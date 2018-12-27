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События года
Рубрика: Экономика
Проект: События года 2018

27.12.2018 14:03
Текст: Надежда Толстоухова

Предприятиям, которые платят за лечение работников, снизят соцвзносы

Бизнес-объединения предлагают снизить взносы в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) для компаний, которые за свой счет лечат работников в частных клиниках по договорам добровольного медстрахования (ДМС).
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com
Фото: ТАСС
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Об этом сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов на заседании межведомственной рабочей группы, которая занимается разработкой "дорожной карты" по обеспечению устойчивого роста несырьевого сектора экономики России. Кроме того, он выступил за допуск частных медицинских центров к работе в системе обязательного медицинского страхования граждан.

Такие меры должны стимулировать спрос на рынке медицинских услуг и повысить вклад медицинского бизнеса в ВВП. Пока его доля чрезвычайно мала - всего 1,25 процента. Но сравнительно невелики и вложения государства в этот сектор экономики. Так, по данным Всемирного банка, в 2015 году Россия потратила на здравоохранение 5,5 процента от ВВП, в то время как в среднем по миру доля достигала 9,9 процента, а в развитых странах колебалась в пределах от 10,4 процента (Канада) до 16,8 процента (США). В 2017 году, по данным Росстата, доля расходов на здравоохранение в РФ упала до 3,3 процента ВВП. Российский рынок медицинских услуг почти втрое меньше рынка Германии: 2,3 триллиона рублей против 6,7 триллиона.

Фото: depositphotos.com
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Борис Титов считает, что к 2037 долю расходов на здравоохранение в РФ нужно довести до среднемировых показателей в 9,9 процента, а объем рынка медуслуг увеличить в шесть с лишним раз, до 13,9 триллиона рублей. А для этого необходимо стимулировать спрос на услуги частного сектора медицины внутри страны. По мнению представителей бизнеса, для этого нужно не только сократить отчисления работодателя в ФОМС, если работники обслуживаются в частных клиниках по договорам ДМС, но и увеличить налоговый вычет на здравоохранение, разработать программы долгосрочного инвестиционного финансирования сферы здравоохранения и лизинговые программы.

По мнению Николая Калмыкова, директора экспертно-аналитического центра РАНХиГС, нужно стимулировать руководство нести ответственность за своих сотрудников и обеспечивать им высокий уровень медицинского обслуживания. "Другое дело, следует просчитать, как в случае уменьшения взносов в фонд ОМС выпадающие доходы будут компенсированы бюджету", - отмечает он.

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