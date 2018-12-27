Посещение Венеции станет платным

Новости

В Москве девушка на Audi пропала, взяв попутчика у метро 23:17
Мишель Обама названа "самой уважаемой женщиной в Америке" в 2018 году 22:48
Собянин подписал закон о снижении торгового сбора для бизнеса 22:21
Лукашенко принял участие в благотворительном новогоднем карнавале 21:24
Злоумышленник в Вене до ограбления храма "заминировал" другую церковь 21:23
Турция вводит для туристов налог на безопасность 20:55
Матвиенко: РФ не изменит внешнюю политику под гнетом санкций 20:50
"Альпари" собирается обжаловать решение ЦБ 20:48
На охрану белорусской АЭС заступили ракетные комплексы "Тор-М2" 20:39
Украинский политолог Ковтун попал в базу данных "Миротворца" 20:24
Матвиенко: Власти примут все меры для обеспечения роста зарплат россиян 20:14
В Москве автохам не выпустил на выезд "скорую помощь" 20:07
Песков пришел на премьеру шоу Навки "Аленький цветочек" 19:59
Регистрация на авиарейсах Южной Кореи будет без удостоверений личности 19:58
Матвиенко: За показатели по нацпроектам будут строго спрашивать 19:52
Капитаном команды Столичного дивизиона в Матче звезд НХЛ будет Овечкин 19:16
СМИ: Военные Южной Кореи перестанут называть армию КНДР "врагом" 19:16
СМИ запутались в избитых женах актера Марата Башарова 18:30
Ростуризм изменит систему мониторинга финансового состояния туроператоров 18:20
Минтранс: К 2035 году вложения в Крымский мост окупятся 18:18
Депутаты Махачкалы освободили от должности осужденного мэра 18:14
Россиянин погиб на заводе в Корее 18:10
В 2018 году транспортная подвижность населения выросла на 3,7 процента 18:00
Норвежская прыгунья с трамплина умерла в возрасте 17 лет 17:58
Российские бронетракторы отправят за рубеж 17:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пенсии: кому и сколько прибавят
Пенсии: кому и сколько прибавят
Чему нас научил 2018 год
Чему нас научил 2018 год
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
27.12.2018 22:41
Рубрика: В мире

Со знаком минус

Посещение Венеции станет платным
Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск №7757 (294)
В 2019 году гостей Венеции ждет неприятный сюрприз. С туристов, прибывающих в исторический центр "города на воде" и острова Венецианской Лагуны, будет взиматься дополнительная плата за въезд. Сбор, который в местной прессе окрестили "налогом на высадку", ударит по нерезидентам, приезжающим в Венецию "на любом виде транспорта". Соответствующее положение отражено в проекте бюджета на 2019 год, одобренного на прошлой неделе в сенате итальянского парламента.
Прибывающих в Венецию туристов обяжут оплачивать сбор от 2,5 до 5 евро. Фото: REUTERS Прибывающих в Венецию туристов обяжут оплачивать сбор от 2,5 до 5 евро. Фото: REUTERS
Прибывающих в Венецию туристов обяжут оплачивать сбор от 2,5 до 5 евро. Фото: REUTERS

Отмечается, что налог, который будет варьироваться между 2,5 и 5 евро на одного человека (в отдельных случаях, к примеру во время Карнавала, мэрии будет позволено увеличивать его вплоть до 10 евро), в первую очередь коснется туристов-однодневок, которые прибывают и уезжают в течение дня. Власти уверяют, что данная плата станет альтернативой туристическому сбору, взимаемому с людей, проживающих в городских гостиницах. Его размер, к слову, также планируется увеличить до 10 евро с человека в день.

Фото: depositphotos.com
Какие перемены ожидаются на туристическом рынке в следующем году

В настоящий момент механизм сбора платы за въезд до конца неясен. По всей вероятности, его будут взимать напрямую частные транспортные компании путем прибавления необходимой суммы к стоимости проездных билетов. Затем собранные налоги будут плавно переводиться на счет городской администрации. В том, что речь идет о внушительных вливаниях в венецианский бюджет, сомневаться не приходится - под категорию залетных туристов подпадает более трети (свыше 50 тысячи человек ежедневно) путешественников, которые по той или иной причине не останавливаются в Лагуне на ночлег.

В мэрии Венеции новость о введении нового налога восприняли с нескрываемым энтузиазмом. По мнению мэра Луиджи Бруньяро, вырученные средства будут использованы для "сохранения культурного и природного достояния".

В мире Европа Италия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минтранс поддержал снижение нештрафуемого порога до 10 км/ч
Владимир Путин исполнил мечту тяжелобольного мальчика
ЦБ: "Альпари" и "Телетрейд" выводили клиентов в материнские офшоры
МИД РФ: Причины вывода войск США из Сирии остаются неизвестными
Для чего нужен выведенный на орбиту спутник "Канопус"