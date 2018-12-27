Праздник "объединения", устроенный президентом Петром Порошенко себе и местным раскольникам в середине декабря, к концу года сменился суровыми буднями.

Как и предсказывалось, киевский лжепатриарх, а ныне обычный митрополит Константинопольского патриархата Филарет, уже плетет интриги против нового "начальства". В центре спора - устав новой псевдоцеркви, и главное - православные святыни и имущество канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которую раскольники и "константинопольский папа" Варфоломей делят сегодня в черновике.

Так, по данным украинского издания "Вести", в этом списке указаны 11 мужских и женских монастырей, и это помимо кафедральных храмов и древних церквей, которые должны быть отобраны у канонической церкви. Первоначальный перечень подлежащего "национализации" имущества Церкви якобы был составлен Петром Порошенко во время визита в Стамбул и является приложением к засекреченному администрацией президента соглашению "о дружбе и сотрудничестве" между ним и Варфоломеем. Сейчас, по данным "Вестей", разработкой юридических механизмов отнятия православных святынь занимается советник Порошенко, бывший заместитель главы его администрации Ростислав Павленко. Он же курирует и "особый случай" - изгнание канонической Церкви из Киево-Печерской и Почаевской лавр. Как полагают в УПЦ, это будет оформлено как разрыв договора между государством и УПЦ о пятидесятилетней аренде под надуманным предлогом - будь то отказ Церкви от навязанного ей Радой и Порошенко переименования или обвинение в сотрудничестве со "страной-агрессором".

"Это просто не по-христиански. Ведь это не просто материальная собственность - это религиозные святыни, места, с которыми связана жизнь наших верующих. Многие из них возрождали святыни, многие отреклись от мира, чтобы там проводить жизнь в молитве, а любого рода информация о таких методах и решениях вызывает обеспокоенность: даже в лихие 90-е самые страшные рэкетиры и бандиты не покушались на храмы и монастыри. Сегодня же уровень морали в обществе допускает возможность даже таких, крайних, мер", - цитируют "Вести" архиепископа Нежинского и Прилукского Климента.

Филарет отказывается передавать Варфоломею заграничные приходы своей секты

Впрочем, не только эти преступные замыслы вынашивают раскольники, Порошенко и Варфоломей. Под вопросом оказалось получение так называемой православной церковью Украины (ПЦУ) долгожданного "томоса" - символического признания независимости от стамбульского микрорайона Фанар, где обитает Варфоломей. Порошенко и зицпредседатель ПЦУ Епифаний рассчитывают получить его 6 января в Стамбуле, однако реальный главарь ПЦУ - Филарет - намерен перед этим оспорить навязанный ему Варфоломеем устав, причем в принципиальных вопросах. Как сообщает украинское издание "Страна.ua", Филарет отказывается передавать Варфоломею заграничные приходы своей секты: планировалось, что они полностью отойдут "фанариотам". Также Филарета и его "паству" раздражает постоянное присутствие в Киеве стамбульских экзархов - наместников Варфоломея, что наглядно демонстрирует степень "независимости" раскольников. Как сообщает "Страна.ua", у Филарета достаточно аргументов для шантажа Варфоломея и принуждения его к изменению устава. А за свою покорность и уступки он требует от Варфоломея гарантий признания ПЦУ большинством православных церквей, а не одним Фанаром.