Новости

На Камчатку придет новый циклон 06:19
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на 7 км 05:58
На Сицилии 28 человек пострадали в результате землетрясения 05:53
С Восточного запустили ракету "Союз-2.1а" с 28 спутниками 05:49
Минтруд назвал попадающие под сокращение профессии в 2019 году 05:47
Скончался озвучивший Сталлоне и Гибсона актер Матвеев 05:14
В Китае будут судить гражданина Канады за контрабанду наркотиков 05:08
Амурских детей могли заразить гепатитом С в других регионах 04:43
В Японии казнены два преступника 04:38
Трамп рассказал о своих страхах при перелете в Ирак 04:33
Трамп: США не могут оставаться мировыми полицейскими 04:02
В Мексике во время праздника были застрелены пять членов одной семьи 03:39
Bloomberg: Торговые переговоры США и КНР пройдут в начале января 03:21
СК займется проверкой качества следствия 02:30
В ВМС США запретят отправлять моряков в карцер на хлеб и воду 02:13
Болтон посетит Турцию в начале января и обсудит ситуацию в Сирии 01:43
Subaru планирует привезти в Россию новый большой внедорожник 01:36
Трамп: США не собираются выводить войска из Ирака 00:38
Найдется не всё: "Яндекс" удалил Telegram из поисковой выдачи 00:37
Росстандарт выдал первый электронный сертификат на автомобиль 26.12.2018
Нефть Brent за сутки поднялась более чем на 8,5% 26.12.2018
В Германии ребенок вызвал полицию из-за недовольства подарками 26.12.2018
В Совфеде прокомментировали слова Порошенко о судоходстве в Азовском море 26.12.2018
Адвокат: Братья Кокорины и Мамаев не будут играть в футбол в СИЗО 26.12.2018
Опубликовано полное видео запуска "Авангарда" 26.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Подорожают ли турпутевки в новом году
Подорожают ли турпутевки в новом году
ВС разъяснил, когда водителя нельзя наказать за грязные номера
ВС разъяснил, когда водителя нельзя наказать за грязные номера
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
27.12.2018 05:53
Рубрика: В мире

На Сицилии 28 человек пострадали в результате землетрясения

Последствия землетрясения на Сицилии, 26 декабря 2018. Фото: AP Photo/Salvatore Allegra Последствия землетрясения на Сицилии, 26 декабря 2018. Фото: AP Photo/Salvatore Allegra
Последствия землетрясения на Сицилии, 26 декабря 2018. Фото: AP Photo/Salvatore Allegra

В результате землетрясения на восточном побережье Сицилии пострадали 28 человек. Большая часть из них получила легкие травмы, некоторые находились в состоянии шока и перенесли панические атаки.

Подземные толчки стали причиной обрушений зданий в нескольких населенных пунктах. В городке Пеннизи пострадала местная церковь, а в Дзафферана-Этнеа пожилые люди отказались возвращаться в поврежденный дом престарелых, пишет РИА Новости. Из соображений безопасности было перекрыто движение по приморской автотрассе Катания-Мессина, аэропорт работает по расписанию.

На Сахалине за одну ночь произошли три землетрясения

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в ночь на среду в окрестностях проснувшегося ранее вулкана Этна близ Катании. Сейсмические события могут быть напрямую связаны с вулканической активностью Этны, считают специалисты.

Это землетрясение совпало с активизацией вулкана Стромболи, расположенного на острове к северу от Сицилии. Вулканологи полагают, что пробуждение Стромболи на следующий день после Этны доказывает существование геологической связи между двумя вулканами.

Этна активизировалась в рождественский сочельник. Сейсмологи зарегистрировали более 150 подземных толчков различной силы в зоне знаменитого вулкана.

В мире Европа Италия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минтруд назвал попадающие под сокращение профессии в 2019 году
СК займется проверкой качества следствия
МВД предложило внести изменения в паспорт гражданина
Цена нефти Brent превысила 52 доллара
Путин назвал экологическое благополучие одним из приоритетов в бизнесе