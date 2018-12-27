МВД предупредило футбольных болельщиков о необходимости покинуть РФ

До 31 декабря текущего года все иностранные граждане, которые воспользовались правом безвизового въезда в Россию на период Чемпионата мира по футболу , должны покинуть нашу страну. Об этом в четверг сообщает пресс-центр МВД России. Напомним, после проведения футбольного мундиаля был принят специальный закон, согласно которому болельщикам разрешалось и по окончании спортивного мероприятия посещать нашу страну, используя вместо визы паспорт болельщика "fan id".

"Для посетивших в качестве зрителей матчи Чемпионата мира по футболу в России иностранцев при наличии персонифицированной карты зрителя срок безвизового въезда и выезда за пределы России истекает 31 декабря 2018 года. Лица, не покинувшие территорию РФ в указанный срок, будут являться нарушителями миграционного законодательства, что повлечет за собой привлечение их к административной ответственности. В том числе в отношении их может быть назначено наказание в виде административного выдворения", - рассказали в пресс-центре МВД России.

Во избежание негативных последствий, предусматривающих ограничение на въезд в страну, российские полицейские указанной категории иностранных граждан рекомендуют выехать из страны до окончания текущего года.