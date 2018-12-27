На Сицилии 28 человек пострадали в результате землетрясения

В результате землетрясения на восточном побережье Сицилии пострадали 28 человек. Большая часть из них получила легкие травмы, некоторые находились в состоянии шока и перенесли панические атаки.

Подземные толчки стали причиной обрушений зданий в нескольких населенных пунктах. В городке Пеннизи пострадала местная церковь, а в Дзафферана-Этнеа пожилые люди отказались возвращаться в поврежденный дом престарелых, пишет РИА Новости. Из соображений безопасности было перекрыто движение по приморской автотрассе Катания-Мессина, аэропорт работает по расписанию.

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в ночь на среду в окрестностях проснувшегося ранее вулкана Этна близ Катании. Сейсмические события могут быть напрямую связаны с вулканической активностью Этны, считают специалисты.

Это землетрясение совпало с активизацией вулкана Стромболи, расположенного на острове к северу от Сицилии. Вулканологи полагают, что пробуждение Стромболи на следующий день после Этны доказывает существование геологической связи между двумя вулканами.

Этна активизировалась в рождественский сочельник. Сейсмологи зарегистрировали более 150 подземных толчков различной силы в зоне знаменитого вулкана.