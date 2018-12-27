Почему "аткрытки" пишутся через "а" и как понять современную русскую поэзию? В Государственном университете Триеста (Италия) и в Университете имени Карла и Франца (Грац, Австрия) прошли "Дни русского языка и культуры" с участием крупнейших ученых России, а также специалистов по русской литературе и культуре Италии и Австрии, сообщает портал "Русский мир".

Так в университете Триеста огромный интерес слушателей вызвала лекция доктора филологических наук Максима Кронгауза. То, как он умеет рассказывать о современном речевом этикете, хорошо знают студенты РГГУ, где Кронгауз работает в учебно-научной лаборатории социолингвистики. Теперь об этом узнали и итальянские студенты. И еще о том, что изменения в русском речевом этикете сегодня очень зависят от таких внешних факторов, как социальный слом, технологические и культурные сдвиги. По мнению Кронгауза, изменилось речевое поведения современного россиянина в целом. Иным чем раньше, к примеру, стало соотношение речи и молчания в этикетных ситуациях.

О сетевом юморе, "аткрытках" и демотиваторах рассказала профессора кафедры русского языка Института лингвистики и Институт филологии и истории РГГУ Наталья Брагина.

Игорь Шаронов, исполняющий обязанности заведующего кафедрой русского языка, выступил с лекцией "Стереотипные формулы русского диалога". Русист рассказал об этом новом объекте лингвистики, очень много интересного.

Ну а Дмитрий Бак, директор Государственного литературного музея, заведующий кафедрой истории русской литературы новейшего времени РГГУ провел мастер-класс "Как читать и понимать современную русскую поэзию: 1960-е-2019". В выступлении Дмитрия Петровича речь шла не только о том, как научиться понимать поэзию и получать от нее удовольствие, но и о том, как отличить поэтов заявленного периода от других мастеров слова.

Необыкновенно оригинальную тему для лекции выбрал профессор кафедры теоретической и исторической поэтики Института филологии и истории РГГУ Юрий Доманский. Его доклад назывался "Русский рок от истоков до наших дней". Он познакомил итальянцев с творчеством рок-классиков Гребенщикова, Башлачева, Летова, Цоя и других.

Дни русского языка и культуры прошли и в Граце. Российские языковеды провели встречи-консультации со студентами-русистами и аспирантами Университета имени Карла и Франца.

В завершение конференции был проведен круглый стол "Современное русское общение в его динамике", на котором обсуждались основные вопросы вербальной и невербальной коммуникации в современном русском языке, а также некоторые вопросы речевого этикета.

В конференции приняли участие более 200 человек.

Справка "РГ"



Организаторами Дней выступил Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ).



"Дни русского языка и культуры" прошли при поддержке гранта в форме субсидии в рамках реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие образования".