Полиция раскрыла подробности нападения на храм в Вене

"Точный мотив преступления в настоящее время все еще неясен, возможный террористический мотив может быть исключен в любом случае", - сказали в местной полиции. В охоте за двумя "отморозками", напавшими на церковь, принимают участие несколько сот сотрудников австрийских правоохранительных органов.

По словам священника Николауса Бальдрмана, которого цитирует австрийская газета Kurier, трагедия разыгралась около 13.30 по местному времени. Один из преступников угрожал пастору в проходе огнестрельным оружием, у другого в руках имелся железный прут. Уже войдя в храм, двое преступников напали на других священнослужителей, связав их и нанеся ранения. Известно, что тяжелые ранения получили пятеро монахов, хотя первоначально спасатели говорили о восьми - пятнадцати раненых. По словам отца Бальдрмана, раненые лежали в собственных лужах крови и смогли освободиться лишь через полтора часа. Их в тяжелом состоянии увезли в больницу. Преступники ограбили церковь, вынеся религиозную утварь, а затем заперли раненых в церкви.

По словам очевидцев, один из преступников уже несколько дней появлялся в непосредственной близости от храма и при этом вел себя вызывающе, оскорбляя священнослужителей и прихожан.