Новости

Subaru планирует привезти в Россию новый большой внедорожник 01:36
Трамп: США не собираются выводить войска из Ирака 00:38
Найдется не всё: "Яндекс" удалил Telegram из поисковой выдачи 00:37
Росстандарт выдал первый электронный сертификат на автомобиль 26.12.2018
Нефть Brent за сутки поднялась более чем на 8,5% 26.12.2018
В Германии ребенок вызвал полицию из-за недовольства подарками 26.12.2018
В Совфеде прокомментировали слова Порошенко о судоходстве в Азовском море 26.12.2018
Адвокат: Братья Кокорины и Мамаев не будут играть в футбол в СИЗО 26.12.2018
Опубликовано полное видео запуска "Авангарда" 26.12.2018
МВД Украины объяснило продление запрета на въезд мужчин из России 26.12.2018
На Украине продлили запрет на въезд мужчинам из РФ 26.12.2018
Трамп посетил военных, несущих службу в Ираке 26.12.2018
Израильский кнессет распущен перед выборами 26.12.2018
Росстат: Инфляция побила прогноз Минэкономики 26.12.2018
Австрийский журналист попросил Вену защитить его от угроз на Украине 26.12.2018
Во Франции продавцы потеряли €2 млрд из-за протестов "желтых жилетов" 26.12.2018
В Крыму водителя катера осудили за смерть дайвера 26.12.2018
ФСБ задержала старшего инспектора ФСИН по Самарской области 26.12.2018
Директор Росгвардии Золотов рассказал о внуке в Англии и своей даче 26.12.2018
В Пензенской области мужчина погиб при пожаре на складе пиротехники 26.12.2018
Цена нефти Brent превысила 52 доллара 26.12.2018
В Москве клинику накажут за "женское обрезание" 26.12.2018
NYTimes: Трамп не служил в армии, "откосив" по болезни 26.12.2018
Почти треть украинцев считает ситуацию в стране "критической" 26.12.2018
В Ленобласти из-за ДТП перекрыто движение по трассе "Сортавала" 26.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Подорожают ли турпутевки в новом году
Подорожают ли турпутевки в новом году
ВС разъяснил, когда водителя нельзя наказать за грязные номера
ВС разъяснил, когда водителя нельзя наказать за грязные номера
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
27.12.2018 00:37
Рубрика: Digital

Найдется не всё: "Яндекс" удалил Telegram из поисковой выдачи

Официальный сайт мессенджера Telegram - telegram.org - больше не показывается пользователям "Яндекса" по их запросу. Соответствующая страница удалена из поисковой выдачи.

Фото: Depositphotos.com
"Война без конечностей". Яндекс собрал самые смешные поисковые запросы

"Видимо, ссылка добавлена в реестр Роскомнадзора. Синхронизация с реестром происходит автоматически", - прокомментировали эту информацию РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".

Там добавили, что поисковик убирает ссылки на такие страницы "по мере получения новых данных".

Напомним, мессенджер Telegram до сих пор не выполнил решение суда, отказываясь передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей, убеждая, что это якобы невозможно технически. Блокировать сервис Роскомнадзор начал с апреля 2018 года.

Песков заявил о несерьезности Telegram-каналов
Digital Интернет Компании Информационные технологии Яндекс
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МВД предложило внести изменения в паспорт гражданина
Цена нефти Brent превысила 52 доллара
Путин назвал экологическое благополучие одним из приоритетов в бизнесе
На Украине закончилось военное положение
МИД: Сирийское правительство должно контролировать свою территорию