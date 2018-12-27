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Рубрика: Экономика

Мрот вырастет в 2019 году до 11 280 рублей

Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск №7757 (294)
Минимальный размер заработной платы (МРОТ) увеличится в 2019 году на 117 рублей и составит 11 280 рублей. Закон об этом публикует сегодня "Российская газета".

В 2018 году был принят закон, по которому МРОТ в России теперь не может быть меньше прожиточного минимума трудоспособного человека. За основу МРОТ теперь будет браться показатель прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года. Именно к этому показателю и приравняли МРОТ на 2019 год.

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
Эксперт уточнил, насколько вырастут зарплаты после увеличения МРОТ

Как ранее пояснял "Российской газете" министр труда и социальной защиты Максим Топилин, данные по прожиточному минимуму за второй квартал обычно практически совпадают с годовым показателем, так как в третьем квартале он, как правило, снижается из-за сезонного удешевления сельскохозяйственной продукции, а к новому году возвращается на прежний уровень. Таким образом, ежегодно минимальная зарплата будет увеличиваться на столько же, на сколько будет вырастать прожиточный минимум.

МРОТ - эта минимальная сумма, которую обязан заплатить работодатель работнику за стандартное рабочее время - 40 часов в неделю. Ниже этой суммы платить нельзя. Жителям северных территорий надбавки за труд и проживание в сложных климатических условиях должны накручиваться поверх МРОТ.

К 2021 году в России должен быть пересмотрен состав потребительской корзины, ценностная стоимость которой ложится в основу подсчета прожиточного минимума. Эксперты минздрава и минтруда считают, что в ней как минимум должны быть увеличены нормы потребления мяса, рыбы, овощей и фруктов. При этом объем углеводных продуктов - хлеба, круп, картофеля - должен стать меньше. Если это произойдет, стоимость потребительской корзины заметно увеличится. А значит, вслед за ней вырастет и МРОТ.

Экономика Работа Зарплата Правительство Минтруд Вступают в силу в январе 2019 года Комментарии к документам
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