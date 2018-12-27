МВД: В 2018 году 180 тыс. иностранцев был запрещен въезд в РФ

В министерстве внутренних дел назвали количество иностранных граждан, которым в текущем году был запрещен въезд в нашу страну. Как сообщил в четверг на заседании оперативного штаба МВД России по профилактике правонарушений первый замминистра внутренних дел Александр Горовой, в 2018 году "из-за различных нарушений" был запрещен въезд в Россию 180 тыс. иностранцам.

Впрочем, Горовой уточнил, что это данные только за 9 месяцев 2018 года. За этот период, по его словам, в отношении нарушивших российское законодательство иностранцев было принято свыше 180 тысяч решений о неразрешении въезда, более 5 тысяч решений - о депортации, около 38 тыс. - о сокращении срока временного пребывания на территории страны.

На заседании штаба, уточняет ТАСС, полицейские также обсудили взаимодействие подразделений полиции и иных органов и организаций по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Кроме того, Горовой поставил задачи по охране общественного порядка и безопасности на массовых мероприятиях, связанных с празднованием Нового года и Рождества.