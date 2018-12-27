Посещение Венеции станет платным

В 2019 году гостей Венеции ждет неприятный сюрприз. С туристов, прибывающих в исторический центр "города на воде" и острова Венецианской Лагуны, будет взиматься дополнительная плата за въезд. Сбор, который в местной прессе окрестили "налогом на высадку", ударит по нерезидентам, приезжающим в Венецию "на любом виде транспорта". Соответствующее положение отражено в проекте бюджета на 2019 год, одобренного на прошлой неделе в сенате итальянского парламента.

Отмечается, что налог, который будет варьироваться между 2,5 и 5 евро на одного человека (в отдельных случаях, к примеру во время Карнавала, мэрии будет позволено увеличивать его вплоть до 10 евро), в первую очередь коснется туристов-однодневок, которые прибывают и уезжают в течение дня. Власти уверяют, что данная плата станет альтернативой туристическому сбору, взимаемому с людей, проживающих в городских гостиницах. Его размер, к слову, также планируется увеличить до 10 евро с человека в день.

В настоящий момент механизм сбора платы за въезд до конца неясен. По всей вероятности, его будут взимать напрямую частные транспортные компании путем прибавления необходимой суммы к стоимости проездных билетов. Затем собранные налоги будут плавно переводиться на счет городской администрации. В том, что речь идет о внушительных вливаниях в венецианский бюджет, сомневаться не приходится - под категорию залетных туристов подпадает более трети (свыше 50 тысячи человек ежедневно) путешественников, которые по той или иной причине не останавливаются в Лагуне на ночлег.

В мэрии Венеции новость о введении нового налога восприняли с нескрываемым энтузиазмом. По мнению мэра Луиджи Бруньяро, вырученные средства будут использованы для "сохранения культурного и природного достояния".