На охрану белорусской АЭС заступили ракетные комплексы "Тор-М2"

Зенитный ракетный комплекс"Тор-М2", предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны, поступил 27 декабря на вооружение гвардейского полка Вооруженных Сил в Островце, где в наступающем году даст первый ток первенец атомной энергетики Беларуси. Принятие в боевой состав полка нового вооружения, по слова министра обороны РБ Андрея Равкова, присутствующего на церемонии, позволит нарастить систему противовоздушной обороны Белорусской АЭС.

"Этот комплекс по помехозащищенности, маневренности и мобильности, многоканальности, поражению малоразмерных целей, спектру высот и скоростей, на которых он может поражать эти цели, является наиболее эффективным в мире. Поэтому было принято решение о его закупке, и мы планомерно, в соответствии с планом строительства и развития ВС выполняем эту задачу", - сказал министр.

Личный состав полка, подчеркнул он, полностью подготовлен к выполнению боевых задач. Уже с 1 декабря он заступил на боевое дежурство и выполняет задачи охраны воздушного пространства на северо-западном направлении. Генерал добавил, что в будущем году будет проведено очередное учение "Боевое Содружество" на полигоне "Ашулук", где пятая зенитная ракетная батарея, примет участие в учении, чтобы "опробовать эти комплексы в учебно-боевой обстановке по конкретным целям". По оценке экспертов, отличительными особенностями "Тор-М2" является высокая маневренность, мобильность, малое время реакции, автоматизация боевой работы, эффективность стрельбы по широкому классу целей: крылатые ракеты, корректируемые авиабомбы, самолеты, вертолеты, беспилотные и дистанционно управляемые ударные аппараты.

Кстати, в настоящий момент ведется модернизация ракеты, результатом которой станет увеличение дальней границы зоны поражения до 18 км и увеличение боекомплекта боевой машины до 16 ракет. Наряду с боевой техникой, сообщает БЕЛТА, в состав зенитного ракетного полка поступили и два новых тренажерных комплекса, которые позволяют с высокой эффективностью проводить обучение расчетов работе по обнаружению, захвату, сопровождению и поражению целей, а также осуществлять контроль практических действий расчетов.

Планомерное выполнение программы вооружения до 2000 года надежно обеспечивает оснащение белорусской армии вооружением и военной техникой, соответствующей лучшим мировым аналогам. Только за последние три года закуплены и поставлены очередные четыре самолета Як-130, авиационный тренажер самолета Як-130, более 30 бронированных транспортных средств "Кайман", 32 бронетранспортера БТР-70МБ1 и другие образцы вооружения и военной техники.