Закон Новосибирской области от 25 декабря 2018 года № 332-ОЗ "Об областном бюджете Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета Новосибирской области (далее - областной бюджет) на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 154 248 681,2 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 26 779 734,9 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 26 779 734,9 тыс. рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 18 867 037,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 160 287 605,3 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета в сумме 6 038 924,1 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2020 год в сумме 159 303 198,6 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 21 458 580,7 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 21 458 580,7 тыс. рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 18 533 055,1 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 168 437 581,1 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 18 304 373,5 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 18 304 373,5 тыс. рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 15 567 409,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2020 год в сумме 159 303 198,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 8 112 954,9 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 168 437 581,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 17 086 554,0 тыс. рублей;

3) дефицит (профицит) областного бюджета на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, дефицит (профицит) областного бюджета на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов областного бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета

1. Установить перечень главных администраторов доходов областного бюджета в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону, в том числе:

1) перечень главных администраторов налоговых и неналоговых доходов областного бюджета согласно таблице 1;

2) перечень главных администраторов безвозмездных поступлений согласно таблице 2.

2. Установить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Формирование доходов областного бюджета

1. Установить, что доходы областного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов формируются за счет доходов от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов, пеней и штрафов по ним, неналоговых доходов, безвозмездных поступлений, с учетом единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований Новосибирской области (далее - местные бюджеты) от налога на доходы физических лиц, установленных частью 1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 7 ноября 2011 года № 132-ОЗ "О единых нормативах отчислений в бюджеты муниципальных образований Новосибирской области от отдельных налогов, передаче в бюджеты сельских поселений Новосибирской области налоговых доходов от отдельных налогов, подлежащих зачислению в бюджет муниципального района, и межбюджетных трансфертах между областным бюджетом Новосибирской области и бюджетами муниципальных образований Новосибирской области".

2. Установить, что государственные унитарные предприятия Новосибирской области за использование государственного имущества Новосибирской области осуществляют перечисления в областной бюджет в размере 20 % прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в порядке и сроке, которые определяются Правительством Новосибирской области.

Статья 4. Дополнительные и дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от налоговых доходов, зачисляемых в областной бюджет

1. Утвердить дополнительные нормативы отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

2. Установить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 5. Нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области, местными бюджетами

Утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области, местными бюджетами в случае, если они не установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом о федеральном бюджете, законами Новосибирской области, принятыми в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 6. Прогнозный план приватизации государственного имущества Новосибирской области

Утвердить прогнозный план приватизации государственного имущества Новосибирской области на 2019 год согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 7. Особенности реструктуризации и уменьшения отдельных видов задолженности перед областным бюджетом

Установить, что Правительству Новосибирской области предоставляется право уменьшить задолженность министерства сельского хозяйства Новосибирской области перед Новосибирской областью по средствам, предоставленным до 31 декабря 2005 года включительно на возвратной основе на обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей племенным скотом, на сумму задолженности, подлежащей списанию с учета лизинговой компании в связи с ликвидацией организаций-лизингополучателей в соответствии с федеральным законодательством, с одновременным уменьшением задолженности лизинговой компании перед министерством сельского хозяйства Новосибирской области.

Порядок и условия уменьшения данной задолженности устанавливаются Правительством Новосибирской области.

Статья 8. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Установить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Закона, распределение бюджетных ассигнований:

1) по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

а) на 2019 год согласно таблице 1 приложения 7 к настоящему Закону;

б) на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2 приложения 7 к настоящему Закону;

2) по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

а) на 2019 год согласно таблице 1 приложения 8 к настоящему Закону;

б) на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2 приложения 8 к настоящему Закону.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета:

1) на 2019 год согласно таблице 1 приложения 9 к настоящему Закону;

2) на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2 приложения 9 к настоящему Закону.

3. Установить размер резервного фонда Правительства Новосибирской области на 2019 год в сумме 289 988,8 тыс. рублей, в плановом периоде 2020 - 2021 годов в сумме 0,0 тыс. рублей ежегодно.

4. Установить общий объем бюджетных ассигнований на государственную поддержку семьи и детей на 2019 год в сумме 13 179 442,2 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 13 338 796,1 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 13 451 777,7 тыс. рублей.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на государственную поддержку семьи и детей на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов:

1) на 2019 год согласно таблице 1 приложения 10 к настоящему Закону;

2) на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2 приложения 10 к настоящему Закону.

6. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2019 год в сумме 15 561 361,5 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 15 753 283,7 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 15 840 629,1 тыс. рублей.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета:

1) на 2019 год согласно таблице 1 приложения 11 к настоящему Закону;

2) на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2 приложения 11 к настоящему Закону.

8. Установить, что субсидии, в том числе гранты в форме субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), а также некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, предоставляются в случаях, предусмотренных федеральным законодательством и (или) законодательством Новосибирской области, и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ведомственной структурой расходов областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по соответствующим целевым статьям и виду расходов согласно приложению 9 к настоящему Закону, в порядке, установленном Правительством Новосибирской области.

9. Установить, что использование бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству здравоохранения Новосибирской области, министерству труда и социального развития Новосибирской области, министерству образования Новосибирской области, министерству культуры Новосибирской области, министерству физической культуры и спорта Новосибирской области, министерству природных ресурсов и экологии Новосибирской области и министерству финансов и налоговой политики Новосибирской области в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников, осуществляется в порядке, установленном Правительством Новосибирской области.

Статья 9. Особенности заключения и оплаты договоров (государственных контрактов)

Установить, что органы государственной власти Новосибирской области, государственные органы Новосибирской области, государственные учреждения Новосибирской области при заключении договоров (государственных контрактов) вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов цены договора (государственного контракта) - по договорам (государственным контрактам):

а) о предоставлении услуг связи, услуг проживания в гостиницах;

б) о подписке на периодические издания и об их приобретении;

в) об обучении на курсах повышения квалификации;

г) о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение;

д) страхования;

е) подлежащим оплате за счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности;

ж) аренды;

з) об оплате услуг по зачислению денежных средств (социальных выплат и государственных пособий) на счета физических лиц;

и) об оплате нотариальных действий и иных услуг, оказываемых при осуществлении нотариальных действий;

2) в размере 90 процентов цены договора (государственного контракта) - по договорам (государственным контрактам) об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям;

3) в размере 20 процентов цены договора (государственного контракта), если иное не предусмотрено федеральным законодательством, - по остальным договорам (государственным контрактам);

4) в размере 100 процентов цены договора (государственного контракта) - по распоряжению Правительства Новосибирской области.

Статья 10. Особенности учета средств, поступающих во временное распоряжение государственных учреждений Новосибирской области

Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение государственных учреждений Новосибирской области (в том числе государственных автономных учреждений Новосибирской области в случае принятия ими соответствующего решения), учитываются на лицевых счетах, открытых им в министерстве финансов и налоговой политики Новосибирской области, в порядке, установленном министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области.

Статья 11. Особенности доведения лимитов бюджетных обязательств и санкционирования оплаты денежных обязательств

1. Установить, что при отсутствии федерального закона и (или) нормативного правового акта Правительства Российской Федерации, иных федеральных органов исполнительной власти, устанавливающих распределение межбюджетных трансфертов для Новосибирской области, доведение лимитов бюджетных обязательств по расходам областного бюджета, осуществляемым за счет соответствующих межбюджетных трансфертов федерального бюджета, до главных распорядителей средств областного бюджета осуществляется министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области после принятия соответствующего закона и (или) нормативного правового акта Правительства Российской Федерации, иных федеральных органов исполнительной власти.

2. Установить, что при отсутствии закона и (или) иного нормативного правового акта Новосибирской области, устанавливающих расходные обязательства Новосибирской области, доведение лимитов бюджетных обязательств по соответствующим расходам областного бюджета до главных распорядителей средств областного бюджета осуществляется министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области после принятия соответствующего закона и (или) иного нормативного правового акта Новосибирской области.

3. Установить, что при наличии в ведении главных распорядителей средств областного бюджета казенных учреждений, осуществляющих приносящую доход деятельность, предоставление средств указанным главным распорядителям средств областного бюджета осуществляется в порядке, установленном Правительством Новосибирской области.

4. Установить, что при отсутствии нормативного правового акта Новосибирской области, регламентирующего порядок исполнения расходного обязательства Новосибирской области, санкционирование оплаты денежных обязательств по нему осуществляется министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области после принятия соответствующего нормативного правового акта Новосибирской области.

Статья 12. Индексация социальных выплат отдельным категориям граждан

1. Установить коэффициент индексации ежемесячных и единовременных денежных выплат, установленных частями 1 и 2 статьи 6 Закона Новосибирской области от 29 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Новосибирской области", с 1 января 2019 года - 1,04.

2. Установить коэффициент индексации размера ежемесячного пособия на ребенка, установленных статьями 4, 4.1, 4.2 Закона Новосибирской области от 29 декабря 2004 года № 255-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих детей", с 1 января 2019 года - 1,04.

3. Установить коэффициент индексации размеров денежных пособий, установленных пунктами 1, 2, 3, 3.1 статьи 9 Закона Новосибирской области от 11 октября 2004 года № 225-ОЗ "О дополнительных мерах социальной защиты граждан, уволенных с военной службы, и членов семей погибших военнослужащих", с 1 января 2019 года - 1,04.

4. Установить коэффициент индексации ежемесячной выплаты на питание детей-инвалидов с онкологическими, гематологическими заболеваниями и инсулинозависимой формой сахарного диабета, установленной статьей 18 Закона Новосибирской области от 12 марта 1999 года № 45-ОЗ "О социальной защите инвалидов в Новосибирской области" и постановлением Правительства Новосибирской области от 15 ноября 2016 года № 370-п "О ежемесячной выплате на питание детей-инвалидов с онкологическими, гематологическими заболеваниями и инсулинозависимой формой сахарного диабета и детей с наследственными заболеваниями: целиакией, муковисцидозом, фенилкетонурией", с 1 января 2019 года - 1,04.

5. Установить коэффициент индексации ежемесячной социальной выплаты гражданам, имеющим ребенка-инвалида, установленной статьей 18 Закона Новосибирской области от 12 марта 1999 года № 45-ОЗ "О социальной защите инвалидов в Новосибирской области" и постановлением Правительства Новосибирской области от 9 ноября 2016 года № 367-п "Об установлении размера и порядка предоставления ежемесячной социальной выплаты гражданам, имеющим ребенка-инвалида", с 1 января 2019 года - 1,04.

6. Установить коэффициент индексации размеров денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, установленных частью 2 статьи 9.1 Закона Новосибирской области от 15 декабря 2007 года № 175-ОЗ "Об опеке и попечительстве в Новосибирской области", с 1 января 2019 года - 2,58.

7. Установить коэффициент индексации областного семейного капитала, установленного частью 1 статьи 5 Закона Новосибирской области от 30 сентября 2011 года № 125-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Новосибирской области", с 1 января 2019 года - 1,04.

8. Установить коэффициент индексации средств на оплату обеспечения лекарственными препаратами и на обеспечение проезда железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, установленных частью 2 статьи 7 и статьей 8 Закона Новосибирской области от 29 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Новосибирской области", с 1 января 2019 года - 1,04.

Статья 13. Имущественные взносы в некоммерческие организации

1. Предоставить субсидию из областного бюджета в виде имущественного взноса в некоммерческую организацию "Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области":

1) на обеспечение мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры в рамках государственной программы Новосибирской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области" в 2019 году - в сумме 16 996,0 тыс. рублей, в 2020 году - в сумме 102 299,7 тыс. рублей, в 2021 году - в сумме 102 299,7 тыс. рублей;

2) на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, в 2019 году - в сумме 203 455,7 тыс. рублей, в 2020 году - в сумме 198 625,7 тыс. рублей, в 2021 году - в сумме 198 625,7 тыс. рублей;

3) на обеспечение мероприятий по повышению уровня надежности систем водо-, теплоснабжения и водоотведения, качества и безопасности питьевой воды в рамках подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" в 2019 году - в сумме 523 750,1 тыс. рублей, в 2020 году - в сумме 259 535,3 тыс. рублей, в 2021 году - в сумме 259 535,3 тыс. рублей.

2. В целях создания благоприятных экономических и организационных условий для развития малого и среднего предпринимательства предоставить субсидии из областного бюджета в виде имущественного взноса в Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирской области в 2019 году - в сумме 380 229,7 тыс. рублей, в 2020 году - в сумме 263 474,3 тыс. рублей, в 2021 году - в сумме 244 180,3 тыс. рублей.

3. В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории монопрофильных муниципальных образований предоставить субсидии из областного бюджета в виде имущественного взноса в Микрокредитную компанию Новосибирский областной фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в 2019 году - в сумме 3 015,8 тыс. рублей.

4. В целях создания благоприятных экономических и организационных условий для развития промышленности Новосибирской области предоставить субсидию из областного бюджета в виде имущественного взноса в Государственный фонд развития промышленности Новосибирской области в 2019 году - в сумме 40 000,0 тыс. рублей, в 2020 году - в сумме 40 000,0 тыс. рублей, в 2021 году - в сумме 40 000,0 тыс. рублей.

5. В целях создания условий для проведения экспертиз и реализации иных мероприятий по противодействию распространению идеологии терроризма и экстремизма на территории Новосибирской области предоставить субсидии из областного бюджета в виде имущественного взноса в автономную некоммерческую организацию по проведению экспертиз "Центр экспертиз" в 2019 году - в сумме 2 573,0 тыс. рублей, в 2020 году - в сумме 2 573,0 тыс. рублей, в 2021 году - в сумме 2 573,0 тыс. рублей.

Статья 14. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями Новосибирской области и государственными унитарными предприятиями Новосибирской области

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства) юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями Новосибирской области и государственными унитарными предприятиями Новосибирской области, с указанием юридического лица, объема и цели предоставляемых бюджетных инвестиций на 2019 год согласно приложению 12 к настоящему Закону.

Статья 15. Критерии выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), критерий выравнивания финансовых возможностей поселений

1. Установить в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) уровень расчетной бюджетной обеспеченности для:

1) муниципальных районов Новосибирской области на 2019 год - 1,000, на 2020 год - 0,946, на 2021 год - 0,946;

2) городских округов Новосибирской области на 2019 год - 1,000, на 2020 год - 0,964, на 2021 год - 0,964;

2. Установить в качестве критерия выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области полномочий по решению вопросов местного значения уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселений на 2019 год - 1,000, на 2020 год - 1,000, на 2021 год - 1,000.

Статья 16. Дотации местным бюджетам из областного бюджета

1. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Новосибирской области:

1) на 2019 год в сумме 3 330 903,9 тыс. рублей;

2) на 2020 год в сумме 3 171 269,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3 268 109,2 тыс. рублей.

2. Утвердить нераспределенный объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Новосибирской области на 2020 год в сумме 634 253,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 653 621,9 тыс. рублей.

3. Утвердить распределение дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Новосибирской области:

1) на 2019 год согласно таблице 1 приложения 13 к настоящему Закону;

2) на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2 приложения 13 к настоящему Закону.

Статья 17. Субвенции местным бюджетам из областного бюджета

1. Утвердить объем субвенций, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам:

1) на 2019 год в сумме 33 726 734,3 тыс. рублей;

2) на 2020 год в сумме 35 280 542,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 36 808 929,7 тыс. рублей.

2. Утвердить нераспределенный объем субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на 2020 год в сумме 358 672,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 358 228,6 тыс. рублей.

3. Утвердить распределение субвенций, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам:

1) на осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений в соответствии с Законом Новосибирской области от 2 ноября 2009 года № 400-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления в Новосибирской области отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности" на 2019 год согласно таблице 1.1 приложения 14 к настоящему Закону, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.1 приложения 14 к настоящему Закону;

2) на осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по решению вопросов в сфере административных правонарушений в соответствии с Законом Новосибирской области от 27 апреля 2010 года № 485-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по решению вопросов в сфере административных правонарушений" на 2019 год согласно таблице 1.2 приложения 14 к настоящему Закону, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.2 приложения 14 к настоящему Закону;

3) на осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Новосибирской области, в соответствии с Законом Новосибирской области от 30 ноября 2009 года № 412-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Новосибирской области отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по сбору информации, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Новосибирской области" на 2019 год согласно таблице 1.3 приложения 14 к настоящему Закону, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.3 приложения 14 к настоящему Закону;

4) на образование и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в соответствии с Законом Новосибирской области от 2 октября 2014 года № 469-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по созданию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" на 2019 год согласно таблице 1.4 приложения 14 к настоящему Закону, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.4 приложения 14 к настоящему Закону;

5) на осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных соглашений и территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений в соответствии с Законом Новосибирской области от 8 мая 2013 года № 326-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных соглашений и территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений" на 2019 год согласно таблице 1.5 приложения 14 к настоящему Закону, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.5 приложения 14 к настоящему Закону;

6) на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Новосибирской области от 10 декабря 2013 года № 411-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" на 2019 год согласно таблице 1.6 приложения 14 к настоящему Закону, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.6 приложения 14 к настоящему Закону;

7) на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и Законом Новосибирской области от 5 июля 2013 года № 361-ОЗ "О регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области" на 2019 год согласно таблице 1.7 приложения 14 к настоящему Закону, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.7 приложения 14 к настоящему Закону;

8) на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и Законом Новосибирской области от 5 июля 2013 года № 361-ОЗ "О регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области" на 2019 год согласно таблице 1.8 приложения 14 к настоящему Закону, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.8 приложения 14 к настоящему Закону;

9) по организации получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в отдельных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с Законом Новосибирской области от 6 декабря 2013 года № 394-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по организации получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в отдельных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, для глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами и других обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" на 2019 год согласно таблице 1.9 приложения 14 к настоящему Закону, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.9 приложения 14 к настоящему Закону;

10) на социальную поддержку отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях, в соответствии с Законом Новосибирской области от 2 апреля 2014 года № 424-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области отдельными государственными полномочиями Новосибирской области в сфере социальной поддержки отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях" на 2019 год согласно таблице 1.10 приложения 14 к настоящему Закону, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.10 приложения 14 к настоящему Закону;

11) на осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Новосибирской области от 13 декабря 2006 года № 65-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Новосибирской области отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан" и Законом Новосибирской области от 19 октября 2006 года № 41-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления городского округа города Новосибирска отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан" на 2019 год согласно таблице 1.11 приложения 14 к настоящему Закону, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.11 приложения 14 к настоящему Закону;

12) на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" и Законом Новосибирской области от 10 декабря 2013 года № 411-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" на 2019 год согласно таблице 1.12 приложения 14 к настоящему Закону, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.12 приложения 14 к настоящему Закону;

13) на обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" и Законом Новосибирской области от 29 апреля 2015 года № 544-ОЗ "О порядке использования собственных финансовых средств Новосибирской области для осуществления переданных полномочий по обеспечению жильем инвалидов и участников Великой Отечественной войны, проживающих на территории Новосибирской области" на 2019 год согласно таблице 1.13 приложения 14 к настоящему Закону, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.13 приложения 14 к настоящему Закону;

14) на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", Законом Новосибирской области от 30 апреля 2014 года № 431-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Новосибирской области отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по расчету и предоставлению бюджетам поселений субвенций на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" на 2019 год согласно таблице 1.14 приложения 14 к настоящему Закону, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.14 приложения 14 к настоящему Закону;

15) на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации", Законом Новосибирской области от 28 марта 2008 года № 208-ОЗ "Об утверждении Методики распределения субвенций из федерального бюджета, предоставляемых для финансирования расходов на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, между бюджетами муниципальных образований Новосибирской области" на 2019 год согласно таблице 1.15 приложения 14 к настоящему Закону, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.15 приложения 14 к настоящему Закону;

16) на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", Законом Новосибирской области от 24 ноября 2014 года № 490-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области отдельными государственными полномочиями по обеспечению граждан жилыми помещениями" на 2019 год согласно таблице 1.16 приложения 14 к настоящему Закону, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.16 приложения 14 к настоящему Закону;

17) на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и Законом Новосибирской области от 24 ноября 2014 года № 490-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области отдельными государственными полномочиями по обеспечению граждан жилыми помещениями", на 2019 год согласно таблице 1.17 приложения 14 к настоящему Закону, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.17 приложения 14 к настоящему Закону;

18) на организацию проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в соответствии с Законом Новосибирской области от 6 декабря 2013 года № 389-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных" на 2019 год согласно таблице 1.18 приложения 14 к настоящему Закону, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.18 приложения 14 к настоящему Закону;

19) на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" и Законом Новосибирской области от 24 ноября 2014 года № 490-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области отдельными государственными полномочиями по обеспечению граждан жилыми помещениями" на 2019 год согласно таблице 1.19 приложения 14 к настоящему Закону.

4. Установить, что расходование местными бюджетами субвенций из областного бюджета, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита областного бюджета, производится в порядке, установленном Правительством Новосибирской области.

Статья 18. Субвенции федеральному бюджету из областного бюджета

Утвердить объем субвенций, предоставляемых из областного бюджета федеральному бюджету на основании соглашения, заключенного между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Новосибирской области, о передаче Министерству внутренних дел Российской Федерации части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Законом Новосибирской области от 14 февраля 2003 года № 99-ОЗ "Об административных правонарушениях в Новосибирской области", на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в сумме по 1 490,8 тыс. рублей ежегодно.

Статья 19. Субсидии местным бюджетам из областного бюджета

1. Утвердить объем субсидий, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета:

1) на 2019 год в сумме 19 694 133,5 тыс. рублей;

2) на 2020 год в сумме 9 974 338,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 9 107 983,1 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам:

1) на реализацию мероприятий по модернизации образовательных организаций, реализующих программы общего образования на территории Новосибирской области, подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" на 2019 год согласно таблице 1.1 приложения 15 к настоящему Закону, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.1 приложения 15 к настоящему Закону;

2) на реализацию мероприятий по оздоровлению детей государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области" на 2019 год согласно таблице 1.2 приложения 15 к настоящему Закону, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.2 приложения 15 к настоящему Закону;

3) на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" на 2019 год согласно таблице 1.3 приложения 15 к настоящему Закону, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.3 приложения 15 к настоящему Закону;

4) на реализацию мероприятий по устойчивому функционированию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Новосибирской области в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" на 2019 год согласно таблице 1.4 приложения 15 к настоящему Закону, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.4 приложения 15 к настоящему Закону;

5) на софинансирование муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства государственной программы Новосибирской области "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области" на 2019 год согласно таблице 1.5 приложения 15 настоящему Закону, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.5 приложения 15 к настоящему Закону;

6) на реализацию мероприятий по содействию создания новых мест в образовательных организациях подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" (дошкольные образовательные организации) на 2019 год согласно таблице 1.6 приложения 15 настоящему Закону, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.6 приложения 15 к настоящему Закону;

7) на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создания условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" на 2019 год согласно таблице 1.7 приложения 15 настоящему Закону, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.7 приложения 15 к настоящему Закону;

8) на реализацию мероприятий по государственной поддержке муниципальных образований Новосибирской области в части подготовки и проведения массовых спортивных мероприятий на территории Новосибирской области государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области" на 2019 год согласно таблице 1.8 приложения 15 к настоящему Закону, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.8 приложения 15 к настоящему Закону;

9) на реализацию мероприятий по защите территорий населенных пунктов Новосибирской области от подтопления и затопления государственной программы Новосибирской области "Охрана окружающей среды" на 2019 год согласно таблице 1.9 приложения 15 к настоящему Закону, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.9 приложения 15 к настоящему Закону;

10) на реализацию мероприятий по модернизации и развитию инфраструктуры связи на территории Новосибирской области подпрограммы "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории Новосибирской области" государственной программы Новосибирской области "Развитие инфраструктуры информационного общества Новосибирской области" на 2019 год согласно таблице 1.10 приложения 15 к настоящему Закону, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.10 приложения 15 к настоящему Закону;

11) на реализацию мероприятий по инженерному обустройству площадок комплексной застройки подпрограммы "Земельные ресурсы и инфраструктура" государственной программы Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области" на 2019 год согласно таблице 1.11 приложения 15 к настоящему Закону, на 2020 год согласно таблице 2.11 приложения 15 к настоящему Закону;

12) на реализацию мероприятий по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования без привлечения средств федерального бюджета подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" на 2019 год согласно таблице 1.12 приложения 15 к настоящему Закону, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.12 приложения 15 к настоящему Закону;

13) на реализацию мероприятий по установке и модернизации систем видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации и пожарного мониторинга в муниципальных образовательных организациях государственной программы Новосибирской области "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области" на 2019 год согласно таблице 1.13 приложения 15 к настоящему Закону, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.13 приложения 15 к настоящему Закону;

14) на реализацию стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации, на 2019 год согласно таблице 1.14 приложения 15 к настоящему Закону, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.14 приложения 15 к настоящему Закону;

15) на реализацию мероприятий по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2019 год согласно таблице 1.15 приложения 15 к настоящему Закону, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.15 приложения 15 к настоящему Закону;

16) на реализацию мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" на 2019 год согласно таблице 1.16 приложения 15 к настоящему Закону, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.16 приложения 15 к настоящему Закону;

17) на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" на 2019 год согласно таблице 1.17 приложения 15 к настоящему Закону, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.17 приложения 15 к настоящему Закону;

18) на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" на 2019 год согласно таблице 1.18 приложения 15 к настоящему Закону, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.18 приложения 15 к настоящему Закону;

19) на реализацию мероприятий по обеспечению жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей по договорам социального найма подпрограммы "Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей" государственной программы Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области" на 2019 год согласно таблице 1.19 приложения 15 к настоящему Закону, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.19 приложения 15 к настоящему Закону;

20) на реализацию мероприятий по комплектованию книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек Новосибирской области государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2019 год согласно таблице 1.20 приложения 15 к настоящему Закону, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.20 приложения 15 к настоящему Закону;

21) на реализацию мероприятий по проектированию и созданию инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами государственной программы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области" на 2019 год согласно таблице 1.21 приложения 15 настоящему Закону, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.21 приложения 15 к настоящему Закону;

22) на реализацию мероприятий по устойчивому функционированию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Новосибирской области государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" на 2019 год согласно таблице 1.22 приложения 15 к настоящему Закону, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.22 приложения 15 к настоящему Закону;

23) на реализацию мероприятий по исполнению обязательств застройщика по вводу многоквартирного дома в эксплуатацию подпрограммы "Государственная поддержка при завершении строительства "проблемных" жилых домов" государственной программы Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области" на 2019 год согласно таблице 1.23 приложения 15 к настоящему Закону, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.23 приложения 15 к настоящему Закону;

24) на реализацию мероприятий по проектированию и строительству объектов газификации подпрограммы "Газификация" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" (развитие газификации в сельской местности) на 2019 год согласно таблице 1.24 приложения 15 к настоящему Закону, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.24 приложения 15 к настоящему Закону;

25) на реализацию мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" на 2019 год согласно таблице 1.25 приложения 15 к настоящему Закону, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.25 приложения 15 к настоящему Закону;

26) на реализацию мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции полигонов твердых коммунальных отходов государственной программы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области" на 2019 год согласно таблице 1.26 приложения 15 к настоящему Закону, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.26 приложения 15 к настоящему Закону;

27) на софинансирование мероприятий муниципальных программ развития территориального общественного самоуправления в Новосибирской области подпрограммы "Содействие развитию местного самоуправления" государственной программы Новосибирской области "Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области" на 2019 год согласно таблице 1.27 приложения 15 к настоящему Закону, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.27 приложения 15 к настоящему Закону;

28) на реализацию мероприятий по обеспечению снабжения населения топливом подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" на 2019 год согласно таблице 1.28 приложения 15 к настоящему Закону, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.28 приложения 15 к настоящему Закону;

29) на реализацию мероприятий по содействию создания новых мест в образовательных организациях подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" (общеобразовательные организации) на 2019 год согласно таблице 1.29 приложения 15 к настоящему Закону, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.29 приложения 15 к настоящему Закону;

30) на реализацию мероприятий по созданию светофорных объектов со звукосигнальными устройствами государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области" на 2019 год согласно таблице 1.30 приложения 15 к настоящему Закону, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.30 приложения 15 к настоящему Закону;

31) на реализацию мероприятий по строительству спортивных объектов муниципальной собственности государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области" на 2019 год согласно таблице 1.31 приложения 15 к настоящему Закону, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.31 приложения 15 к настоящему Закону;

32) на реализацию мероприятий по государственной поддержке муниципальных образований Новосибирской области в части оснащения объектов спорта необходимым оборудованием для обеспечения доступности систематических занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области" на 2019 год согласно таблице 1.32 приложения 15 к настоящему Закону, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.32 приложения 15 к настоящему Закону;

33) на реализацию мероприятий по государственной поддержке муниципальных образований Новосибирской области в части развития Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области" на 2019 год согласно таблице 1.33 приложения 15 к настоящему Закону, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.33 приложения 15 к настоящему Закону;

34) на реализацию мероприятий по осуществлению малобюджетного строительства, реконструкции, ремонта спортивных сооружений, обеспечения оборудованием спортивных объектов государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области" на 2019 год согласно таблице 1.34 приложения 15 к настоящему Закону, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.34 приложения 15 к настоящему Закону;

35) на реализацию мероприятий по реконструкции гидротехнических сооружений Новосибирской области государственной программы Новосибирской области "Охрана окружающей среды" на 2019 год согласно таблице 1.35 приложения 15 к настоящему Закону, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.35 приложения 15 к настоящему Закону;

36) на реализацию мероприятий по сохранению памятников и других мемориальных объектов, увековечивающих память о новосибирцах - защитниках Отечества, государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2019 год согласно таблице 1.36 приложения 15 к настоящему Закону, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.36 приложения 15 к настоящему Закону;

37) на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области" на 2019 год согласно таблице 1.37 приложения 15 к настоящему Закону, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.37 приложения 15 к настоящему Закону;

38) на создание новых мест в общеобразовательных организациях подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" на 2019 год согласно таблице 1.38 приложения 15 к настоящему Закону, на 2020 год согласно таблице 2.38 приложения 15 к настоящему Закону;

39) на реализацию мероприятий по проведению реконструкции и строительству объектов муниципальных учреждений сферы культуры на территории Новосибирской области государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2019 год согласно таблице 1.39 приложения 15 к настоящему Закону, на 2020 год согласно таблице 2.39 приложения 15 к настоящему Закону;

40) на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" на 2019 год согласно таблице 1.40 приложения 15 к настоящему Закону, на 2020 год согласно таблице 2.40 приложения 15 к настоящему Закону;

41) на реализацию мероприятий подпрограммы "Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в Новосибирской области" государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" на 2019 год согласно таблице 1.41 приложения 15 к настоящему Закону, на 2020 год согласно таблице 2.41 приложения 15 к настоящему Закону;

42) на реализацию мероприятий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений Новосибирской области государственной программы Новосибирской области "Охрана окружающей среды" на 2019 год согласно таблице 1.42 приложения 15 к настоящему Закону, на 2020 год согласно таблице 2.42 приложения 15 к настоящему Закону;

43) на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области" на 2019 год согласно таблице 1.43 приложения 15 к настоящему Закону, на 2020 год согласно таблице 2.43 приложения 15 к настоящему Закону;

44) на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" на 2019 год согласно таблице 1.44 приложения 15 к настоящему Закону;

45) на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов муниципальной собственности государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области" на 2019 год согласно таблице 1.45 приложения 15 к настоящему Закону;

46) на реализацию мероприятий по оказанию адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области" на 2019 год согласно таблице 1.46 приложения 15 к настоящему Закону;

47) на реализацию мероприятий по проектированию и строительству объектов газификации подпрограммы "Газификация" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" на 2019 год согласно таблице 1.47 приложения 15 к настоящему Закону;

48) на реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" на 2019 год согласно таблице 1.48 приложения 15 к настоящему Закону;

49) на реализацию мероприятий по созданию объектов инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов территории опережающего социально-экономического развития на 2019 год согласно таблице 1.49 приложения 15 к настоящему Закону;

50) на реализацию мероприятий по строительству (приобретению на первичном рынке) служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области, государственной программы Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области" на 2019 год согласно таблице 1.50 приложения 15 к настоящему Закону;

51) на реализацию мероприятий по созданию обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Озерный кластер" в Новосибирской области государственной программы Новосибирской области "Стимулирование инвестиционной и инновационной активности в Новосибирской области" на 2019 год согласно таблице 1.51 приложения 15 к настоящему Закону;

52) на реализацию мероприятий по доведению качества воды до нормативных требований подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" на 2019 год согласно таблице 1.52 приложения 15 к настоящему Закону;

53) на реализацию мероприятий по формированию условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" на 2019 год согласно таблице 1.53 приложения 15 к настоящему Закону;

54) на реализацию мероприятий по оснащению жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями, в которых проживают семьи, находящиеся в опасном социальном положении и имеющие несовершеннолетних детей, а также малоподвижные одинокие пенсионеры и инвалиды, государственной программы Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области" на 2019 год согласно таблице 1.54 приложения 15 к настоящему Закону;

55) на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области" на 2019 год согласно таблице 1.55 приложения 15 к настоящему Закону;

56) на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области" на 2019 год согласно таблице 1.56 приложения 15 настоящему Закону;

57) на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" на 2019 год согласно таблице 1.57 приложения 15 к настоящему Закону;

58) на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" на 2019 год согласно таблице 1.58 приложения 15 к настоящему Закону;

59) на управление дорожным хозяйством на 2019 год согласно таблице 1.59 приложения 15 к настоящему Закону;

60) на реализацию мероприятий по созданию минерализованных полос вокруг населенных пунктов Новосибирской области, нуждающихся в инженерной защите от лесных и ландшафтных пожаров, государственной программы Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области" на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.44 приложения 15 к настоящему Закону;

61) на реализацию мероприятий по введению в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке твердых коммунальных отходов и мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки твердых коммунальных отходов государственной программы Новосибирской области "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области" на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.45 приложения 15 к настоящему Закону;

62) на реализацию мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде государственной программы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области" на 2020 год согласно таблице 2.46 приложения 15 к настоящему Закону.

3. Утвердить нераспределенные объемы субсидий из областного бюджета местным бюджетам, распределение и предоставление которых осуществляется на конкурсной основе (по результатам проводимых конкурсов):

1) на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области" на 2019 год в сумме 200 000,0 тыс. рублей;

2) на реализацию социально значимых проектов в сфере развития общественной инфраструктуры подпрограммы "Содействие развитию местного самоуправления" государственной программы Новосибирской области "Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в сумме по 62 000,0 тыс. рублей ежегодно.

4. Установить, что доля финансирования за счет средств местных бюджетов расходных обязательств, в целях софинансирования которых в соответствии с частью 2 настоящей статьи местным бюджетам предоставляются субсидии, составляет не менее 5% (за исключением субсидий на капитальные вложения) от общего объема финансирования расходного обязательства.

По субсидиям на капитальные вложения доля финансирования за счет средств местного бюджета составляет не менее 5% до достижения суммарной стоимости объекта капитальных вложений 20 000,0 тыс. рублей, свыше этой суммы доля финансирования за счет средств местного бюджета составляет не менее 1% от объема финансирования объекта капитальных вложений.

Установленные в настоящей статье доли софинансирования применяются, если иное не предусмотрено федеральным законодательством, законодательством Новосибирской области и (или) соглашениями с федеральными исполнительными органами государственной власти.

Статья 20. Софинансирование расходов, осуществляемых за счет средств федерального бюджета

Установить, что фактический объем расходов областного бюджета, для софинансирования которых представляются субсидии из федерального бюджета, определяется соответствующими главными распорядителями средств областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных настоящим Законом, исходя из фактически поступившего объема средств федерального бюджета на соответствующие цели, если иное не предусмотрено федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, а также соглашениями, заключенными Правительством Новосибирской области с федеральными органами исполнительной власти.

Статья 21. Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам из областного бюджета

1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета:

1) на 2019 год в сумме 394 022,7 тыс. рублей;

2) на 2020 год в сумме 242 321,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 216 781,4 тыс. рублей.

2. Утвердить цели предоставления и распределение иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам:

1) на реализацию мероприятий по улучшению социального положения семей с детьми, по обеспечению дружественных семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области" на 2019 год согласно таблице 1.1 приложения 16 настоящему Закону, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.1 приложения 16 к настоящему Закону;

2) на реализацию мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" на 2019 год согласно таблице 1.2 приложения 16 к настоящему Закону, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.2 приложения 16 к настоящему Закону;

3) на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, государственной программы Новосибирской области "Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирской области" на 2019 год согласно таблице 1.3 приложения 16 к настоящему Закону, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.3 приложения 16 к настоящему Закону;

4) на реализацию мероприятий по формированию условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области" на 2019 год согласно таблице 1.4 приложения 16 к настоящему Закону, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.4 приложения 16 к настоящему Закону;

5) на реализацию мероприятий по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия народов Российской Федерации, расположенных на территории Новосибирской области, государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2019 год согласно таблице 1.5 приложения 16 к настоящему Закону, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.5 приложения 16 к настоящему Закону;

6) на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Новосибирской области "Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области" 2019 год согласно таблице 1.6 приложения 16 к настоящему Закону, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.6 приложения 16 к настоящему Закону;

7) на приобретение автотранспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации на 2019 год согласно таблице 1.7 приложения 16 к настоящему Закону;

8) на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2019 год согласно таблице 1.8 приложения 16 к настоящему Закону.

Статья 22. Особенности предоставления местным бюджетам межбюджетных трансфертов из областного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение

1. Установить, что перечисление межбюджетных трансфертов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, имеющих целевое назначение (за исключением межбюджетных трансфертов, предоставляемым за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации и резервного фонда Правительства Российской Федерации), предоставляемых из областного бюджета в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.

2. Установить, что условием предоставления местным бюджетам межбюджетных трансфертов из областного бюджета в форме субсидий, имеющих целевое назначение, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, является наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, в объеме, необходимом для их исполнения.

Перечисление субсидии в местный бюджет осуществляется в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства муниципального образования, установленному соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету, в пределах уровня софинансирования, предусмотренного нормативным правовым актом, устанавливающим цели и условия предоставления и расходования соответствующей субсидии местным бюджетам из областного бюджета, при оплате денежного обязательства получателя средств местного бюджета, соответствующего целям предоставления субсидии.

3. Установить, что полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, указанных в части 1 настоящей статьи, подлежат передаче Управлению Федерального казначейства по Новосибирской области в соответствии с решениями главных распорядителей средств областного бюджета.

Статья 23. Ведомственные целевые программы Новосибирской области

Утвердить перечень ведомственных целевых программ, предусмотренных к финансированию из областного бюджета:

1) на 2019 год согласно таблице 1 приложения 17 к настоящему Закону;

2) на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2 приложения 17 к настоящему Закону.

Статья 24. Ассигнования на капитальные вложения из областного бюджета

Утвердить распределение ассигнований на капитальные вложения из областного бюджета по направлениям и объектам:

1) на 2019 год согласно таблице 1 приложения 18 к настоящему Закону;

2) на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2 приложения 18 к настоящему Закону.

Статья 25. Дорожный фонд Новосибирской области

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Новосибирской области:

1) на 2019 год в сумме 16 277 141,7 тыс. рублей;

2) на 2020 год в сумме 14 421 014,7 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 14 504 000,0 тыс. рублей.

2. Установить, что в 2019 - 2021 годах за счет средств дорожного фонда Новосибирской области осуществляются расходы на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетных кредитов, полученных Новосибирской областью из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), в размере 4 182,7 тыс. рублей ежегодно.

3. Установить, что зачислению в дорожный фонд Новосибирской области подлежат доходы консолидированного бюджета Новосибирской области от иных поступлений в бюджет Новосибирской области, определяемых в соответствии с пунктом 17 статьи 1 Закона Новосибирской области от 7 октября 2011 года № 116-ОЗ "О дорожном фонде Новосибирской области", в 2019 году в размере 3 855 670,0 тыс. рублей, в 2020 году 2 262 020,0 тыс. рублей, в 2021 году 661 000,0 тыс. рублей.

Статья 26. Источники финансирования дефицита областного бюджета

Установить источники финансирования дефицита областного бюджета:

1) на 2019 год согласно таблице 1 приложения 19 к настоящему Закону;

2) на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2 приложения 19 к настоящему Закону.

Статья 27. Государственные внутренние заимствования Новосибирской области

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Новосибирской области на 2019 год согласно таблице 1 приложения 20 к настоящему Закону, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2 приложения 20 к настоящему Закону.

2. Предоставить министерству финансов и налоговой политики Новосибирской области право неоднократно осуществлять привлечение и погашение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 93.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 28. Государственный внутренний долг Новосибирской области и расходы на его обслуживание

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Новосибирской области на 1 января 2020 года в сумме 47 750 700,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Новосибирской области в сумме 650 000 тыс. рублей, на 1 января 2021 года в сумме 47 750 610,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Новосибирской области в сумме 650 000,0 тыс. рублей, и на 1 января 2022 года в сумме 47 750 578,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Новосибирской области в сумме 650 000,0 тыс. рублей.

2. Установить предельный объем государственного внутреннего долга Новосибирской области на 2019 год в сумме 127 468 946,3 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 137 844 617,9 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 150 133 207,6 тыс. рублей.

3. Установить объем расходов областного бюджета на обслуживание государственного внутреннего долга Новосибирской области на 2019 год в сумме 3 515 814,1 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 3 846 810,1 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 4 056 993,6 тыс. рублей.

Статья 29. Предоставление государственных гарантий Новосибирской области в валюте Российской Федерации

Утвердить программу государственных гарантий Новосибирской области в валюте Российской Федерации:

1) на 2019 год согласно таблице 1 приложения 21 к настоящему Закону;

2) на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2 приложения 21 к настоящему Закону.

Статья 30. Предоставление бюджетных кредитов из областного бюджета

1. Установить лимиты предоставления бюджетных кредитов из областного бюджета:

1) в 2019 году: выдаваемых на срок в пределах финансового года ‒ в сумме 100 000,0 тыс. рублей; на срок, выходящий за пределы финансового года, ‒ в сумме 0 тыс. рублей;

2) в 2020 году: выдаваемых на срок в пределах финансового года ‒ в сумме 100 000,0 тыс. рублей; на срок, выходящий за пределы финансового года, ‒ в сумме 63 900,0 тыс. рублей;

3) в 2021 году: выдаваемых на срок в пределах финансового года ‒ в сумме 100 000,0 тыс. рублей; на срок, выходящий за пределы финансового года, ‒ в сумме 2 221 500,0 тыс. рублей.

2. Цели и условия предоставления бюджетных кредитов из областного бюджета местным бюджетам устанавливаются в соответствии с Положением об условиях и порядке предоставления бюджетных кредитов согласно приложению 22 к настоящему Закону.

Статья 31. Особенности использования остатков средств областного бюджета на начало текущего финансового года

Установить, что остатки средств областного бюджета на начало текущего финансового года в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Новосибирской области государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, могут направляться на увеличение бюджетных ассигнований на указанные цели в случае, если бюджетные ассигнования на оплату государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг не предусмотрены настоящим Законом.

Статья 32. Особенности урегулирования задолженности перед Новосибирской областью

Установить, что в порядке и случаях, предусмотренных федеральным законодательством о судопроизводстве, об исполнительном производстве и о несостоятельности (банкротстве), министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области вправе принимать решения о заключении мировых соглашений, устанавливая условия урегулирования задолженности должников по денежным обязательствам перед Новосибирской областью в части возврата в областной бюджет бюджетных кредитов (иных средств, предоставленных на возвратной основе) следующими способами:

1) предоставление отступного;

2) обмен требований на доли в уставном капитале должника;

3) предоставление акций, конвертируемых в акции облигаций или иных ценных бумаг;

4) новация обязательств;

5) прощение долга;

6) иными предусмотренными федеральным законодательством способами, если такие способы прекращения обязательств не нарушают права иных кредиторов, требования которых включены в реестр требований кредиторов.

Статья 33. Особенности исполнения областного бюджета в 2019 году

Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета, связанные с особенностями исполнения областного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств областного бюджета:

1) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в случае создания, реорганизации, ликвидации государственных учреждений, государственных унитарных предприятий Новосибирской области;

2) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации без изменения целевого направления расходования бюджетных средств при изменении порядка применения бюджетной классификации;

3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству здравоохранения Новосибирской области, министерству труда и социального развития Новосибирской области, министерству образования Новосибирской области, министерству культуры Новосибирской области, министерству физической культуры и спорта Новосибирской области, министерству природных ресурсов и экологии Новосибирской области и министерству финансов и налоговой политики Новосибирской области, между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников;

4) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств областного бюджета за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, между видами расходов, обусловленное изменением федерального законодательства;

5) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в случае исполнения требований об уплате налога, сбора, страховых взносов, решений налоговых органов, органов управления государственными внебюджетными фондами о взыскании налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, об уплате финансовых санкций за совершение правонарушений, постановлений уполномоченных должностных лиц о наложении административных штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюджета;

6) уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам (за исключением субвенций), в случае принятия решения о применении бюджетных мер принуждения в форме сокращения предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам (за исключением субвенций) на основании уведомлений органов государственного финансового контроля о применении бюджетных мер принуждения;

7) изменение бюджетных ассигнований в части расходов, производимых за счет средств федерального бюджета, при доведении (отзыве) лимитов бюджетных обязательств в части переданных Управлению Федерального казначейства по Новосибирской области полномочий получателя средств федерального бюджета по перечислению в областной бюджет межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, при уточнении объемов, утвержденных настоящим Законом;

8) увеличение бюджетных ассигнований за счет безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение, в объемах и на цели, которые определены соглашениями о предоставлении безвозмездных поступлений, заключенными с федеральными органами исполнительной власти или физическими и юридическими лицами, сверх объемов, утвержденных настоящим Законом;

9) распределение на основании федеральных правовых актов субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета, или безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, областному бюджету сверх объемов, утвержденных настоящим Законом;

10) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов бюджетов, в том числе вновь вводимыми, в пределах ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств областного бюджета, на основании соглашений (проектов соглашений) с федеральными органами государственной власти о предоставлении средств из федерального бюджета и (или) правового акта, определяющего долю софинансирования расходного обязательства из федерального бюджета;

11) увеличение бюджетных ассигнований за счет остатков субсидий и иных межбюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, не использованных на начало текущего финансового года, а также восстановленных в текущем финансовом году;

12) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году, при необходимости возврата средств в федеральный бюджет в результате нарушения исполнения обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидии из федерального бюджета;

13) перераспределение утвержденных в текущем финансовом году бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств или в пределах ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств, в том числе между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов, в случае осуществления реорганизуемыми (упраздняемыми) органами государственной власти Новосибирской области ликвидационных мероприятий.

Установить, что в случаях, предусмотренных пунктом 10 части 2 статьи 5 Федерального закона от 29.11.2018 № 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" Управление Федерального казначейства по Новосибирской области в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, осуществляет казначейское сопровождение средств областного бюджета Новосибирской области.

Статья 34. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Новосибирской области А.А.Травников

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