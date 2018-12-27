Почему "аткрытки" пишутся через "а"

Новости

Стала известна скорость "Авангарда" в ходе испытаний 17:12
Уходящий год оказался в Петербурге самым засушливым с начала века 17:00
Режиссер рассказал о пользе театра для души 16:52
В пострадавшем от взрыва здании керченского колледжа начались занятия 16:51
Виктор Бут не обсуждал с властями США возможность обмена 16:47
Суд Херсона продлил арест Кириллу Вышинскому до 27 января 16:40
Банк Болгарии предупредил о фальшивых банкнотах 16:39
Глава Минэнерго оценил потенциал наращивания нефтедобычи в России 16:22
Единая лига собирает звезд эстрады на февральский "Матч звезд" 16:18
На окраине Петербурга поезд протаранил маршрутку 16:18
В Сочи в суд передано второе дело о гибели ребенка в ливневке 16:18
Биатлонист Филимонов выиграл спринт на "Ижевской винтовке" 16:11
МВД: В 2018 году 180 тыс. иностранцев был запрещен въезд в РФ 16:10
Вооруженные силы Германии пополнятся иностранцами 16:05
Губернатор Подмосковья исполнит детские новогодние мечты 16:05
Индонезия велела самолетам не приближаться к вулкану Кракатау 16:03
В массовом ДТП на трассе М5 пострадали шесть и погиб один человек 16:00
В Челябинской области открыли оленью ферму 15:47
Умер легендарный советский актер и мастер озвучки Дмитрий Матвеев 15:15
Вышел трейлер интерактивного полнометражного фильма "Черное зеркало" 15:03
Умер болельщик "Интера", сбитый фургоном с фанатами "Наполи" 14:58
Российскому рэперу Элджею запретили въезд на Украину 14:40
Сибирские ученые выведут особую группу мини-пигов 14:38
В Риме умер известный журналист Алексей Букалов 14:33
Роспотребнадзор открыл "горячую линию" по услугам такси и каршеринга 14:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пенсии: кому и сколько прибавят
Пенсии: кому и сколько прибавят
Чему нас научил 2018 год
Чему нас научил 2018 год
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
27.12.2018 17:00
Рубрика: Общество
Проект: Пушкинский конкурс

Почему "аткрытки" пишутся через "а"

Текст: Елена Кухтенкова
Почему "аткрытки" пишутся через "а" и как понять современную русскую поэзию? В Государственном университете Триеста (Италия) и в Университете имени Карла и Франца (Грац, Австрия) прошли "Дни русского языка и культуры" с участием крупнейших ученых России, а также специалистов по русской литературе и культуре Италии и Австрии, сообщает портал "Русский мир".

Так в университете Триеста огромный интерес слушателей вызвала лекция доктора филологических наук Максима Кронгауза. То, как он умеет рассказывать о современном речевом этикете, хорошо знают студенты РГГУ, где Кронгауз работает в учебно-научной лаборатории социолингвистики. Теперь об этом узнали и итальянские студенты. И еще о том, что изменения в русском речевом этикете сегодня очень зависят от таких внешних факторов, как социальный слом, технологические и культурные сдвиги. По мнению Кронгауза, изменилось речевое поведения современного россиянина в целом. Иным чем раньше, к примеру, стало соотношение речи и молчания в этикетных ситуациях.

Фото: depositphotos.com
Русецкая: Русский язык в школе должен получить молодежную огранку

О сетевом юморе, "аткрытках" и демотиваторах рассказала профессора кафедры русского языка Института лингвистики и Институт филологии и истории РГГУ Наталья Брагина.

Игорь Шаронов, исполняющий обязанности заведующего кафедрой русского языка, выступил с лекцией "Стереотипные формулы русского диалога". Русист рассказал об этом новом объекте лингвистики, очень много интересного.

Ну а Дмитрий Бак, директор Государственного литературного музея, заведующий кафедрой истории русской литературы новейшего времени РГГУ провел мастер-класс "Как читать и понимать современную русскую поэзию: 1960-е-2019". В выступлении Дмитрия Петровича речь шла не только о том, как научиться понимать поэзию и получать от нее удовольствие, но и о том, как отличить поэтов заявленного периода от других мастеров слова.

Необыкновенно оригинальную тему для лекции выбрал профессор кафедры теоретической и исторической поэтики Института филологии и истории РГГУ Юрий Доманский. Его доклад назывался "Русский рок от истоков до наших дней". Он познакомил итальянцев с творчеством рок-классиков Гребенщикова, Башлачева, Летова, Цоя и других.

Фото: depositphotos.com
Участники телемоста "Россия - Бразилия" говорили о русском языке

Дни русского языка и культуры прошли и в Граце. Российские языковеды провели встречи-консультации со студентами-русистами и аспирантами Университета имени Карла и Франца.

В завершение конференции был проведен круглый стол "Современное русское общение в его динамике", на котором обсуждались основные вопросы вербальной и невербальной коммуникации в современном русском языке, а также некоторые вопросы речевого этикета.

В конференции приняли участие более 200 человек.

Справка "РГ"

Организаторами Дней выступил Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ).

"Дни русского языка и культуры" прошли при поддержке гранта в форме субсидии в рамках реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие образования".

Общество Образование
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Владимир Путин назвал задачи по поддержке волонтерства
МИД РФ: Причины вывода войск США из Сирии остаются неизвестными
Для чего нужен выведенный на орбиту спутник "Канопус"
Матвиенко: России удалось не допустить разгрома сирийского государства
Косачев: Трамп пытается "усидеть на двух стульях"