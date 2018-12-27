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Рубрика: Экономика

Перерыв в проверках

Продлены надзорные каникулы для малого и среднего бизнеса
Текст: Надежда Толстоухова
Надзорные каникулы для малого и среднего бизнеса продлены до 31 декабря 2020 года. Поправки в законодательство, которые публикует "Российская газета", были приняты, чтобы оградить добросовестный бизнес от излишнего внимания надзорных органов. Об этом главу государства попросили участники форума "Малый бизнес - Национальный проект!", прошедшего в конце октября. Президент Владимир Путин тогда поддержал эту инициативу и дал соответствующие поручения правительству.

Документ, принятый в рекордно короткие сроки, вводит норму о том, что плановые проверки для предприятий и индивидуальных предпринимателей, значащихся в налоговом реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся вплоть до конца 2020 года.

Магазины, парикмахерские, различные консультации планово проверять не будут

Правило не распространяется на компании, имеющие категорию риска или эксплуатирующие опасные производственные объекты. Кроме того, проверок не удастся избежать тем, кто в последние три года был уличен в грубом административном нарушении, которое стало причиной дисквалификации руководителя или отзыва лицензии.

По-прежнему будут проводиться плановые проверки предприятий, которым необходима лицензия для работы. Не отменяется и государственный надзор в области радиационной безопасности, обеспечения защиты государственной тайны, контроля качества работы аудиторских организаций, использования атомной энергии и пробирного надзора.

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Простой бизнес - магазины, парикмахерские, салоны красоты, различные консультации - планово проверять не будут. А если контролеры все-таки проведут проверку, это будет считаться грубым нарушением законодательства. Результаты такой проверки аннулируют.

Для организаций, предоставляющих услуги по водоснабжению и водоотведению, закон устанавливает свои правила. Так, плановые проверки на таких предприятиях могут проводиться только раз в год. Если юридическое лицо только-только зарегистрировано, надзорные органы должны будут выждать тоже минимум год до назначения первой проверки.

Напомним, малыми предприятиями по российскому законодательству могут считаться компании, где работает не более 100 человек, а их годовой доход не превышает 800 миллионов рублей.

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