеся 20 минут Соединенные Штаты все-таки спаслись. Упомянутый Хьюз отметился голевой передачей, а автором победной шайбы стал Эван Бэррет.
- Сегодня мы конечно были далеки от идеала, но хорошие команды должны уметь вытаскивать даже такие матчи. И парни справились, - констатировал наставник команды США Майк Хастингс. - Если мы подправим кое-какие нюансы, добавим движения в линиях, то сможем избежать тех проблем, с которыми столкнулись в этот вечер.