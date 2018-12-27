Посол РФ: Втягивание Боснии в НАТО усиливает напряженность на Балканах

Попытки втянуть Боснию и Герцеговину (БиГ) в НАТО преследуют вполне конкретные военные цели и задачи, которые не имеют ничего общего с утверждением демократических ценностей. При этом такое развитие событий привело бы к созданию дополнительных разделительных линий в Европе и не способствовало бы повышению уровня безопасности и стабильности в регионе. Об этом в интервью изданию "Глас Српске" рассказал посол Российской Федерации в Сараево Петр Иванцов.

По словам высокопоставленного дипломата, Москва неоднократно подчеркивала свое негативное отношение к расширению НАТО. "Сейчас мы наблюдаем активизацию усилий по втягиванию Боснии и Герцеговины в этот альянс, - отмечает посол. - Это не только является вмешательством во внутренние дела БиГ, но и нарушает дейтонские принципы равноправия трех народов в принятии внешнеполитических решений, поскольку в стране отсутствует консенсус по этому вопросу.

Об этом ясно свидетельствует декларация о военном нейтралитете, принятая Народной Скупщиной Республики Сербской, которая отражает позицию всех политических сил, подавляющего большинства населения энтитета к членству в НАТО. Другими словами, почти половина БиГ - против вступления в этот военный блок, который во время конфликта выступил против одной из сторон, погибли люди, был нанесен значительный материальный ущерб, пострадала экология всего региона, причем последствия до сих пор ощущают все боснийские жители вне зависимости от этнической принадлежности.

Очевидно, что путем расширения НАТО преследует вполне конкретные военные цели и задачи, которые не имеют ничего общего с утверждением демократических ценностей, привлечением иностранных инвестиций и тушением лесных пожаров, как это пытаются представить некоторые наши западные партнеры. Вступление БиГ в НАТО привело бы к созданию дополнительных разделительных линий в Европе и не способствовало бы повышению уровня безопасности и стабильности в регионе".

Петр Иванцов считает, что уже давно назрела необходимость свертывания Аппарата Высокого представителя (АВП) для Боснии и Герцеговины. "Мы неоднократно говорили нашим западным партнерам, что уже становится неприличным сохранять в БиГ, независимом и суверенном государстве, Аппарат Высокого представителя, который, по сути, обладает правами генерал-губернатора из колониальных времен. Жители Боснии и Герцеговины в состоянии самостоятельно распоряжаться своими делами и определять свою судьбу", - подчеркивает он.

Дипломат особо отметил тот факт, что Россия заинтересована в стабильной, процветающей и самостоятельной Боснии и Герцеговине. "В качестве одного из гарантов Дейтонских мирных соглашений РФ видит свою задачу в содействии неукоснительному соблюдению их норм и принципов, в строгом соответствии с гарантируемым ими равноправием двух энтитетов и трех государствообразующих народов, - сообщил он. - Подобную позицию мы не намерены менять".

Петр Иванцов рассказал, что геополитические интересы Москвы на Балканах продиктованы ее стремлением развивать долгосрочное сотрудничество, содействовать политической и экономической стабильности и безопасности региона.

"Что же касается непосредственно БиГ, хотел бы обратить внимание на признание всеми политическими лидерами страны именно такого характера наших связей", - указал дипломат, добавив, что Россия последовательно развивает сотрудничество с Республикой Сербской во всех областях, включая экономику, торговлю, науку, образование и культуру.

"Россия входит в число крупнейших иностранных инвесторов и внешнеторговых партнеров БиГ, - сообщил посол. - В Республике Сербской успешно работают крупные экономические операторы - НПЗ "Брод", завод машинных масел в н.п. Модрича, "Нестро петрол" (ОАО "Зарубежнефть"), НИС и "Сбербанк", которые являются не только ведущими налогоплательщиками, но и работодателями, трудоустраивая тысячи граждан. Для примера, предприятия, входящие в "Зарубежнефть", сегодня совокупно платят до четверти миллиарда евро налогов в бюджеты страны, в их структуре трудоустроено свыше 2 тысяч местных граждан. Это представляет значительную подпитку для вашей экономики. В последние годы увеличивается импорт в Россию вашей плодоовощной продукции, ведутся переговоры по открытию новых статей боснийского экспорта, прежде всего, мясомолочной продукции. Развиваются двусторонние культурно-гуманитарные обмены, опирающиеся на глубокие исторические традиции. Можно с удовлетворением отметить, что проводимые гастроли творческих коллективов из России, художественные выставки и кинопоказы в РС встречают у публики неизменный успех, расширяется их география. Молодежь все охотнее изучает русский язык и активно использует имеющиеся возможности для бесплатного получения образования в ведущих российских университетах - ежегодно российские вузы предоставляют 60 бесплатных стипендий, диверсифицируются научные и студенческие связи между высшими учебными заведениями. Большие возможности открываются в результате расширения сотрудничества между регионами России и РС, прямого взаимодействия средних и малых предприятий".

На интересующих многих боснийских сербов вопрос существует ли реальная возможность визита Владимира Путина в Баня-Луку, дипломат предложил "загадать это на Новый год, и, возможно, желание сбудется".

Напомним, что Босния и Герцеговина имеет сложную систему власти, учитывающую интересы трех государствообразующих народов. Она состоит из двух частей (энтитетов) - Федерации Боснии и Герцеговины (мусульмано-хорватской) и Республики Сербской. По сути, это союз двух самостоятельных территориальных образований, над которыми стоят Совет министров и Президиум. Такая модель предусмотрена Дейтонским мирным соглашением, положившим здесь конец войне в 1995 году.