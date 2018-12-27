Декабрь - месяц-завершение, месяц-ожидание, почти совсем растаял отрывной календарь. Год летит к концу: самые короткие дни, самые долгие ночи. Многим удалось обновить лыжи, рыбаки бодро и смело выходят на окрепший лед, дети ждут подарков от Деда Мороза, а родители сбились с ног в их поиске. Но что бы ни случилось, какие бы сюрпризы нам ни припас уходящий год, а мы знаем - все равно в двенадцать ноль-ноль будет праздник - светлый, радостный. Будут хлопушки, свечи и бокалы. Будут мандарины, Дед Мороз и елка - в гирляндах, блестках, мишуре и красочных игрушках.

Дрезденские картонажи

Елочные игрушки - заветная тема. Коробки, где обложенные ватой лежат игрушки, которые украшали елку еще при бабушках, бережно хранятся десятилетиями и открываются с благоговением: ах, этот запах масок из папье-маше, эти золотые орешки, эти серебряные бусы и рубиновые звезды. И этот ватный Дед Мороз с посохом из обернутого фольгой карандаша! Но все-таки каждый год мы стремимся купить хотя бы пару новых игрушек - так велика сила их праздничной магии. И поэтому те, кто делает эти игрушки, представляются тоже немного волшебниками. Один из таких "магических центров" находится в древнем русском городе Карачеве в Брянской области. Там, на фабрике, история которой насчитывает более 80 лет (самая старая в России, по утверждению экскурсовода), до сих пор вручную делают новогодние украшения.

Фабрика в Карачеве появилась в начале 30-х годов прошлого века как объединение нескольких артелей, занимавшихся гончарным, швейным делом и елочными товарами. Первые игрушки выдувались из медицинского стекла и представляли собой серебристые трубочки, бусины и звезды, собранные затем в причудливые фигуры. Также делали гирлянды разноцветных флажков, картонажи - игрушки, ставшие популярными еще в конце XIX века, придуманные дрезденскими елочных дел мастерами и поэтому в дореволюционной России носившие название "дрезденские картонажи". Впрочем, русские артели быстро переняли немецкий опыт, и плоские штампованные картонные фигурки рыбок, собачек, львов, бабочек, птиц появились практически на каждой елке в старой России. Были они сравнительно недороги, но смотрелись эффектно. Востребованы были маски зверей из русских сказок, их производство тоже велось в артели. Все это можно сегодня увидеть в музее Карачевской фабрики. В них, в этих, казалось бы, праздничных и аполитичных предметах, отразилась история нашей страны за последние 80-90 лет.

Кукуруза на елке

В сталинские времена, после того как елке вернули право украшать дома граждан (случилось это в начале 30-х), изготавливались игрушки фундаментальных форм. Например, миниатюрная Спасская башня, красные звезды, заменившие собой рождественскую звезду, на вершине в виде пик (прообразом послужил шишак, который, как новая форма елочного украшения, появился на волне патриотизма еще в годы Первой мировой. Причем как в России, так и в Германии), а также пионеры, красноармейцы, рабочие и колхозницы. И даже шары с портретами вождей мирового пролетариата. В годы войны фабрика, как большая часть города Карачева, была уничтожена до основания. Но уже в 1943 году, сразу после освобождения города, игрушки начали делать снова: людям был жизненно необходим праздник, общий для всех, особенно в те тяжелые трагические годы. Эпоха Хрущева отметилась обилием овощей и, в частности, любимой лидером страны кукурузой, которую тогда делали все фабрики елочных игрушек. Еще одна большая тема - освоение космоса. Полет Юрия Гагарина подарил советским людям множество елочных украшений в виде космонавтов, ракет и шаров-прожекторов.

Второй зал музея фабрики игрушек в Карачеве посвящен современному периоду развития промысла: здесь собраны оригинальные стеклянные украшения, созданные коллективом в постсоветские годы. К слову, коллекция основных изделий фабрики запатентована. В зале современного стеклодувного искусства представлено несколько тематических линеек: от шаров, украшенных цветочными мотивами, пейзажами, изображениями храмов, фигурок животных китайского гороскопа и русских сказок до шаров с корпоративной и даже политической символикой.

Шар из трубки

В предновогодний сезон фабрика пользуется большим вниманием туристов из Брянской и Орловской областей, а также других близлежащих регионов: в выходные дни экскурсионные группы сменяют друг друга с промежутком в полчаса и записываться для посещения предприятия надо не позже чем за месяц. Посетителей, среди которых большинство, конечно, дети, знакомят с музейными экспозициями, а затем ведут в цеха, чтобы показать процесс производства.

Первые игрушки выдувались из медицинского стекла и предстваляли собой серебристые трубочки, бусины и звезды

Первым посещают стеклодувов. Игрушки делают по-прежнему из трубок толстого медицинского стекла, которые разогревают до мягкости стекла на газовой горелке при температуре не менее 600 градусов Цельсия. Процесс выдувания игрушки завораживает: мастер греет на ревущем огне длинную трубку, быстро-быстро вращает ее, придавая форму, потом молниеносно подносит к губам - и на глазах зрителей за считаные секунды рождается шар, домик, лебедь, сосулька, еловая шишка. Искусство владеть размягченным стеклом передается из рук в руки, обучение производится мастерами непосредственно у стеклодувной горелки, как и в прошлые века, хотя раньше она работала на керосине, и поддерживать высокую температуру было нелегко. За 80 лет накоплено немало различных эксклюзивных ноу-хау, Карачевская фабрика получила статус "Народный промысел".

После остывания игрушки отправляют в вакуумную камеру, где происходит процесс серебрения их изнутри алюминиевой фольгой. Внутрь шара помещают электрод с алюминиевой фольгой, которая в вакууме "взрывается" и покрывает полость игрушки ровным слоем "серебра". После высыхания эстафету принимает покрасочный цех, где изделия окунают в красители. Кстати, краски используются экологически чистые, практически пищевые. И только после этого игрушки попадают в руки художников. Росписью стеклянно-елочных украшений занимаются мастера, работающие на предприятии долгие годы. Многие обладают почетным званием "Мастер-наставник". Игрушки расписывают подчас в десять заходов: каждая деталь росписи должна высохнуть, и только после этого можно переходить к следующему шагу. Сложность росписи разная, но эффект всегда потрясающий. Допустим, красные шары с золотым орнаментом расписать значительно проще, чем фигурку животного, но смотрятся они на елке ничуть не хуже за счет традиционного сочетания цветов и насыщенности цвета и блесток. Блестками игрушки обсыпают в самый последний момент.

После экскурсии по цехам детям и взрослым предлагают попробовать себя в роли художников-волшебников: уроки по росписи шаров проводят лучшие мастера фабрики - очень доброжелательные и внимательные. Игрушку, расписанную своими руками, можно забрать с собой - такой точно не будет больше ни у кого.

Ну, и разумеется, в финале посетители не могут миновать фабричные магазины, где глаза разбегаются от обилия и красоты ассортимента и хочется купить сразу все. Требуется усилие, чтобы не оставить здесь больше, чем можешь себе позволить.

Тем временем



Главный российский Дед Мороз из Великого Устюга провел в Рязани новогоднюю елку для детей с ограниченными возможностями здоровья. На праздник были приглашены воспитанники Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции. Ребята участвовали в интерактивной праздничной программе, подготовленной артистами рязанского театра драмы, и принимали поздравления от Деда Мороза. В преддверии праздника воспитанники центра писали ему письма, и на новогодней елке каждый получил долгожданный подарок от Дедушки.