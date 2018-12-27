Закон Омской области от 25 декабря 2018 года № 2132-ОЗ "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Принят Законодательным Собранием Омской области 20 декабря 2018 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2019 год

Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2019 год:

общий объем доходов в сумме 26 343 066,6 тысячи рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в размере 26 043 066,6 тысячи рублей;

общий объем расходов в сумме 26 343 066,6 тысячи рублей.

Статья 2. Основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на плановый период 2020 и 2021 годов

Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на плановый период 2020 и 2021 годов:

общий объем доходов на 2020 год в сумме 28 329 085,4 тысячи рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в размере 28 022 085,4 тысячи рублей, на 2021 год в сумме 30 178 828,7 тысячи рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в размере 290863 828,7 тысячи рублей;

общий объем расходов на 2020 год в сумме 28 329 085,4 тысячи рублей и на 2021 год в сумме 30 178 828,7 тысячи рублей.

Статья 3. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области, нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 2 к настоящему Закону.

3. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 3 к настоящему Закону.

Статья 4. Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Установить, что доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2019 год формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в объемах согласно приложению № 4 к настоящему Закону.

2. Установить, что доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на плановый период 2020 и 2021 годов формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в объемах согласно приложению № 5 к настоящему Закону.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год согласно приложению № 6 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 7 к настоящему Закону.

Статья 6. Нормированный страховой запас территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Сформировать в составе расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов нормированный страховой запас, включающий средства:

1) для дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования путем предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";

2) для расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами Омской области, в которой выдан полис обязательного медицинского страхования, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Омской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области по мере возмещения затрат другими территориальными фондами обязательного медицинского страхования;

3) для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

2. Установить общий размер средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2019 год в сумме не более 1 104 709,9 тысячи рублей, на 2020 год в сумме не более 1 418 327,3 тысячи рублей и на 2021 год в сумме не более 1 649 298,4 тысячи рублей.

3. Размер средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области (без учета средств, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 1 настоящей статьи) не должен превышать среднемесячный размер планируемых поступлений средств территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на очередной год.

Статья 7. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для всех страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам финансового обеспечения обязательного медицинского страхования.

Статья 8. Действие настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2019 года, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи.

2. При изменении объемов безвозмездных поступлений и отсутствии возможности отражения в бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области указанных изменений в 2019 году настоящий Закон действует до 15 марта 2020 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А.Л.Бурков

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