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Рубрика: Спорт

Норвежская прыгунья с трамплина умерла в возрасте 17 лет

Текст: Данила Жиляев

Печальное известие пришло из Норвегии. Скончалась 17-летняя прыгунья с трамплина Тэя Софи Клевен - об этом сообщает издание Dagbladet.

О причинах смерти юной спортсменки не сообщается. Вместе с тем, очевидно, Клевен не страдала каким-либо заболеванием, которое могло бы привести к трагедии. Как отметил менеджер норвежской сборной Клас Бротен, случившееся стало шоком для всех.

"Все наши мысли сейчас с ее семьей, мы никогда не забудем Тэю. Она участвовала в нашем проекте подготовки к Олимпиаде-2022, и у нее было блестящее будущее, - сказал Бротен. - У нее были все предпосылки для того, чтобы стать спортсменкой международного уровня. Я молюсь о том, чтобы ее семья обрела мир в дни праздника, который теперь имеет для нас совсем иное значение. Комментариев от менеджеров, тренеров или спортсменов не последует, мы просим СМИ уважать частную жизнь ее семьи".

Клевен впервые выступила на взрослом уровне в 2016 году и тогда же выиграла свой первый старт Континентального кубка. На следующий год она стала третьей на этапе кубка, а в нынешнем сезоне она выступила лишь на этапе в Лиллехаммере, но результата не показала из-за дисквалификации.

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