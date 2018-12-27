Президиум Российской академии наук обсудил проблемы онкологии

Борьба с онкологическими заболеваниями выходит в приоритеты охраны здоровья. Не от хорошей жизни: к 2030 году, по прогнозам ВОЗ, рак унесет жизни 13,5 млн человек.

Причин тому много. Главная, пожалуй, - мы стали жить дольше. Скажем, предполагается, что к 2024 году средняя продолжительность жизни россиян будет 78 лет, а к 2030 году - 80 лет. Это, конечно, радует. Но в то же время вынуждает признать: больше людей будут доживать до своего рака. Да, он, проклятый, настигает даже новорожденных. Однако основные его жертвы люди в возрасте.

Рак надо остановить. Его надо распознавать на ранней стадии, когда он поддается лечению. Против него нужны - причем постоянно - новые препараты, новые методы исследования, новые методы диагностики, новые методы реабилитации и так далее. Потому что злокачественные опухоли умеют приспосабливаться к мерам воздействия.

Злокачественные опухоли надо распознавать на ранней стадии, когда они поддаются лечению

Укрощению этого врага посвятил специальное заседание президиум РАН. В России теперь два главных онколога: академик Андрей Каприн и член-корреспондент РАН Иван Стилиди. Они выступили с основными докладами. Андрей Дмитриевич говорил о необходимости и важности консолидированного подхода российских ученых к решению онкологических проблем. О том, что междисциплинарные исследования с участием лучших специалистов из различных областей - основной путь противостояния раку. Доклад Ивана Сократовича был посвящен программе молекулярно-генетического тестирования в Российской Федерации. Академик Александр Потапов говорил о проблемах нейроонкологии в рамках национального проекта.

Результатом обсуждения станет разработка специальных научных программ, в том числе с привлечением смежных дисциплин: по изучению особенностей канцерогенеза и методов специфической профилактики рака, по разработке новых лекарственных средств и высокотехнологических методов лечения с применением физико-химических технологий, по созданию новых статистико-математических программ и баз данных.

А сегодня в Москве состоится еще одно событие: в Онкологическом институте имени Герцена "погасят" художественную маркированную почтовую карточку, изготовленную специально к юбилею этого уникального центра. На марке изображен комплекс зданий центра.

Напомним, институт был создан по решению ректората Московского императорского университета и Московской городской Думы в 1898 году и построен на пожертвования московского купечества, в частности, семьи Морозовых. Он стал первой онкологической клиникой в России и Европе. Здесь были заложены основы российской онкологической службы. Научно-клиническую школу института прошли многие ведущие онкологи России и других государств.