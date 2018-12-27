Детям с врожденными патологиями губы сделали бесплатные операции

В Костроме прошла благотворительная акция: бесплатно были прооперированы дети с врожденными патологиями губы и неба.

Лучшие пластические хирурги, операционные сестры, детские анестезиологи, педиатры, логопеды, ортодонты приехали сюда из Санкт-Петербурга, Владимира, Таганрога, Ярославля. "Врачи работают по международным стандартам. Для участия в акции они берут на основной работе отпуск. В год мы проводим 200-250 операций: это примерно 8-9 процентов от общей потребности по России", - говорит директор благотворительной общественной организации "Операция "Улыбка" Тамара Шухова.

Для любого ребенка врожденная патология лица - трагедия. Даже если расщелину верхней губы малышу ушили, остается рубец. Устранить эстетический недостаток, как правило, можно лишь за деньги. При этом ребенку по мере роста требуется не одна, а несколько операций. Не всегда их можно провести в регионах.

- Во время диспансеризации в Костромской области мы выявили пациентов, которым нужна такая помощь, - рассказывает главный внештатный специалист регионального департамента здравоохранения, пластический хирург Зорий Григорян. - Всего проведено 20 операций. Хотелось бы оказывать подобную помощь и детям с последствиями травм, ожогов, обморожений.

Местные предприниматели обеспечили приехавших специалистов гостиницей, питанием. Власти создали условия для работы. А волонтеры - школьники и студенты - помогали врачам заносить данные из медкарт пациентов в компьютер, играли с детьми, отвлекали от связанных с операцией тревог.