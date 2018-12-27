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27.12.2018 12:04
Рубрика: Культура

Волшебство не заморозишь!

Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Неделя №7756 (293)
Четвертая часть популярной российской анимационной франшизы "Снежная королева: Зазеркалье" выходит в прокат 1 января.
Добрая сердцем Герда открывает в себе суперспособности... Фото: предоставлено Централпарнершип Добрая сердцем Герда открывает в себе суперспособности... Фото: предоставлено Централпарнершип
Добрая сердцем Герда открывает в себе суперспособности... Фото: предоставлено Централпарнершип

Любопытно, что до того, как появиться в российских кинотеатрах, фильм уже посмотрели зрители нескольких стран, где он вышел в прокат ранее. Да и предыдущие части "Снежной королевы" прекрасно продаются во многие страны мира, и каждую последующую дети ждут с нетерпением.

Фото: youtube.com/ Мультики студии Союзмультфильм
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Новинка, сценарий которой выстроен весьма стройно и логично, расскажет о том, как у простой девочки Герды открылись суперспособности. И помогла ей в этом... Снежная королева в том числе, которая оказалась вовсе не злой колдуньей. Повелительница холода оказалась заточенной в Зазеркалье, откуда нет выхода. И король Харальд решил отправить к ней всех магов и волшебников. По его мнению, в этом мире есть место только логике и науке, а магия лишь вредит. Но Герда верит в чудо и учится прощать. Именно поэтому ей удается спасти и брата, и волшебный народ, и даже подружиться со Снежной королевой.

... и даже прощает саму Снежную королеву. Фото: ЦПШ

Любимец детворы тролль Орм также присутствует в новой части. Героинь полнометражного мультфильма озвучили звезды Ляйсан Утяшева, Ирина Безрукова и Надежда Ангарская. Утяшева подарила свой голос пиратке Альфиде. Сердечная и добрая волшебница Уна - мама Герды и Кая - говорит голосом Ирины Безруковой. А Надежда Ангарская озвучила яркую и веселую цыганку Лилит.

Культура Кино и ТВ Анимация Кино и ТВ с Сусанной Альпериной
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