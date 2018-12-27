Новости

В Москве девушка на Audi пропала, взяв попутчика у метро 23:17
Мишель Обама названа "самой уважаемой женщиной в Америке" в 2018 году 22:48
Собянин подписал закон о снижении торгового сбора для бизнеса 22:21
Лукашенко принял участие в благотворительном новогоднем карнавале 21:24
Злоумышленник в Вене до ограбления храма "заминировал" другую церковь 21:23
Турция вводит для туристов налог на безопасность 20:55
Матвиенко: РФ не изменит внешнюю политику под гнетом санкций 20:50
"Альпари" собирается обжаловать решение ЦБ 20:48
На охрану белорусской АЭС заступили ракетные комплексы "Тор-М2" 20:39
Украинский политолог Ковтун попал в базу данных "Миротворца" 20:24
Матвиенко: Власти примут все меры для обеспечения роста зарплат россиян 20:14
В Москве автохам не выпустил на выезд "скорую помощь" 20:07
Песков пришел на премьеру шоу Навки "Аленький цветочек" 19:59
Регистрация на авиарейсах Южной Кореи будет без удостоверений личности 19:58
Матвиенко: За показатели по нацпроектам будут строго спрашивать 19:52
Капитаном команды Столичного дивизиона в Матче звезд НХЛ будет Овечкин 19:16
СМИ: Военные Южной Кореи перестанут называть армию КНДР "врагом" 19:16
СМИ запутались в избитых женах актера Марата Башарова 18:30
Ростуризм изменит систему мониторинга финансового состояния туроператоров 18:20
Минтранс: К 2035 году вложения в Крымский мост окупятся 18:18
Депутаты Махачкалы освободили от должности осужденного мэра 18:14
Россиянин погиб на заводе в Корее 18:10
В 2018 году транспортная подвижность населения выросла на 3,7 процента 18:00
Норвежская прыгунья с трамплина умерла в возрасте 17 лет 17:58
Российские бронетракторы отправят за рубеж 17:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пенсии: кому и сколько прибавят
Пенсии: кому и сколько прибавят
Чему нас научил 2018 год
Чему нас научил 2018 год
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
27.12.2018 22:43
Рубрика: В мире

Раскол в расколе

Порошенко, Филарет и Варфоломей уже делят имущество канонической Церкви
Текст: Павел Дульман
Российская газета - Федеральный выпуск №7757 (294)
Праздник "объединения", устроенный президентом Петром Порошенко себе и местным раскольникам в середине декабря, к концу года сменился суровыми буднями.

Как и предсказывалось, киевский лжепатриарх, а ныне обычный митрополит Константинопольского патриархата Филарет, уже плетет интриги против нового "начальства". В центре спора - устав новой псевдоцеркви, и главное - православные святыни и имущество канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которую раскольники и "константинопольский папа" Варфоломей делят сегодня в черновике.

Фото: Facebook депутата Алексея Рябчина
Депутаты Рады "переименовали" каноническую церковь и подрались

Так, по данным украинского издания "Вести", в этом списке указаны 11 мужских и женских монастырей, и это помимо кафедральных храмов и древних церквей, которые должны быть отобраны у канонической церкви. Первоначальный перечень подлежащего "национализации" имущества Церкви якобы был составлен Петром Порошенко во время визита в Стамбул и является приложением к засекреченному администрацией президента соглашению "о дружбе и сотрудничестве" между ним и Варфоломеем. Сейчас, по данным "Вестей", разработкой юридических механизмов отнятия православных святынь занимается советник Порошенко, бывший заместитель главы его администрации Ростислав Павленко. Он же курирует и "особый случай" - изгнание канонической Церкви из Киево-Печерской и Почаевской лавр. Как полагают в УПЦ, это будет оформлено как разрыв договора между государством и УПЦ о пятидесятилетней аренде под надуманным предлогом - будь то отказ Церкви от навязанного ей Радой и Порошенко переименования или обвинение в сотрудничестве со "страной-агрессором".

"Это просто не по-христиански. Ведь это не просто материальная собственность - это религиозные святыни, места, с которыми связана жизнь наших верующих. Многие из них возрождали святыни, многие отреклись от мира, чтобы там проводить жизнь в молитве, а любого рода информация о таких методах и решениях вызывает обеспокоенность: даже в лихие 90-е самые страшные рэкетиры и бандиты не покушались на храмы и монастыри. Сегодня же уровень морали в обществе допускает возможность даже таких, крайних, мер", - цитируют "Вести" архиепископа Нежинского и Прилукского Климента.

Филарет отказывается передавать Варфоломею заграничные приходы своей секты

Впрочем, не только эти преступные замыслы вынашивают раскольники, Порошенко и Варфоломей. Под вопросом оказалось получение так называемой православной церковью Украины (ПЦУ) долгожданного "томоса" - символического признания независимости от стамбульского микрорайона Фанар, где обитает Варфоломей. Порошенко и зицпредседатель ПЦУ Епифаний рассчитывают получить его 6 января в Стамбуле, однако реальный главарь ПЦУ - Филарет - намерен перед этим оспорить навязанный ему Варфоломеем устав, причем в принципиальных вопросах. Как сообщает украинское издание "Страна.ua", Филарет отказывается передавать Варфоломею заграничные приходы своей секты: планировалось, что они полностью отойдут "фанариотам". Также Филарета и его "паству" раздражает постоянное присутствие в Киеве стамбульских экзархов - наместников Варфоломея, что наглядно демонстрирует степень "независимости" раскольников. Как сообщает "Страна.ua", у Филарета достаточно аргументов для шантажа Варфоломея и принуждения его к изменению устава. А за свою покорность и уступки он требует от Варфоломея гарантий признания ПЦУ большинством православных церквей, а не одним Фанаром.

В мире экс-СССР Украина Вопрос автокефалии на Украине
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минтранс поддержал снижение нештрафуемого порога до 10 км/ч
Владимир Путин исполнил мечту тяжелобольного мальчика
ЦБ: "Альпари" и "Телетрейд" выводили клиентов в материнские офшоры
МИД РФ: Причины вывода войск США из Сирии остаются неизвестными
Для чего нужен выведенный на орбиту спутник "Канопус"