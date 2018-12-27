Границы между муниципалитетами при вызове "скорой помощи" можно стереть. В Подмосковье создается единая диспетчерская служба "103". Когда она заработает, к пациентам будет приезжать та машина, которая на момент вызова находилась от него ближе всего.

Сейчас диспетчерские службы "скорой" обслуживают только свои муниципалитеты. И если, к примеру, что-то случилось на окраине Солнечногорска, пациент будет ждать, когда к нему приедет именно солнечногорская бригада, даже если машина из соседнего Клина находится к пострадавшему гораздо ближе. Теперь власти хотят собрать все разрозненные диспетчерские воедино - в одном зале будут работать до 100 операторов, принимающих и раздающих бригадам вызовы сразу по всей области. "Мы уже объединили диспетчеров Истры, Дедовска, Нахабино и Красногорска. В начале следующего года планируем влить в эту диспетчерскую службу Химки. У нас уже оборудовано порядка 40 рабочих мест. И еще 40 оборудуем в следующем году", - рассказал РИАМО главврач Московской областной станции скорой медицинской помощи Олег Какурин. К концу 2019 года единая диспетчерская должна заработать в полную силу.

Она не только оптимизирует логистику неотложной помощи, но и позволит предусмотреть рабочие места для узких специалистов - например, кардиолога. И тогда фельдшер прямо с вызова сможет отправлять в диспетчерскую результаты ЭКГ, а значит, точный диагноз будет поставлен быстрее. "Сначала мы привлечем к работе кардиологов, потом педиатров, психиатров и реаниматологов", - пообещал Какурин. Он также напомнил о том, что со следующего года в Подмосковье заработает мобильное приложение "103", одной из функций которого станет уведомление пациентов о том, как исполняется вызов - во сколько выехала бригада, далеко ли она находится в данный момент.