Четвертая часть популярной российской анимационной франшизы "Снежная королева: Зазеркалье" выходит в прокат 1 января.

Любопытно, что до того, как появиться в российских кинотеатрах, фильм уже посмотрели зрители нескольких стран, где он вышел в прокат ранее. Да и предыдущие части "Снежной королевы" прекрасно продаются во многие страны мира, и каждую последующую дети ждут с нетерпением.

Новинка, сценарий которой выстроен весьма стройно и логично, расскажет о том, как у простой девочки Герды открылись суперспособности. И помогла ей в этом... Снежная королева в том числе, которая оказалась вовсе не злой колдуньей. Повелительница холода оказалась заточенной в Зазеркалье, откуда нет выхода. И король Харальд решил отправить к ней всех магов и волшебников. По его мнению, в этом мире есть место только логике и науке, а магия лишь вредит. Но Герда верит в чудо и учится прощать. Именно поэтому ей удается спасти и брата, и волшебный народ, и даже подружиться со Снежной королевой.

... и даже прощает саму Снежную королеву. Фото: ЦПШ

Любимец детворы тролль Орм также присутствует в новой части. Героинь полнометражного мультфильма озвучили звезды Ляйсан Утяшева, Ирина Безрукова и Надежда Ангарская. Утяшева подарила свой голос пиратке Альфиде. Сердечная и добрая волшебница Уна - мама Герды и Кая - говорит голосом Ирины Безруковой. А Надежда Ангарская озвучила яркую и веселую цыганку Лилит.