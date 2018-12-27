Путин назвал Крымский мост и ЧМ по футболу событиями года

Президент России Владимир Путин выступил на торжественном приеме в Большом театре.

"В этот раз наша традиционная предновогодняя встреча проходит совсем в не традиционном формате", - заметил глава государства.

Год был особенным, и для всех, вероятно, разным, продолжил Владимир Путин. "Но все же было то, что объединяет нас всех: крупные события внутри страны и вне", - подчеркнул он.

Президент перечислил события года: открытие Крымского моста и чемпионат мира по футболу, который прошел блестяще.

Особую признательность глава государства выразил волонтерам - "настоящим гражданам, кто поддерживал и помогал проводить проекты этого года", года Добровольца.

Еще Путин поблагодарил военных за профессионализм при выполнении боевых задач, в том числе и за рубежом, муниципальные власти, учителей, врачей, предпринимателей за все, что они сделали для развития страны. "Мы готовы вместе идти вперед, выполнять любые задачи", - сказал он.

На торжественном приеме в центральной ложе присутствуют премьер-министр Дмитрий Медведев с супругой, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, руководитель администрации президента Антон Вайно с супругой, вдова Бориса Ельцина Наина, гендиректор Большого театра Владимир Урин с супругой, хореограф и балетмейстер Юрий Григорович.