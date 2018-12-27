Новый год традиционно богат на события. И этот год не исключение. Так, в Испании установили самую высокую в Европе елку, а в Китае жителям одного из городов запретили отмечать Рождество.

Праздничный базар в центре Праги за текущий праздничный сезон, как ожидается, посетят около 600 тысяч туристов. Фото: Depositphotos

Самая высокая в Европе

Испания

Самая большая в Европе новогодняя елка в этом году установлена в испанской Гранаде. Ее высота составляет 55 метров.

Искусственное праздничное дерево сделано в виде конуса, украшенного тысячами фонариков. А город приближают к победе в традиционном рождественско-новогоднем соревновании, которое в Испании называют "войной огней". Выиграть в этой праздничной гонке каждый год стремятся многие испанские города, поскольку испанцы готовы ехать на другой конец страны, чтобы полюбоваться на праздничную иллюминацию. Так, в Гранаде в этом году количество забронированных номеров в отелях увеличилось на 22,4 процента. Впрочем, опередить по популярности Барселону и Мадрид этому андалузскому городу все же не удалось.

55-метровая искусственная ель в Гранаде вывела этот город в победители в "войне огней". Фото: TWITTER.COM

Тем временем



В центре Мадрида в преддверии праздников заработали светофоры для пешеходов. Они висят прямо в воздухе над улицами, расположенными возле площади Пуэрта-дель-Соль. По словам представителей властей испанской столицы, такие светофоры станут необходимы в ночь с 31 декабря на 1 января, когда на Пуэрта-дель-Соль соберутся тысячи жителей и гостей города. В ожидании наступления Нового года они стоят так плотно, что практически невозможно пробраться сквозь толпу. Тот же, кто попробует это сделать, рискует расплескать свою или чужую каву (испанское игристое вино) и уронить на землю 12 виноградин, которые многие держат в руках, чтобы съесть, успев загадать желания, пока часы на центральной площади отбивают полночь.

Елки только на экспорт

Китай

Власти китайского города Ланфан, где проживают около четырех миллионов человек, запретили местным жителям отмечать Рождество.

Как сообщает информационное агентство "Синьхуа", в городе было запрещено украшать дома рождественской атрибутикой, проводить "пропагандистские мероприятия под предлогом Рождества" и даже устраивать традиционные праздничные распродажи. Более того, в праздничные дни с 23 по 25 декабря улицы Ланфана патрулировали сотрудники полиции, задачей которых было пресекать все попытки жителей отметить христианский религиозный праздник. Власти города уверены, что пышные рождественские гулянья можно расценивать как пропаганду религии. Рождество же официально не признано праздником на материковой части Китая, где все государственные праздники атеистические.

Любопытно, что в то же время в прошлом году именно КНР произвела и отправила на экспорт 60 процентов проданных во всем мире искусственных новогодних елей.

Полвека в роли Николауса

Австрия

67-летний кондитер Бенно Хофер из городка Бад-Леонфельден в Верхней Австрии на протяжении пятидесяти лет изображает Николауса, пишут австрийские СМИ.

В этом году у Бенно "золотой", пятидесятилетний юбилей на столь значимом посту. "Вначале я играл Крампуса (по австрийскому поверью злой антипод доброго Николауса. - прим. ред.). Однако у меня выдающийся бас, который я демонстрирую на любительской сцене. Поэтому приятель предложил, чтобы я наконец перешел на сторону "добра", - вспоминает Хофер начало своей карьеры.

Раньше Бенно с посохом и в блестящей мантии Николауса принимал за сезон участие в шестидесяти праздничных мероприятиях. Сегодня у него хватает сил лишь на половину адресов для посещения.

Анти-Санту посадили

США

Житель американского штата Техас был задержан после того, как рассказал детям, что Санта-Клауса не существует. Инцидент произошел у методистской церкви Святого Марка в городе Клиберн, где проходил праздник под названием "Завтрак с Сантой".

Члены движения "Берлинские тюлени" отпраздновали Рождество купанием в озере Оранке, температура воды в котором составила 4,9 градуса. Фото: АP

31-летний Аарон Урбанский, который теперь обвиняется в хулиганстве, подошел к церкви с другими двумя активистами и стал кричать, что Санта - это переодетый актер, а подарки на самом деле дарят родители. Возмущенные мамы и папы тут же вызвали полицию. Урбанского увезли в участок, и время до внесения залога он провел в камере. Кроме того, горе-правдорубу грозит штраф в размере двух тысяч долларов.

Похожая история произошла в другом американском штате - Нью-Джерси, где в одной из школ уволили учительницу, которая также попыталась сообщить детям, что Санта-Клауса не существует. Этим она не ограничилась и подвергла сомнению существование других сказочных персонажей: зубных фей, пасхальных кроликов и эльфов.

После урока многие дети ушли в слезах. Директор школы назвал подобные высказывания недопустимыми, ведь они разрушают веру детей в чудеса.

В пользу бедных

Франция

2,3 миллиона французов со скромными доходами, а попросту бедняков, получили от государства к концу года денежные бонусы, чтобы купить родным и близким подарки, накрыть праздничный стол, а главное - забыть хоть на время о жизненных тяготах.

Несмотря на периодически возобновляющиеся протесты "желтых жилетов", на улицах Парижа царит праздничная атмосфера. Фото: REUTERS

Для того чтобы получить право на бонус, нужно было числиться в списках малообеспеченных в местных социальных службах, которые четко определяют, кому и сколько причитается, в зависимости от количества членов семьи. Средства выделяются более чем приличные - 500 миллионов евро. Из них холостяк получит 152 евро, бездетная пара - 228, мать-одиночка может рассчитывать на сумму от 228, если у нее один ребенок, до 335, если детей трое. Паре же с одним ребенком достанется 274 евро, а с тремя - 381. За каждого четвертого ребенка при любом раскладе полагается еще 61 евро.

Эта достойная поощрения традиция была введена 20 лет тому назад.