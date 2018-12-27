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Рубрика: Экономика

Поездка по правилам

На каршеринг и такси можно пожаловаться
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск №7757 (294)
Роспотребнадзор во второй раз открыл "горячую линию" по услугам такси и каршеринга. С 27 декабря 2018 года по 15 января 2019 года специалисты региональных управлений Роспотребнадзора ответят на все вопросы, связанные с услугами такси и каршеринга.

С 5 по 19 ноября уже проводилась общероссийская "горячая линия" по такси. Тогда было предоставлено более трех тысяч консультаций. Россиян интересовали вопросы, связанные с деятельностью агрегаторов такси, правами пассажиров и обязанностями исполнителей этих услуг, а также правила пользования каршерингом.

В Москве появится грузовой каршеринг

Повторно запустить "горячую линию" в Роспотребнадзоре решили в связи с тем, что в преддверии Нового года и в дни новогодних каникул услуги таксистов традиционно пользуются повышенным спросом. И у пассажиров при этом возникает множество вопросов, особенно у тех, которые будут путешествовать по российским городам и заказывать там такси или пользоваться каршеринговыми сервисами.

В Роспотребнадзоре уточняют, что в каждом регионе свои телефоны "горячих линий". Найти их можно на сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора.

В Москве, в частности, получить консультацию по работе таксистов и сервисов каршеринга можно по номеру телефона : 8 (495)785-37-41.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Правительство Роспотребнадзор Правила работы такси
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