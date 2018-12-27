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Рубрика: Экономика

Замечательный сосед

Определена максимальная доля квартир для детей-сирот в жилых домах
Текст: Марина Гусенко
В одном многоквартирном доме под жилье детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, должно отдаваться не более 25 процентов жилых помещений. Исключение сделано только для населенных пунктов с численностью жителей менее десяти тысяч человек и многоквартирных домов, в которых количество квартир составляет менее десяти.
Фото: depositphotos Фото: depositphotos
Фото: depositphotos

Закон об этом публикуется в "Российской газете".

Фото: Нина Рузанова
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Как пояснила "Российской газете" первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по поддержке семьи, материнства и детства Юлия Зимова, закон принят по просьбе общественности. Сейчас застройщики строят дома, а муниципалитет может выкупить полдома, дом или целый квартал для обеспечения жильем детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей. И это не всегда хорошо сказывается на социализации выпускников детских домов.

Заселение большого количества сирот в один дом не всегда хорошо сказывается на их социализации

Кроме того, они не всегда приспособлены к взрослой жизни и не всегда ведут себя взвешенно, из-за чего на них периодически жалуются соседи или даже жители соседних домов. Чтобы ребята более гармонично входили во взрослую жизнь, принято решение установить такую "квоту" и расселять их по разным домам, а не концентрировать в одном месте, уточнила Зимова.

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