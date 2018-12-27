Пенсии вырастут у 31 миллиона неработающих пенсионеров

Увеличение пенсий с 1 января 2019 года коснется почти 31 миллиона неработающих пенсионеров. Пенсии вырастут в среднем на одну тысячу рублей.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Татьяна Голикова и министр труда и социальной защиты Максим Топилин доложили председателю правительства Дмитрию Медведеву о готовности к индексации пенсий в следующем году. Вся подготовительная работа ведомствами проведена, заверили премьера. "Деньги, необходимые для пенсионных изменений, которые были приняты в текущем году, на финансовое обеспечение индексации предусмотрены в полном объеме в федеральном бюджете как на следующий год, так и на предстоящую трехлетку", - заявил глава Минфина.

Индексацию страховой пенсии проведут с 1 января. Пенсии вырастут на 7,05%. "Среднее увеличение пенсий по стране составит одну тысячу рублей", - подчеркнула на совещании Татьяна Голикова. Увеличение затронет 30 миллионов 778 тысяч граждан.