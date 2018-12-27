Путин поздравил спасателей с профессиональным праздником

Сотрудники МЧС РФ умеют работать четко и результативно, что не раз доказывали на деле. Об этом говорится в поздравлении президента Владимира Путина.

"Подразделения МЧС всегда готовы к быстрым, решительным действиям в условиях повышенного риска, в самой сложной, нестандартной обстановке", - заявил он.

Глава государства выразил благодарность за службу всем сотрудникам МЧС и ветеранам ведомства и поздравил их с профессиональным праздником.

"Реальная жизнь все равно дает свои неожиданные вводные, и люди, попавшие в беду, рассчитывают именно на вас, потому что уверены: помощь обязательно придет, а сотрудники МЧС сделают все возможное и невозможное, чтобы спасти главное - человеческие жизни", - подчеркнул Путин, пообещав уделять еще больше внимания кадровому составу МЧС и их соцподдержке.