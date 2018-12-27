Продлены надзорные каникулы для малого и среднего бизнеса

Документ, принятый в рекордно короткие сроки, вводит норму о том, что плановые проверки для предприятий и индивидуальных предпринимателей, значащихся в налоговом реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся вплоть до конца 2020 года.
Правило не распространяется на компании, имеющие категорию риска или эксплуатирующие опасные производственные объекты. Кроме того, проверок не удастся избежать тем, кто в последние три года был уличен в грубом административном нарушении, которое стало причиной дисквалификации руководителя или отзыва лицензии.
По-прежнему будут проводиться плановые проверки предприятий, которым необходима лицензия для работы. Не отменяется и государственный надзор в области радиационной безопасности, обеспечения защиты государственной тайны, контроля качества работы аудиторских организаций, использования атомной энергии и пробирного надзора.
Простой бизнес - магазины, парикмахерские, салоны красоты, различные консультации - планово проверять не будут. А если контролеры все-таки проведут проверку, это будет считаться грубым нарушением законодательства. Результаты такой проверки аннулируют.
Для организаций, предоставляющих услуги по водоснабжению и водоотведению, закон устанавливает свои правила. Так, плановые проверки на таких предприятиях могут проводиться только раз в год. Если юридическое лицо только-только зарегистрировано, надзорные органы должны будут выждать тоже минимум год до назначения первой проверки.
Напомним, малыми предприятиями по российскому законодательству могут считаться компании, где работает не более 100 человек, а их годовой доход не превышает 800 миллионов рублей.