В ноябре в пекинском Музее императорского дворца впервые торжественно открыли "шкатулку с сокровищами" - капсулу времени, которая предположительно была заложена около 1800 года. В ней находятся императорские пожелания процветания и благополучия.

Ее извлекли в сентябре из-под крыши Зала Воспитания Сердца, где проводилась реставрация, и показали представителям прессы.

Музей императорского дворца известен также как Запретный город, в котором китайские императоры жили с 1420 по 1911 год. Зал Воспитания Сердца, или Янсиньдянь, был резиденцией последних восьми императоров династии Цин (1644-1911 годы).

Извлекла шкатулку из-под крыши исследовательница древней архитектуры и сотрудница музея Сюй Чаоин. По ее словам, квадратная шкатулка размером 27 на 27 сантиметров и высотой 6,5 сантиметра сделана из олова. Когда шкатулку нашли, она была запаяна, и ученые решили не открывать ее сразу же. Находку отнесли в лабораторию центра по охране культурных реликвий при музее, где ее открыли и изучили.

"Это было так необычно, - говорит Сюй. - Мы никогда раньше не находили запаянных шкатулок в Запретном городе, что подтверждает важность находки".

Шкатулка украшена многоцветной росписью, включая изображение голубого дракона. Cюй говорит, что среди подобных артефактов во дворце редко удается найти столь хорошо сохранившуюся роспись с такими яркими цветами. Подобные шкатулки прятали под крышей каждого важного строения в Запретном городе, когда завершалось строительство. В основном их делали из меди, олова или дерева. "Шкатулки помещали под коньком крыши, чтобы защитить строение от злых духов, пожара и других катастроф", - объясняет Сюй. В Запретном городе было найдено около 50 таких шкатулок, но у этой, как следует из ее содержимого, особый статус.

В шкатулке обнаружили 24 золотые монеты с надписью "Да будет мир на земле". Столько же было найдено в Зале Высшей Гармонии - самом большом зале Запретного города, где проводили наиболее важные ритуалы. "Обычно в шкатулках мы находили только четыре монеты, - говорит Сюй. - А иногда всего одну".

Ученые продолжают изучать документы, чтобы выяснить, было ли принято закладывать разные шкатулки в строения разного типа

Помимо монет, в шкатулке также было пять слитков разных металлов (золото, серебро, медь, железо и олово), пять видов лечебных трав, пять зерен, буддийские сутры, хрусталь и жемчуг - все вместе это символизирует пожелание счастья.

Несмотря на то что в исторических документах нет упоминания о том, когда именно шкатулка была заложена в Зале Воспитания Сердца, Сюй говорит, что надпись на ней - "Шестой год правления императора Цзяцин" - является ответом на этот вопрос. Ученые продолжают изучать документы, чтобы выяснить, было ли принято закладывать разные шкатулки в строения разного типа.

Реставрация Зала Воспитания Сердца началась в сентябре и должна завершиться к 2020 году - к 600-летнему юбилею Запретного города.

"Конечно, когда реставрация закончится, мы вернем шкатулку на место", - говорит директор Музея императорского дворца Шань Цзисян.

По словам Шаня, в капсулу времени положат краткое описание проводимой реставрации, однако "мы еще не решили, будет ли оно на бумаге или на цифровом носителе".