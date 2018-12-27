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Глава Калуги встретился с педагогами

Накануне новогодних праздников глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов встретился с коллективом преподавателей и учеников средней общеобразовательной школы №3.

Глава города поздравил всех с наступающим Новым годом, а директора школы Валерия Бунеева - с 50-летним юбилеем и вручил ему Почетную грамоту за многолетний труд и высокий профессионализм.

Фото: Калужская городская Дума
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"50 лет - это полдень жизни человека, впереди у Валерия Леонидовича еще много идей и творческих замыслов. Некоторыми он уже успел поделиться и, будем надеяться, что все исполнится как задумано", - подчеркнул глава города.

Валерий Бунеев работает в системе образования Калуги с 1995 года, с июля 2016 года он руководит данной школой. По его словам, в педагогику пришел по призванию, его бабушка была директором Мосальской школы в Калужской области.

"Для меня самое главное - чтобы всем участникам учебного процесса было комфортно в школе", - отметил Валерий Бунеев. - "Я очень рад, что удалось воплотить те замыслы, которые были, в том числе и благодаря поддержке Александра Георгиевича Иванова, потому что без дополнительного финансирования сложно что-то сделать".

В следующем году в школе планируется провести ремонт спортивного зала, туалетной комнаты для мальчиков, в бюджете заложены деньги на покупку мультимедийного проектора. С 1-го сентября 2019 года в школе планируется открыть классы эстетической и технико-математической направленности, которые будут тесно сотрудничать со школами искусств и "Кванториумом".

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