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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Поймала "Синюю птицу"

Текст: Ирина Манаева (Тамбов)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия №7756 (293)
Победу на всероссийском конкурсе юных талантов "Синяя птица" одержала восьмилетняя балалаечница из Тамбова Настя Тюрина.
Фото: VK.COM/TVPTICA Настя Тюрина стала победителем пятого сезона телешоу. Фото: VK.COM/TVPTICA
Настя Тюрина стала победителем пятого сезона телешоу. Фото: VK.COM/TVPTICA

Девочка вышла в финал, виртуозно исполнив 24-й каприс Паганини в образе рокера. А на заключительном концерте сыграла сложную пьесу "Золушка" Алексея Архиповского - одного из лучших балалаечников мира, работающего в стиле фьюжен. Девочка обаяла жюри своей непосредственностью.

Фото: Официальный портал правительства Саратовской области
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- Ты наша гордость! Спасибо тебе за талант и трудолюбие, за то, что прославляешь Тамбовский край, - подчеркнул губернатор Александр Никитин, вручая Насте статуэтку "Синей птицы".

Областные власти поздравили также родителей Насти и наставника Алексея Моргунова - руководителя оркестра русских народных инструментов детской музыкальной школы № 2 Тамбова, в котором играет Тюрина.

Музыкой Настя занимается с четырех лет. Ранее она выступила на Рахманиновском фестивале в родном городе и стала самой юной участницей Международного конкурса имени В. В. Андреева в Санкт-Петербурге. Как солистка играла с Липецким государственным оркестром русских народных инструментов. Два года назад Настя участвовала в телешоу "Лучше всех" на Первом канале., Тамбов

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