Найдется не всё: "Яндекс" удалил Telegram из поисковой выдачи

Официальный сайт мессенджера Telegram - telegram.org - больше не показывается пользователям "Яндекса" по их запросу. Соответствующая страница удалена из поисковой выдачи.

"Видимо, ссылка добавлена в реестр Роскомнадзора. Синхронизация с реестром происходит автоматически", - прокомментировали эту информацию РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".

Там добавили, что поисковик убирает ссылки на такие страницы "по мере получения новых данных".

Напомним, мессенджер Telegram до сих пор не выполнил решение суда, отказываясь передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей, убеждая, что это якобы невозможно технически. Блокировать сервис Роскомнадзор начал с апреля 2018 года.