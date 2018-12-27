Победу на всероссийском конкурсе юных талантов "Синяя птица" одержала восьмилетняя балалаечница из Тамбова Настя Тюрина.

Девочка вышла в финал, виртуозно исполнив 24-й каприс Паганини в образе рокера. А на заключительном концерте сыграла сложную пьесу "Золушка" Алексея Архиповского - одного из лучших балалаечников мира, работающего в стиле фьюжен. Девочка обаяла жюри своей непосредственностью.

- Ты наша гордость! Спасибо тебе за талант и трудолюбие, за то, что прославляешь Тамбовский край, - подчеркнул губернатор Александр Никитин, вручая Насте статуэтку "Синей птицы".

Областные власти поздравили также родителей Насти и наставника Алексея Моргунова - руководителя оркестра русских народных инструментов детской музыкальной школы № 2 Тамбова, в котором играет Тюрина.

Музыкой Настя занимается с четырех лет. Ранее она выступила на Рахманиновском фестивале в родном городе и стала самой юной участницей Международного конкурса имени В. В. Андреева в Санкт-Петербурге. Как солистка играла с Липецким государственным оркестром русских народных инструментов. Два года назад Настя участвовала в телешоу "Лучше всех" на Первом канале., Тамбов