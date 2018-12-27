На праздники ГАИ усилит контроль за водителями

Накануне длинных новогодних каникул Госавтоинспекция предупреждает, что никакого лояльного отношения в честь праздника к нетрезвым водителям не будет.

Повсеместно будут проводиться массовые проверки для выявления таких опасных нарушителей. Они, собственно, уже начались.

Напомним, что даже при массовых проверках порядок привлечения водителей к тесту на алкогольное опьянение не меняется. Чтобы предложить водителю дыхнуть в алкотестер, у инспектора должны быть для этого основания. То есть у водителя должны быть признаки опьянения. Их всего пять. Это неустойчивость позы, резкое покраснение кожных покровов лица, нарушение речи, поведение, не соответствующее обстановке, и запах алкоголя изо рта.

Затем в присутствии двух понятых или под видеозапись оформляется протокол отстранения от управления. Только после этого в присутствии двух понятых или под видеозапись проводится проверка при помощи алкотестера с функцией распечатки. А потом соответствующее оформление результатов.

Однако такое оформление занимает много времени, поэтому инспекторы зачастую предлагают дунуть в прибор без всякого оформления. А водители, чтобы также не тратить время, на это соглашаются. Но это лишь их добрая воля.

Также Госавтоинспекция обращается ко всем гражданам с просьбой не оставаться равнодушными, если вдруг увидели нетрезвого или неадекватного водителя. О таких случаях необходимо сразу сообщать в полицию. Сотрудники ГИБДД готовы предпринять все необходимые оперативные меры в ответ на сообщения о пьяных за рулем. И главное, что такой опыт взаимодействия с общественными активистами есть. Они выходят на дороги в выходные и праздничные дни и оперативно сообщают в ГИБДД о неадекватных водителях.

Также особое внимание будет уделено перевозке детей как в легковых машинах, так и на автобусах. Напомним, что перевозить детей до семи лет можно только в детском кресле.

От семи лет и старше - либо с использованием детского удерживающего устройства, либо в обязательном порядке пристегнутыми штатным ремнем безопасности. На переднем сидении ребенок до 12 лет может ехать только в детском кресле.

ГИБДД напоминает, что если ребенок едет на автобусную экскурсию или на елку, то родителям перед такой поездкой необходимо лично убедиться, что она организована по всем правилам. По статистике при организованной перевозке групп детей ни одного ДТП с пострадавшими не зафиксировано.

В период новогодних праздников на дороги выйдут дополнительные наряды дорожно-патрульной службы. Они будут дежурить в местах массового скопления людей - на подъездах к торговым центрам, местам отдыха и развлечений, где возможны заторы и аварийные ситуации.

Регистрационные и экзаменационные подразделения ГИБДД, а также подразделения административной практики также будут работать в праздничные дни. Но по специальному графику. С ним можно ознакомиться на региональных страницах официального сайта Госавтоинспекции.